Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Giải cứu' 3.790 căn hộ tái định cư ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm

26-02-2026 - 07:36 AM | Bất động sản

Sau nhiều lần tổ chức đấu giá không thành, TPHCM muốn lấy ý kiến để nâng chiều cao tối đa ở Khu tái định cư Bình Khánh 38,4 ha lên 45 tầng nổi và 3 tầng hầm. Hệ số sử dụng đất ở tăng từ 5 - 6 lần lên 10 lần nhằm thu hút nhà đầu tư phát triển thương mại.

Thông tin từ UBND phường An Khánh (TPHCM) cho biết, đang lấy ý kiến người dân để điều chỉnh quy hoạch phân khu số 1 tại dự án Khu tái định cư Bình Khánh 38,4 ha phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo đó, phường An Khánh lấy ý kiến điều chỉnh theo hướng các lô đất được nâng chiều cao tối đa lên 45 tầng nổi và 3 tầng hầm. Hệ số sử dụng đất ở phần lớn tăng từ 5 - 6 lần lên 10 lần. Việc điều chỉnh không làm thay đổi chức năng sử dụng đất, không tăng quy mô dân số hay gây quá tải hạ tầng kỹ thuật.

Theo UBND phường An Khánh, việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch là cần thiết. Bởi việc giữ nguyên hiện trạng thiết kế nhà ở phục vụ mục tiêu tái định cư, giữ nguyên hiện trạng để kinh doanh theo mục tiêu nhà ở thương mại là không khả thi và không thu hút được nhà đầu tư tham gia đấu giá.

Đồng thời, diện tích sàn xây dựng thương mại dịch vụ 14.290 m2, tương đương hệ số sử dụng đất thương mại dịch vụ 0,18 lần quá thấp, không đáp ứng được cho mục đích nhà ở thương mại với số dân theo quyết định phê duyệt quy hoạch là 15.160 người.

Trong khi đó, diện tích sàn xây dựng để xe 82.901 m2 gây bất cập khi phục vụ dịch vụ để xe cho cư dân và khách một khi chuyển mục đích từ tái định cư sang nhà ở thương mại.

Ngoài ra, hiện trạng thiết kế của 5 lô căn hộ khoảng 25 - 27 tầng chưa phù hợp với quy hoạch chiều cao và số tầng đã được duyệt ở các phân khu khác và dự án lân cận. Theo đó, nhà đầu tư kiến nghị xem xét điều chỉnh quy hoạch dự án trên.

Toàn cảnh Khu tái định cư Bình Khánh rộng 38,4 ha.

Cũng theo UBND phường An Khánh, các ô đất đã được chấp thuận làm nhà ở thương mại. Vị trí các khu đất nêu trên thuộc khu vực trung tâm TPHCM, có giá trị sử dụng đất cao. Đồng thời, việc điều chỉnh quy hoạch cũng hướng đến mục tiêu gia tăng các tiện ích xã hội như mở rộng diện tích sàn thương mại dịch vụ và bãi đỗ xe.

Do đó, nhằm thu hút, tạo sự hấp dẫn cho các nhà đầu tư tham gia đấu giá, việc điều chỉnh quy hoạch đô thị tại khu vực này trước khi tiến hành các bước tiếp theo của công tác đấu giá là cần thiết, phù hợp loại hình nhà ở thương mại, góp phần tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, phát triển kinh tế TPHCM.

Khu tái định cư Bình Khánh rộng 38,4 ha, nằm trong chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị Thủ Thiêm đã hoàn thành từ năm 2015. Sau khi xây dựng khoảng 8.500 căn, TPHCM giữ lại 2.924 căn cho tái định cư và cho phép đấu giá 3.790 căn trong tổng số 5.626 căn còn lại để thu hồi vốn Nhà nước. Tuy TPHCM đã tổ chức đấu giá nhiều lần nhưng vẫn thất bại do quy mô lớn, đấu giá trọn lô.

3.790 căn hộ tái định cư này được TPHCM mang đấu giá lần đầu vào năm 2017 với giá khởi điểm 8.800 tỷ đồng. Tháng 2/2018, TPHCM đưa ra bán đấu giá lần 2, do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TPHCM (thuộc Sở Tư pháp) thực hiện, với mức giá khởi điểm hơn 9.100 tỷ đồng. Tại thời điểm đó, phiên đấu giá thất bại vì không có ai mua.

Đến tháng 6/2021, TPHCM tiếp tục bán đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư này với giá 9.900 tỷ đồng. Khi đó, các căn hộ nói trên được chia làm 2 gói để bán đấu giá. Gói thứ nhất gồm 1.570 căn hộ thuộc lô R4 và lô R5, gói thứ hai gồm 2.220 căn thuộc các lô R1, R2 và R3. Do các gói đều có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng nên đối tượng nhắm đến là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Lần thứ 4, TPHCM tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ này vào năm 2023 nhưng cũng không thành công.

Duy Quang

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Biến động lớn tại sân bay Gia Bình: Masterise rút tên khỏi vị trí sở hữu trực tiếp giữa lúc Hạ tầng GELEX muốn rót 20% vốn

Biến động lớn tại sân bay Gia Bình: Masterise rút tên khỏi vị trí sở hữu trực tiếp giữa lúc Hạ tầng GELEX muốn rót 20% vốn Nổi bật

Tỷ phú Trần Bá Dương giao Đại Quang Minh "triển khai quyết liệt" 2 siêu dự án ở Hà Nội, sẽ khởi công 42 dự án từ hạ tầng, đô thị đến khu công nghiệp

Tỷ phú Trần Bá Dương giao Đại Quang Minh "triển khai quyết liệt" 2 siêu dự án ở Hà Nội, sẽ khởi công 42 dự án từ hạ tầng, đô thị đến khu công nghiệp Nổi bật

Cặp vợ chồng bán nhà, mang 5,6 tỷ đi mua vàng giữa lúc giá đạt đỉnh, nhân viên lập tức dừng giao dịch

Cặp vợ chồng bán nhà, mang 5,6 tỷ đi mua vàng giữa lúc giá đạt đỉnh, nhân viên lập tức dừng giao dịch

07:32 , 26/02/2026
Con trai 9X nhà Bầu Hiển đã nắm trong tay những gì trước khi ứng cử HĐND TP Hà Nội?

Con trai 9X nhà Bầu Hiển đã nắm trong tay những gì trước khi ứng cử HĐND TP Hà Nội?

07:27 , 26/02/2026
Tỉnh từng rộng nhất cả nước sắp khởi công tuyến cao tốc dài 60 km, trị giá gần 24.000 tỷ

Tỉnh từng rộng nhất cả nước sắp khởi công tuyến cao tốc dài 60 km, trị giá gần 24.000 tỷ

07:16 , 26/02/2026
Masterise Group muốn làm dự án đường ven sông Sài Gòn 8 - 10 làn xe và tuyến đường sắt đô thị chạy dọc bờ sông

Masterise Group muốn làm dự án đường ven sông Sài Gòn 8 - 10 làn xe và tuyến đường sắt đô thị chạy dọc bờ sông

07:15 , 26/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên