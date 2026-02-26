Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cặp vợ chồng bán nhà, mang 5,6 tỷ đi mua vàng giữa lúc giá đạt đỉnh, nhân viên lập tức dừng giao dịch

26-02-2026 - 07:32 AM | Bất động sản

Cặp vợ chồng bán nhà, mang 5,6 tỷ đi mua vàng giữa lúc giá đạt đỉnh, nhân viên lập tức dừng giao dịch

Câu chuyện đang gây xôn xao mạng xã hội.

Mua vàng số lượng lớn nhưng không quan tâm mẫu mã

Theo HK01 , sự việc xảy ra mới đây tại một cửa hàng kinh doanh vàng ở quận Thanh Phố, Thượng Hả, khi giá vàng đạt đỉnh. Vào buổi chiều cùng ngày, một cặp vợ chồng lớn tuổi bước vào cửa hàng và yêu cầu mua vàng với tổng trị giá lên tới 1,53 triệu NDT (khoảng 5,6 tỷ đồng).

Ảnh minh họa

Theo nhân viên cửa hàng, điều bất thường là hai người không hề quan tâm đến kiểu dáng, độ tinh xảo hay mục đích sử dụng, mà chỉ liên tục hỏi về trọng lượng vàng, giá theo gram và thời gian giao hàng nhanh nhất. Toàn bộ quá trình trao đổi diễn ra vội vã, gần như không có sự do dự thường thấy ở các giao dịch giá trị lớn.

Sau khi chốt số lượng, cặp vợ chồng còn yêu cầu đóng gói toàn bộ vàng dưới dạng vàng vật chất và gửi đi ngay trong ngày, thay vì mang về nhà cất giữ hay dùng biếu, tặng hoặc làm trang sức như thường thấy.

Trong quá trình làm thủ tục thanh toán, nhân viên phát hiện toàn bộ số tiền mua vàng vừa được chuyển vào tài khoản chỉ vài giờ trước, với giá trị lên tới 2 triệu NDT (khoảng 7,5 tỷ đồng). Khi được hỏi về nguồn gốc số tiền, hai vị khách trả lời vòng vo, tránh né, chỉ nói ngắn gọn rằng “tiền hợp pháp, không cần hỏi thêm”.

Đáng chú ý, khi nhân viên đề nghị kiểm tra lại thông tin giao dịch theo quy trình an toàn, cặp vợ chồng tỏ ra căng thẳng, liên tục giục hoàn tất nhanh, thậm chí có dấu hiệu lo lắng khi nghe nhắc đến việc xác minh.

Nhân viên không đồng ý thực hiện giao dịch bán vàng. Ảnh: HK01

Nhận thấy nhiều điểm trùng khớp với các kịch bản lừa đảo rửa tiền bằng vàng từng được cảnh báo, quản lý cửa hàng đã quyết định tạm dừng giao dịch, đồng thời bí mật liên hệ với cơ quan chức năng.

Sự thật phía sau!

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng quận Thanh Phố đã vào cuộc xác minh. Qua làm việc, công an phát hiện cặp vợ chồng này thực chất là nạn nhân của một vụ lừa đảo viễn thông tinh vi.

Cặp vợ chồng bị lừa. Nguồn: HK01.

Trước đó, hai người bị kẻ gian giả danh cơ quan chức năng gọi điện, cáo buộc liên quan đến một vụ án nghiêm trọng và yêu cầu “xác minh tài sản”. Vì lo sợ và muốn sớm “rửa sạch oan khuất”, họ đã bán gấp căn nhà đang ở với giá thấp hơn thị trường hàng trăm nghìn NDT, rồi làm theo mọi chỉ dẫn của đối tượng lừa đảo, trong đó có việc mua vàng để “niêm phong kiểm tra”.

Theo cảnh sát, việc chuyển tiền sang vàng vật chất là thủ đoạn mới nhằm né tránh phong tỏa tài khoản ngân hàng. Nếu giao dịch hoàn tất và vàng được gửi đi, khả năng thu hồi gần như bằng không.

Rất may, nhờ sự cảnh giác của nhân viên cửa hàng và việc báo tin kịp thời, toàn bộ số vàng trị giá 1,53 triệu NDT đã được ngăn chặn trước khi rơi vào tay kẻ lừa đảo. Sau nhiều giờ thuyết phục, cặp vợ chồng mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

Hiện cơ quan công an đã hoàn trả toàn bộ số tài sản cho nạn nhân và tiếp tục điều tra đường dây đứng sau vụ việc.

PV

Báo Văn Hóa

