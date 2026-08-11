The Hera Resort khai trương “không gian trải nghiệm” tư dinh độc bản tại Hà Nội

The Hera Resort mở rộng hiện diện tại thị trường Hà Nội

Ngày 10/08/2026, The Hera Resort chính thức khai trương Văn phòng Bán hàng tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển thị trường và mở rộng mạng lưới phân phối tại khu vực phía Bắc. Sự kiện có sự tham gia của Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Hera Quy Nhơn; Đơn vị phát triển dự án Công ty Cổ phần Đầu tư MST; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank); Nhà thầu xây lắp Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINA2; Đơn vị tư vấn thiết kế RWH (Nhật Bản) và Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tín An; Tổng Đại lý Salavills Real Estate cùng các đơn vị phân phối bất động sản và đông đảo các khách hàng, nhà đầu tư quan tâm đến dự án.

Việc đưa Văn phòng Bán hàng vào hoạt động không chỉ giúp rút ngắn khoảng cách giữa dự án với khách hàng miền Bắc mà còn thể hiện quyết tâm của chủ đầu tư trong việc xây dựng một hệ thống tư vấn, giới thiệu sản phẩm chuyên nghiệp, bài bản và đồng bộ. Đây được xem là cầu nối quan trọng để khách hàng tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc có thể tiếp cận đầy đủ thông tin về dự án, từ quy hoạch, thiết kế, pháp lý đến tiềm năng phát triển và giá trị đầu tư trong tương lai.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Huy Quang Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hera Quy Nhơn cho biết, The Hera Resort được phát triển với mong muốn kiến tạo một điểm đến nghỉ dưỡng mang dấu ấn riêng tại Quy Nhơn, nơi hội tụ giữa vẻ đẹp thiên nhiên, kiến trúc Santorini nhiệt đới và hệ sinh thái nghỉ dưỡng đa trải nghiệm. Sự kiện ra mắt văn phòng bán hàng tại Hà Nội là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển thị trường của The Hera Resort. Việc hiện diện tại Hà Nội thể hiện quyết tâm của chúng tôi trong việc đưa một tư dinh độc bản tại Quy Nhơn đến gần hơn với khách hàng và nhà đầu tư khu vực miền Bắc.

Được đầu tư hiện đại với không gian trưng bày quy mô, Văn phòng Bán hàng được thiết kế theo tiêu chuẩn cao cấp, tích hợp mô hình sa bàn tổng thể dự án. Tại đây, khách hàng có cơ hội quan sát toàn cảnh quy hoạch The Hera Resort, tìm hiểu chi tiết vị trí từng phân khu, hệ thống tiện ích, cảnh quan cũng như định hướng phát triển của dự án. Những trải nghiệm trực quan này giúp nhà đầu tư hình dung rõ hơn về không gian nghỉ dưỡng tương lai, đồng thời có cơ sở đánh giá khách quan trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Khách mời tham quan và tìm hiểu quy hoạch tổng thể của The Hera Resort qua mô hình sa bàn dự án (Ảnh: CĐT)

Bên cạnh không gian trải nghiệm, Văn phòng Bán hàng còn quy tụ đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng giải đáp toàn diện các vấn đề liên quan đến pháp lý dự án, chính sách bán hàng, phương án tài chính, tiềm năng khai thác và gia tăng giá trị tài sản. Quy trình tư vấn được xây dựng chuyên sâu, minh bạch, mang đến cho khách hàng góc nhìn đầy đủ và chính xác về cơ hội sở hữu một bất động sản nghỉ dưỡng độc bản tại Quy Nhơn.

Sa bàn tái hiện chân thực toàn bộ "Tư dinh độc bản" giữa núi rừng và vịnh biển (Ảnh: CĐT)

Sự kiện khai trương Văn phòng Bán hàng tại Hà Nội chính là nền tảng để The Hera Resort đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trong thời gian tới, từng bước khẳng định vị thế của một dự án nghỉ dưỡng biểu tượng mới tại Quy Nhơn và trở thành lựa chọn ưu tiên của các nhà đầu tư đang tìm kiếm những tài sản có giá trị độc bản.

The Hera Resort - Nơi nghỉ dưỡng kiến tạo biểu tượng mới tại Quy Nhơn

Những năm gần đây, Quy Nhơn nổi lên như một điểm sáng mới trên bản đồ du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam khi liên tiếp được các tổ chức quốc tế vinh danh trên nhiều bảng xếp hạng uy tín. Sở hữu bờ biển đẹp, thiên nhiên nguyên sơ, khí hậu ôn hòa cùng bản sắc văn hóa đặc trưng, Quy Nhơn ngày càng thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Động lực tăng trưởng của bất động sản nghỉ dưỡng tại đây còn đến từ sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông, các hoạt động xúc tiến du lịch cùng lợi thế đăng cai Năm Du lịch Quốc gia, tạo nền tảng quan trọng để Quy Nhơn bước vào chu kỳ tăng trưởng.

Xuất hiện đúng thời điểm, The Hera Resort được định vị là tổ hợp nghỉ dưỡng đa trải nghiệm phong cách Santorini nhiệt đới tiên phong tại Việt Nam. Dự án sở hữu quỹ đất ven biển rộng 16,62 ha với địa thế "tựa sơn hướng hải", kết hợp hài hòa giữa núi rừng và vịnh biển, tạo nên giá trị khác biệt hiếm có.

The Hera Resort - một biểu tượng nghỉ dưỡng mới tại Quy Nhơn (Ảnh: CĐT)

Khác với mô hình nghỉ dưỡng truyền thống, The Hera Resort được kiến tạo như một tổ hợp nghỉ dưỡng đa trải nghiệm, nơi mỗi không gian đều góp phần tạo nên một hành trình khám phá trọn vẹn, mang đến những trải nghiệm đa giác quan, giúp du khách không chỉ nghỉ dưỡng mà còn tận hưởng, khám phá và lưu giữ những cảm xúc đáng nhớ.

Trong bối cảnh Quy Nhơn bước vào giai đoạn phát triển bứt tốc, The Hera Resort được kỳ vọng sẽ trở thành một biểu tượng nghỉ dưỡng mới, góp phần nâng tầm diện mạo du lịch, thiết lập những chuẩn mực trải nghiệm khác biệt và tạo động lực cho sự phát triển của thị trường trong giai đoạn tiếp theo.

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