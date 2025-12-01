Thế “kiềng 3 chân” vững chắc bảo chứng cho dự án Phú Thứ Park Hill

Sự kiện quy tụ liên danh Chủ đầu tư Tân Cương – Việt Bắc – Bình Minh, Ngân hàng VPBank và đơn vị phát triển kinh doanh NETHOMES, tạo nên thế "kiềng ba chân" vững chắc - minh chứng rõ nét nhất cho sự uy tín và tiềm năng phát triển bền vững của dự án.

Buổi lễ chứng kiến ba nghi thức ký kết quan trọng, mỗi thỏa thuận đều mang ý nghĩa then chốt trong việc kiến tạo thành công cho Phú Thứ Park Hill, gồm: lễ ký kết ngân hàng tài trợ vốn giữa Chủ đầu tư và VPBank khẳng định nền tảng tài chính vững mạnh, đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng xây dựng tối ưu; lễ ký kết thỏa thuận tài trợ vốn cho khách hàng cá nhân giữa Chủ đầu tư và VPBank mang đến những gói giải pháp tài chính linh hoạt với ưu đãi vượt trội, giúp khách hàng dễ dàng hiện thực hóa giấc mơ an cư; lễ ký kết tổng đại lý phân phối giữa Chủ đầu tư và Công ty CP BĐS NETHOMES cam kết một chiến lược kinh doanh bài bản, chuyên nghiệp để đưa dự án đến đúng đối tượng khách hàng mục tiêu.

Tại sự kiện, thông qua phần chia sẻ của đại diện NETHOMES, bức tranh toàn cảnh về Phú Thứ Park Hill càng hiện lên rõ nét và đầy thuyết phục. Dự án sở hữu vị trí chiến lược vàng tại trung tâm phường Nhị Chiểu - cửa ngõ phía Bắc thành phố Hải Phòng, nằm trên trục kết nối kinh tế trọng điểm Hải Phòng - Quảng Ninh. Sự phát triển vượt bậc của hệ thống hạ tầng với các tuyến đường kết nối thẳng đến trung tâm hành chính mới Thuỷ Nguyên và trung tâm Hải Phòng, cùng tuyến tàu điện cao tốc Hà Nội - Hạ Long đang được quy hoạch, sẽ biến nơi đây thành một trung tâm kết nối đa cực, thu hút mạnh mẽ dòng vốn và cư dân chất lượng cao.

Về tiềm năng kinh tế, Phú Thứ Park Hill được hưởng lợi từ nền tảng vững chắc của cụm KCN trọng điểm với tỷ lệ lấp đầy 100%. Đáng chú ý, khu vực Kinh Môn (cũ) có thu nhập bình quân đầu người cao gấp 1,5 lần trung bình cả nước năm 2024, tạo ra một thị trường nhà ở thực với sức mua lớn và ổn định, đảm bảo tính thanh khoản cho các sản phẩm bất động sản. Đặc biệt, với vị thế đang ở "vùng trũng" về giá so với mặt bằng chung khu vực, Phú Thứ Park Hill tạo ra dư địa tăng giá và cơ hội sinh lời hấp dẫn cho những nhà đầu tư thông thái biết nắm bắt thời cơ trước khi thị trường bất động sản nơi đây bước vào chu kỳ mới.

Phú Thứ Park Hill – dự án sở hữu vị trí chiến lược và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ tại cửa ngõ phía Bắc Hải Phòng.

Bên cạnh những yếu tố kinh tế vượt trội, Phú Thứ Park Hill còn được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho vị thế phong thủy hiếm có, bao quanh bởi những dãy núi uốn lượn và dòng sông Kinh Thầy hiền hòa theo thế "thủy tụ - sinh khí" - nơi được cho là hội tụ linh khí của đất trời, hứa hẹn mang lại sự thịnh vượng, bình an và tài lộc cho những cư dân tương lai. Yếu tố này càng làm gia tăng giá trị độc bản và sức hút khó cưỡng của dự án.

Trong bức tranh tổng thể ấy, vai trò của tổng đại lý phân phối, đơn vị phát triển kinh doanh - Công ty Cổ phần Bất động sản NETHOMES càng được khẳng định. Với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc thị trường và sở hữu quy trình quản lý bán hàng chuyên nghiệp, NETHOMES cam kết mang đến một chiến lược phân phối toàn diện và hiệu quả, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn của chủ đầu tư và mang đến những giá trị gia tăng tối ưu, những trải nghiệm dịch vụ vượt trội cho khách hàng.

Lễ ký kết tổng đại lý phân phối giữa Chủ đầu tư và NETHOMES – đánh dấu sự hợp tác chiến lược trong công tác phát triển và phân phối dự án.

Sự kiện ký kết thành công không chỉ đơn thuần là một nghi thức, mà còn là sự hội tụ của một liên minh chiến lược, tạo nên thế "kiềng ba chân" vững chắc cho sự phát triển lâu dài và toàn diện của dự án.

Đón đầu làn sóng đầu tư cuối năm và dòng tiền kiều hối, Phú Thứ Park Hill ngay từ khi ra mắt thị trường đã trở thành điểm sáng đầu tư tại khu vực phía Bắc Hải Phòng. Đây chính là thời điểm lý tưởng để các nhà đầu tư thông thái nắm bắt và sở hữu những sản phẩm đất nền cuối cùng tại "tâm điểm" phát triển đầy hứa hẹn này, trước khi bất động sản tại khu vực bùng nổ theo các quy hoạch hạ tầng đang được triển khai đồng bộ.