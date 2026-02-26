The Parkland - đáp án cho bài toán ở thực và đầu tư dài hạn

Dòng tiền năm 2026: thông minh và thận trọng hơn

Sau những chu kỳ tăng giá mạnh mẽ và các cơn sốt đất ngắn hạn trước đó, thị trường bất động sản Hà Nội đang bước vào giai đoạn điều chỉnh thận trọng, với giá chung cư sơ cấp tại nhiều khu vực nội đô đã chạm mức cao kỷ lục 150-200 triệu đồng/m² (thậm chí một số phân khúc cao cấp vượt 200 triệu đồng/m²). Dòng tiền không còn chạy theo những kỳ vọng "lướt sóng" hay tăng giá đột biến, mà chuyển hướng mạnh mẽ sang giá trị thực, những sản phẩm mang lại chất lượng sống lâu dài, tiện ích xanh, kết nối giao thông tốt, pháp lý minh bạch và khả năng khai thác ổn định.

Sự thay đổi trong tư duy của người mua để ở thể hiện rõ nét nhất: thay vì ưu tiên vị trí nội đô chật hẹp với giá "trên trời", họ ngày càng tìm kiếm không gian sống cân bằng, thoáng đãng, ít ô nhiễm, gần thiên nhiên và tiện ích đồng bộ. Nhu cầu ở thực dẫn dắt thị trường, với cư dân sẵn sàng chấp nhận di chuyển để đổi lấy môi trường sống chất lượng cao, chi phí hợp lý và tiềm năng nâng cấp cuộc sống cho gia đình đa thế hệ.

Đối với nhà đầu tư, tư duy đã chuyển từ "đầu cơ ngắn hạn" sang "đầu tư giá trị bền vững". Họ không còn mạo hiểm chạy theo sốt ảo hay kỳ vọng tăng giá nóng, mà ưu tiên các dự án có nền tảng vững chắc: pháp lý rõ ràng, chủ đầu tư uy tín, hạ tầng liên vùng hoàn thiện và khả năng sinh lời từ cho thuê hoặc khai thác thực tế. Dòng tiền trở nên chọn lọc và thận trọng hơn, tập trung vào sản phẩm an toàn, ít rủi ro thanh khoản và có khả năng tạo dòng tiền ổn định trong trung - dài hạn.

Một số nhận định về thị trường đầu năm 2026 cho thấy, nhà đầu tư đang tránh xa những dự án thiếu pháp lý hoặc định giá cao so với giá trị sử dụng, thay vào đó là sự ưu tiên cho các khu vực vệ tinh như phía Đông Hà Nội, nơi hạ tầng đang bùng nổ và cộng đồng cư dân lớn dần hình thành.

The Parkland lựa chọn cân bằng mua ở thực và đầu tư

Trong bối cảnh đó, The Parkland - Imperia Ocean City, dự án do MIK Group phát triển tại Vinhomes Ocean Park 2 nổi lên như một lựa chọn cân bằng hoàn hảo giữa nhu cầu ở thực và đầu tư trung hạn. Đặc biệt, phân khu Forest Garden đang thu hút sự chú ý lớn nhờ định vị "resort living" giữa lòng đô thị hiện đại, nơi cư dân vừa tận hưởng nhịp sống sôi động của đại đô thị Ocean City, vừa tìm thấy sự tĩnh tại, riêng tư và hòa quyện thiên nhiên.

Forest Garden gồm hai tòa tháp cao 35 tầng, tọa lạc ngay lõi trung tâm The Parkland, bao quanh bởi các trục đường nội khu rộng lớn (>20m) và gần kề công viên trung tâm rộng 3,6 ha. Vị trí này mang lại ba lớp view giá trị: công viên xanh mát, nhịp sống sôi động của đô thị Ocean City và quảng trường rực rỡ ánh sáng. Cư dân dễ dàng tiếp cận "ốc đảo xanh" ngay ngưỡng cửa, với tầm nhìn mở đa tầng, tạo cảm giác thư thái và cân bằng năng lượng mỗi ngày.

Thiết kế căn hộ tại Forest Garden linh hoạt, đa dạng từ studio (khoảng 30-33m²) đến duplex và penthouse (lên đến 126-149m²), phù hợp với gia đình đa thế hệ cũng như người trẻ độc thân. Không gian sống được ưu tiên sự riêng tư và gần gũi thiên nhiên qua hệ tiện ích nội khu phong phú: bể bơi ngoài trời, sân gym, khu vui chơi trẻ em, đường dạo bộ, khu BBQ, clubhouse và lounge ngoài trời, sân tập thể thao, khối đế thương mại sầm uất.

Phân khu Forest Garden sở hữu hệ tiện ích nội khu phong phú (Ảnh: The Parkland)

Đối với người mua để ở thực, đặc biệt là cư dân Hà Nội và khách hàng từ các tỉnh lân cận như Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Forest Garden mang lại lợi thế vượt trội về kết nối. Dự án chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 20-30 phút di chuyển qua cầu Vĩnh Tuy, đường vành đai 3.5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hay Quốc lộ 5A. Vị trí giao thoa giữa Ocean Park 2 và Ocean Park 3, kế cận VinUni, TechnoPark, Đại học BUV, trung tâm đào tạo PVF, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận hệ sinh thái giáo dục, việc làm chất lượng cao. Lượng lớn lao động từ các tỉnh này hàng ngày về Thủ đô làm việc sẽ tìm thấy nơi an cư lý tưởng với không gian sống chất lượng cao, chi phí hợp lý hơn nội thành.

Giá bán hiện tại khởi điểm từ khoảng 59 triệu đồng/m² (đã gồm VAT), tổng giá căn hộ phổ biến rơi vào khoảng 3-5 tỷ đồng cho các căn 2-3 phòng ngủ (diện tích 56-80m²) – mức giá được đánh giá hấp dẫn so với chất lượng sản phẩm và tiện ích đồng bộ. Pháp lý dự án minh bạch, sổ đỏ lâu dài, tiến độ xây dựng nhanh chóng và dự kiến bàn giao vào quý 1/2029 giúp người mua yên tâm sở hữu.

Với nhà đầu tư, Forest Garden cũng là sản phẩm đáng cân nhắc nhờ tiềm năng sinh lời trung và dài hạn. Ocean City đang hình thành cộng đồng cư dân lớn, nhu cầu thuê nhà tăng cao từ chuyên gia, gia đình trẻ và người nước ngoài. Vị trí tâm điểm, tiện ích đẳng cấp cùng thiết kế hiện đại giúp căn hộ dễ dàng cho thuê với mức giá dự kiến 8-12 triệu đồng/tháng tùy loại hình. Khi hạ tầng liên vùng tiếp tục hoàn thiện, đặc biệt các dự án cầu Trần Hưng Đạo hay đường vành đai 4, khu vực phía Đông sẽ càng khẳng định vị thế đô thị vệ tinh hấp dẫn. The Parkland - Forest Garden có lợi thế thanh khoản cao, dễ chuyển nhượng hơn so với các dự án nhỏ lẻ, đồng thời ít rủi ro hơn trong bối cảnh thị trường sàng lọc mạnh mẽ.

Có thể nói, trong năm 2026 khi thị trường ưu tiên giá trị thực thay vì chạy theo sốt đất, The Parkland - Forest Garden nổi bật nhờ sự kết hợp hài hòa giữa không gian sống xanh, tiện ích đô thị đẳng cấp, kết nối vùng thuận lợi và tiềm năng tăng giá bền vững. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho cả người mua nâng cấp chất lượng sống lẫn nhà đầu tư tìm kiếm sản phẩm an toàn, sinh lời ổn định.