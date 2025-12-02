The Jolly Stars do Jollibee tổ chức tiếp cận gần 1 triệu sinh viên trên khắp cả nước

The Jolly Stars là chuỗi hoạt động do Jollibee thực hiện, gồm các hoạt động nhằm gắn kết với thế hệ trẻ. The Jolly Stars được khởi động từ tháng 3/2025, là một sân chơi cho các bạn sinh viên, và nhận được sự quan tâm của cộng đồng.

Trong gần một năm diễn ra, The Jolly Stars đã có mặt tại 376 trường đại học và cao đẳng, trải dài từ các thành phố lớn từ Bắc tới Nam. Chương trình đã tiếp cận gần 1 triệu sinh viên.

The Jolly Stars đã tìm ra nhiều nhân tố tỏa sáng về ca hát, vũ đạo,...

Sân chơi này đã thu hút hơn 1000 tiết mục dự thi, đa dạng về thể loại được gửi về cho Ban tổ chức. Đồng hành với The Jolly Stars và các bạn sinh viên còn có các nghệ sĩ trẻ nổi tiếng như LyLy, Kay Trần, Nicky, Double2T, Tiêu Minh Phụng,... Sự hiện diện của các nghệ sĩ trẻ không chỉ tăng thêm "sức nóng" cho chương trình mà còn mang đến năng lượng tinh thần cho các thí sinh tham gia.

Sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ trẻ góp phần đem đến năng lượng vui vẻ cho The Jolly Stars

Từ hàng ngàn bài dự thi gửi về, hàng trăm tiết mục biểu diễn đều được các bạn sinh viên đầu tư nghiêm túc. Bên cạnh đó, The Jolly Stars còn thực hiện nhiều hoạt động vui chơi, nhận quà. Những hoạt động này trở thành điểm nhấn giúp sinh viên có không gian giải trí và lưu lại khoảnh khắc thanh xuân cùng bạn bè, đồng thời tạo sự gắn kết giữa cộng đồng sinh viên trong trường.

Sinh viên háo hức tham gia thử thách của chương trình

Jollibee trao nhiều suất học bổng cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập

Trong khuôn khổ chương trình, Jollibee đã trao hơn 120 suất học bổng nhằm hỗ trợ sinh viên có điều kiện khó khăn, đạt thành tích học tập tốt. Đây được xem là điểm nhấn nhân văn trong chương trình, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững và các hoạt động trách nhiệm xã hội mà Jollibee đang hướng tới.

The Jolly Stars đã khép lại nhưng đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng sinh viên. Các nội dung liên quan đến sân chơi này cũng nhận được sự quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội. Qua đó, chứng minh sức hút của các hoạt động gắn kết cộng đồng mà Jollibee đã thực hiện, đồng thời củng cố hình ảnh thương hiệu, tạo dựng mối liên kết gắn bó với Gen Z - thế hệ người tiêu dùng tương lai.