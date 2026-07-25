Khoảng hơn 11h đêm tại một căn hộ ở quận Gwanak, Seoul, Kim - Một nhân viên văn phòng 28 tuổi, bỗng trở thành nhân vật thu hút sự chú ý trong một nhóm trò chuyện trên KakaoTalk. Cô vô tình bị hàng chục người lạ chỉ trích sau khi chia sẻ việc bản thân mua 1 ly cà phê 6.800 Won (khoảng 130.000 đồng).

Một người gọi khoản chi của Kim là “tội ác với ví tiền”, người khác gợi ý cô nên chuyển sang uống cà phê hòa tan mua cho rẻ. Thậm chí, có người còn đăng hẳn bảng tổng chi tiêu cả tháng của mình để chứng minh ly cà phê Kim mua là quá hoang phí. Cuối cùng, Kim phải lên tiếng xin lỗi, hứa sẽ kiểm soát chi tiêu tốt hơn, và thừa nhận ngày hôm đó, cô đã thất bại trong hành trình không tiêu tiền.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Câu chuyện tưởng như hài hước này phản ánh một xu hướng đang lan rộng tại Hàn Quốc: Sự xuất hiện của thế hệ người trẻ không còn muốn chi tiền cho những thứ không cần thiết. Họ được gọi là “thế hệ không tiêu tiền” (no-spend generation): Những người sẵn sàng cắt giảm tối đa các khoản mua sắm, hạn chế ăn ngoài, thậm chí biến việc tiết kiệm từng đồng trở thành một thử thách mang tính cộng đồng.

Tuy nhiên, điểm đặc biệt của thế hệ này là họ không cắt giảm chi tiêu chỉ để tiết kiệm.

Khi tiết kiệm trở thành một “trò chơi tập thể”

Những nhóm trò chuyện giống như hội nhóm mà Kim tham gia được gọi là “geojibang” - hiểu nôm na là “Phòng phán xét”. Nghe qua có vẻ tiêu cực, nhưng thực tế, đây lại là cách người trẻ truyền cho nhau động lực cắt giảm chi tiêu.

Cách hoạt động của các nhóm này khá đơn giản. Mỗi thành viên chia sẻ hóa đơn, lịch sử thanh toán trong ngày và nhận phản hồi từ những người khác. Những khoản chi thiết yếu như tiền thuê nhà, thực phẩm cơ bản thường được chấp nhận. Nhưng một chuyến taxi khi có thể đi bộ, ly cà phê thứ hai trong ngày hay một đơn giao đồ ăn lúc nửa đêm đều có thể trở thành chủ đề bị “soi”.

Điểm khiến xu hướng này lan rộng là việc biến sự tiết kiệm vốn thường mang cảm giác khô khan thành một hoạt động có tính xã hội. Thay vì phải tự đấu tranh với ham muốn mua sắm một mình, người trẻ Hàn Quốc tìm thấy động lực từ cộng đồng “phán xét” mà họ tham gia.

Khảo sát “Đời sống Thanh niên năm 2025” của chính phủ Hàn Quốc, được cố bố vào đầu năm 2026 trên Tạp chí Seoul Economic Daily, cho biết: Một hộ gia đình trẻ chi trung bình khoảng 2,13 triệu won mỗi tháng (khoảng 40,5 triệu đồng), trong đó phần lớn dành cho nhà ở và thực phẩm. Trong khi đó, nhóm người trẻ này cũng đang gánh khoản nợ trung bình khoảng 16,37 triệu won (khoảng 310 triệu đồng). Khi thu nhập tăng chậm hơn tốc độ tăng của chi phí sinh hoạt, khả năng tạo ra khoản dự phòng tài chính ngày càng khó khăn.

Đáng chú ý, gần 47% người trẻ tham gia khảo sát cho rằng tiết kiệm truyền thống không còn là “lời giải” cho tương lai.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Đây chính là nghịch lý của thế hệ không tiêu tiền tại Hàn Quốc. Họ kiểm soát từng khoản chi nhỏ như một ly cà phê, nhưng lại không hoàn toàn tin rằng việc gửi tiền vào ngân hàng có thể giúp họ đạt được những mục tiêu lớn như mua nhà hay xây dựng tài sản. Lý do là lãi suất tiền gửi khó có thể theo kịp tốc độ tăng giá bất động sản tại Seoul. Vì vậy, thay vì chỉ giữ tiền mặt, một bộ phận người trẻ chuyển hướng sang đầu tư chứng khoán trong nước, cổ phiếu quốc tế hoặc các tài sản có khả năng sinh lời cao hơn.

Nói cách khác, việc cắt giảm tiêu dùng không đơn thuần xuất phát từ mong muốn sống tiết kiệm. Đây còn là cách người trẻ tìm kiếm quyền kiểm soát trong một môi trường mà những mục tiêu tài chính lớn dường như ngày càng khó đạt được.

Ai được lợi khi người trẻ quyết “không tiêu tiền”?

Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của giới trẻ Hàn Quốc đang tạo ra ranh giới rõ rệt trong nền kinh tế: Kẻ thắng, người thua.

Một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất là Daiso - chuỗi cửa hàng đồng giá nổi tiếng tại Hàn Quốc. Khi người trẻ ngày càng ưu tiên giá trị sử dụng thay vì thương hiệu, mô hình bán hàng giá rẻ của Daiso lại tăng trưởng mạnh. Năm 2025, doanh thu của Daiso đạt khoảng 4,53 nghìn tỷ won (khoảng 86 nghìn tỷ đồng), vượt qua doanh số nội địa của Lotte Mart. Lợi nhuận hoạt động cũng tăng hơn 19%, dù phần lớn sản phẩm chỉ có giá từ 1.000 đến 5.000 won (khoảng 19.000 - 95.000 đồng).

Các cửa hàng tiện lợi và thị trường đồ cũ cũng hưởng lợi từ xu hướng này. Một hộp cơm giá rẻ, một chiếc kimbap tam giác hay cà phê hòa tan đang dần trở thành lựa chọn thay thế cho những bữa ăn tại nhà hàng.

Daiso "ăn nên làm ra" trước xu hướng không tiêu tiền của người trẻ (Ảnh: Pinterest)

Ngược lại, ngành nhà hàng và dịch vụ ăn uống lại chịu ảnh hưởng nặng nề. Năm 2024, hơn 107.000 nhà hàng tại Hàn Quốc đóng cửa, mức cao nhất từng được ghi nhận. Đây cũng là lần đầu tiên trong 16 năm số lượng cửa hàng đóng cửa vượt số lượng mở mới.

Khi một ngày “không tiêu tiền” trở thành mục tiêu, những khoản dễ bị cắt giảm nhất thường là cà phê bên ngoài, ăn tối tại nhà hàng hay đặt đồ ăn giao tận nơi.

Nhìn từ góc độ cá nhân, việc người trẻ giảm chi tiêu có thể được xem là một lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên, khi trở thành xu hướng của cả một thế hệ, nó lại tạo ra bài toán lớn cho nền kinh tế. Các chuyên gia gọi đây là “nghịch lý tiết kiệm”: Khi quá nhiều người cùng giảm chi tiêu, nhu cầu tiêu dùng toàn xã hội suy yếu, doanh nghiệp giảm doanh thu, việc làm bị ảnh hưởng và thu nhập trung bình của người lao động tiếp tục bị ảnh hưởng.

Thế nên, đằng sau xu hướng “không tiêu tiền” không chỉ là câu chuyện về tiền bạc, mà còn phản ánh tâm lý của một thế hệ đang cảm thấy khoảng cách giữa thu nhập và những mục tiêu lớn như mua nhà, ổn định sự nghiệp ngày càng xa. Họ không hẳn là thế hệ keo kiệt hay không biết tận hưởng cuộc sống, vấn đề chỉ đơn giản là họ không muốn chi tiêu để thể hiện bản thân, cũng không chỉ muốn cất tiền trong tài khoản. Thay vào đó, họ đang cố gắng giữ lại từng đồng có thể, để tìm kiếm một cơ hội đầu tư và tự mở ra con đường tài chính cho tương lai.