The Pearl và những gam màu giữa “đô thị sông nước”

Gam màu tĩnh tại "đan cài" cùng nét sống động…

Có người thích một ngôi tư dinh mang phong cách Hy Lạp thể hiện quyền lực mạnh mẽ, người khác lại thích nét Indochine hoài cổ, người thì thích nương mình vào vẻ đẹp khoáng đạt của Địa Trung Hải, nơi có sự giao thoa giữa nét cổ điển và hiện đại tạo thành chiều sâu. Trong lịch sử thiết kế, sự đổi mới xảy ra liên tục, tuy nhiên, mối giao thoa của xúc cảm con người với cảnh sắc mới chính là điều quan trọng tô điểm nên nét đẹp của thiết kế mang giá trị trường tồn.

Kiến trúc của The Pearl tôn trọng bối cảnh "sông xanh cỏ biếc" của dòng sông Vàm Cỏ, chấm phá cùng đường nét hiện đại và tinh tế chất Địa Trung Hải, lan tỏa những xúc cảm mềm mại và thân quen. Những ngôi tư dinh với nước sơn màu beige khiêm nhường và mái ngói nâu đỏ kết hợp tạo nên ấn tượng nhẹ nhàng, ấm áp và giàu cảm xúc. Theo từng thời khắc trong ngày, ánh nắng phản chiếu và phủ lên ngôi nhà những diện mạo mới, những tầng cảm xúc cũng theo đó được lay động. Ngôi tư dinh hiện diện dọc theo bờ sông vì thế không chỉ là nơi ở, mà là một sinh thể sống, biết hít thở cùng thiên nhiên, nuôi dưỡng tinh thần cho gia chủ.

Bao quanh các ngôi tư dinh là những con đường sạch thoáng được lát gạch quarry màu đỏ, nâu, mang vẻ đẹp Địa Trung Hải, vừa nịnh mắt, lại vừa giúp cho bước chân trở nên khoan thai, thư giãn. Thêm vào đó, The Pearl sở hữu mật độ cây trồng cao, gồm đủ tầng tán từ cây bụi thấp, cây cỏ, đến các loại cây thân gỗ tầm trung đảm nhiệm trọng trách rợp bóng mát khắp các con đường và "phủ xanh" cả những khoảng sân.

Cây xanh được trồng trực tiếp, tạo cảm giác tự nhiên, thân thuộc nhưng vẫn vừa mắt nhờ trật tự sắp đặt khéo léo có chủ đích.

Tại The Pearl, một sự "nghịch chiều" đầy ý nhị diễn ra khi sự sống động của tự nhiên lại tạo nên một bức tranh mang màu sắc tĩnh tại tuyệt đẹp. Cảnh sắc thiên nhiên giao hòa bốn mùa được nhận biết từ những chiếc chồi non vươn mình trong nắng sớm hay những dải lá vàng rơi thơ thẩn trong chiều thu...tất cả nét đẹp thi vị này khiến cho một tâm hồn vốn rong ruổi tìm kiếm cơ hội "chinh phạt" bỗng chốc muốn dừng chân để lắng nghe tiếng vọng từ trái tim mình.

…để ngôi nhà trở thành "người kể chuyện"

Ngôi tư dinh The Pearl là điểm dừng để con người được dịp gợi nhớ những gì đã qua, và cũng để viết nên những câu chuyện mới. Không gian được kiến tạo để nuôi dưỡng sự kết nối, mỗi tầng đều được KTS thiết kế riêng một không gian gắn kết. Cụ thể, tầng trệt có phòng khách lớn dành cho các thành viên sum họp mỗi tối; tầng hai có phòng sinh hoạt chung dành cho thành viên vừa đọc sách, thưởng trà; tầng thượng lại có không gian BBQ với hướng nhìn trải rộng ra dòng sông thoáng đãng.

Vẻ đẹp say đắm của ngôi tư dinh gợi đến hình ảnh một nơi ở "thong dong", được phối kết hài hòa giữa không gian tinh tế, ấm áp bên trong và khoảng sân vườn lát đá, sỏi mộc mạc, nơi mỗi một bậc thềm hay khung cửa gỗ đều được chế tác tỉ mỉ, phủ lên ngôi nhà một sức sống đặc biệt.

Những đường nét tinh sạch và hình khối đơn giản của nếp nhà tạo nên cảm giác thư thái, gọn gàng, bình yên và tĩnh lặng.

Và theo lẽ dĩ nhiên, vẻ đẹp của một ngôi nhà không hoàn toàn quyết định bởi những xu hướng thịnh hành hay sản phẩm đắt tiền, mà ở cách gia chủ đặt vào trong đó tình yêu. KTS đã để lại cho ngôi tư dinh những "khoảng trống tùy hứng" để gia chủ tự do trưng bày. Không ràng buộc trong một trường phái hay phong cách, những tác phẩm tranh, mỗi món đồ gốm…đều mang sắc thái riêng biệt, vừa tạo điểm nhấn, vừa như muốn kể một câu chuyện nào đó thú vị. Khi khách đến chơi nhà, họ sẽ được dịp bước vào một thế giới trưng bày sống động – nơi nghệ thuật, ký ức, trải nghiệm sống của chủ nhân song hành trong sự cân bằng đầy cảm hứng.

Nét đẹp tĩnh tại của The Pearl không chỉ chinh phục những con người với tình yêu sông nước miền Nam, mà còn làm nao lòng những tâm hồn duy mỹ khu vực phía Bắc. Tại sự kiện "Bình minh rực sáng Tây Sài Gòn" vừa diễn ra tại Hà Nội, các chuyên gia, khách mời, các danh nghệ sĩ đã tham dự và được truyền cảm hứng về phong cách sống mà The Pearl mang đến.

Sự kiện tổ chức tại Hà Nội vừa qua cho thấy sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên gia, nhà đầu tư và các khách mời nghệ sĩ đối với dự án The Pearl.

Cách sống theo nhịp tĩnh tại không thúc giục người ta vứt bỏ mọi thứ, mà chính là tìm thấy sự an nhiên trong những tiện nghi ta trân trọng, giúp ta tận hưởng thời gian quý báu trong ngôi nhà của mình. Không phát lên tuyên ngôn ồn ào, ngôi tư dinh The Pearl giúp con người tự do được trở về với chính mình và khao khát sẻ chia những câu chuyện cuộc đời.