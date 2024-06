The Manor Central Park - Sức hút của khu đô thị phía Nam Hà Nội

Dự án The Manor nằm ngay mặt đường Nguyễn Xiển, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. Không giống với nhiều dự án trung tâm khác, The Manor có xu hướng dịch chuyển về khu vực rìa trung tâm, nơi có quỹ đất rộng, mật độ dân cư không quá đông đúc nên sẽ giảm bớt sự ngột ngạt của đô thị trung tâm.



Thực tế, dự án sở hữu kết nối giao thông rất thuận tiện nên nhu cầu đi lại của cư dân sinh sống tại đây không bị hạn chế. Chỉ mất vài phút lái xe là có thể đến được các trung tâm hành chính - thương mại của Thủ Đô, Bộ Ngoại Giao, Bộ Khoa học và Công nghệ,...

Hơn nữa, đường Nguyễn Xiển nằm trên đại lộ Chu Văn An nối thẳng đến đường Tôn Thất Tùng, tạo thành một trục đường hướng tâm mới giữa tuyến Trần Duy Hưng - Giải Phóng. Vì vậy, thời gian để di chuyển đến Hà Đông, Thanh Xuân, Thanh Trì,... sẽ được rút ngắn đáng kể. Có thể nói, dự án The Manor nằm ngay trong khu vực trọng điểm, có liên kết vùng linh hoạt, thuận lợi kết nối đến nhiều quận, huyện trung tâm.

Khu đô thị The Manor Central Park được phát triển bởi chủ đầu tư là CTCP Bitexco (thuộc tập đoàn Bitexco). Đây là một trong những công ty có tiềm lực tài chính vững mạnh với hơn 20 năm hoạt động trên thị trường bất động sản, với nhiều dự án đã trở thành biểu tượng của khu vực như: Bitexco Financial Tower, khách sạn 5 sao JW Marriott Hà Nội, The Manor I & II tại Thành phố Hồ Chí Minh,...

The Manor Central Park được triển khai trên khu đất có diện tích 89,749ha với nhiều loại hình nhà ở khác nhau. The Manor cung cấp ra thị trường tổng cộng 382 căn shophouse, nhà phố thương mại có không khí giao thương náo nhiệt, lấy cảm hứng từ Hà Nội 36 phố phường.

Một sản phẩm nổi bật khác tại The Manor là loại hình biệt thự, hướng đến nhóm đối tượng khách hàng thượng lưu. Nếu so với Vinhomes Riverside thì biệt thự The Manor cũng không hề kém cạnh về vẻ sang trọng, cao cấp.

Dù lựa chọn loại hình nhà ở nào tại The Manor Central Park thì cư dân cũng được tận hưởng trọn vẹn các tiện ích nội khu đa dạng và hiện đại. Trong khu vực khuôn viên khu đô thị cư dân đã có thể tiếp cận đến hệ thống trường học liên cấp quốc tế, bệnh viện, trung tâm mua sắm, tổ hợp văn phòng, công viên cây xanh, khu vui chơi, phố đi bộ,...

Tất cả được sắp xếp một cách hài hoà khi đan xen các khối nhà cao tầng, biệt thự, nhà phố giữa các tiện ích nội khu và công viên cây xanh. Vì vậy, tính kết nối cộng đồng cũng như tiềm năng kinh doanh của các tuyến phố thương mại tại dự án The Manor đều được tối ưu.

Với các yếu tố đó, The Manor Central Park thật sự là lựa chọn "an cư" lý tưởng bậc nhất Hà thành ở phân khúc căn hộ cao cấp, mang đến không gian sống tiện nghi, hiện đại.