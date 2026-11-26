Đường dây truyền tải điện trên không tại châu Âu và Mỹ mất trung bình khoảng 3 năm để thi công, chưa kể 6–7 năm dành cho quy hoạch và cấp phép. Trong khi đó, Việt Nam chỉ mất hơn 6 tháng để hoàn thành đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên, với tổng vốn đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng, đi qua địa hình đồi núi phức tạp ở khu vực Tây Bắc.

Ngày 30/9/2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đóng điện thành công đường dây 500 kV Lào Cai – Vĩnh Yên. Đến ngày 17/10 cùng năm, công trình chính thức được khánh thành sau hơn 6 tháng thi công, sớm hơn khoảng 8 tháng so với tiến độ trong quyết định chủ trương đầu tư ban đầu.

Đây là dự án đường dây 500 kV mạch kép, tổng chiều dài 229,5 km, gồm 468 vị trí móng cột, kết nối Trạm biến áp 500 kV Lào Cai với Trạm biến áp 500 kV Vĩnh Yên. Tuyến đi qua địa bàn bốn tỉnh trước đây là Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc, nay thuộc hai tỉnh Lào Cai và Phú Thọ.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng, trong đó 80% vốn được thu xếp từ khoản vay của Vietcombank, phần còn lại là vốn đối ứng của EVN. Khi vận hành, đường dây có khả năng truyền tải khoảng 3.000 MW điện từ các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc lên hệ thống điện quốc gia, đồng thời tăng năng lực nhập khẩu điện.

Thách thức của dự án không chỉ nằm ở chiều dài gần 230 km mà còn ở điều kiện thi công. Tuyến đường dây đi qua nhiều khu vực đồi núi cao, địa hình chia cắt và địa chất phức tạp. Công tác giải phóng mặt bằng cũng đòi hỏi khối lượng lớn khi dự án ảnh hưởng đến 2.189 hộ dân, trong đó 213 hộ phải bố trí tái định cư.

Để bảo đảm tiến độ, EVN tổ chức triển khai đồng loạt các hạng mục trên toàn tuyến, thay vì thi công tuần tự từng đoạn. Các đơn vị tham gia áp dụng phương châm "4 tại chỗ", tổ chức làm việc 3 ca, 4 kíp, kể cả ngày nghỉ, lễ và Tết.

Sau hơn 6 tháng thi công, dự án đã hoàn thành khối lượng lớn: đào gần 1,8 triệu m³ đất đá tại các hố móng; đổ gần 110.000 m³ bê tông và sử dụng khoảng 7.500 tấn cốt thép. Các đơn vị cũng sản xuất, lắp dựng khoảng 55.000 tấn cột thép.

Ở công đoạn kéo dây, hơn 6.000 km cáp các loại đã được triển khai, bao gồm dây dẫn điện, dây chống sét và cáp quang. Khối lượng này đòi hỏi việc vận chuyển vật tư, thiết bị và phối hợp giữa các đội thi công phải được tổ chức đồng bộ trên toàn tuyến.

Việc triển khai nhiều mũi thi công cùng lúc giúp các công đoạn đào móng, dựng cột và kéo dây có thể nối tiếp, thậm chí chồng lấn về thời gian tại những vị trí khác nhau. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp dự án rút ngắn tiến độ trong điều kiện địa hình khó khăn.

Song song với tuyến đường dây, EVN còn hoàn thành giai đoạn 2 của Trạm biến áp 500 kV Lào Cai, với tổng mức đầu tư riêng hơn 1.564 tỷ đồng. Các hạng mục sân phân phối 500 kV và máy biến áp được hoàn thiện để tiếp nhận công suất truyền tải từ tuyến đường dây mới.

Theo báo cáo Energy Technology Perspectives 2023 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thời gian phát triển một đường dây truyền tải điện trên không tại châu Âu và Mỹ trung bình vào khoảng 10 năm. Trong đó, riêng khâu quy hoạch và cấp phép mất khoảng 6–7 năm, còn thời gian thi công xây dựng khoảng 3 năm.

Tại Việt Nam, đường dây Lào Cai - Vĩnh Yên cũng nối tiếp một công trình có tiến độ thi công nhanh trước đó. Đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối dài 519 km đã hoàn thành sau hơn 6 tháng, trong khi những dự án có quy mô và khối lượng tương tự thường được ước tính cần khoảng 3 - 4 năm.

Hai dự án cho thấy năng lực tổ chức thi công đồng loạt trên các tuyến truyền tải quy mô lớn đang trở thành một yếu tố quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ phát triển hạ tầng điện tại Việt Nam.

Việc liên tiếp hoàn thành các công trình truyền tải điện quy mô lớn trong thời gian ngắn cho thấy năng lực tổ chức thi công, huy động nhân lực và thiết bị của ngành điện Việt Nam đang được nâng cao.