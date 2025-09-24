The Privé: Dự án hạng sang ven sông hút giới tinh hoa hai miền Bắc - Nam

Từ TP.HCM đến Hà Nội, chuỗi sự kiện kick-off giai đoạn 2 The Privé đã thu hút hơn 5.000 đại sứ kinh doanh tham dự, tái hiện bầu không khí sôi động hiếm có của thị trường bất động sản. Sự hiện diện đông đảo và tinh thần hào hứng của cộng đồng phân phối toàn quốc biến chuỗi sự kiện trở thành minh chứng rõ rệt cho sức nóng và tầm ảnh hưởng của dự án hạng sang này trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Hai sự kiện – Một sức hút từ The Privé trên toàn quốc

Việc tổ chức liên tiếp hai sự kiện kích hoạt kinh doanh giai đoạn 2 the Privé tại TP.HCM và Hà Nội đã trở thành điểm nhấn quan trọng trong hoạt động kinh doanh lần này. Với sự tham gia của hơn 2.000 "đại sứ kinh doanh" tại Hà Nội, bầu không khí sôi động, hào hứng cùng sự đón nhận mạnh mẽ từ cộng đồng phân phối tiếp tục cho thấy sức hút bền bỉ của The Privé – dự án hạng sang hiện đang là tâm điểm chú ý trên thị trường.

Theo chia sẻ từ chủ đầu tư Tập đoàn Đất Xanh, ở giai đoạn 1, tỷ lệ khách hàng từ khu vực miền Bắc chiếm đến 27%, phản ánh sức hút tự nhiên và bền vững của dự án. Từ thực tế đó, giai đoạn 2 được chính thức triển khai song song tại Hà Nội, mở rộng cơ hội tiếp cận cho cộng đồng khách hàng miền Bắc.

Ông Vũ Quốc Việt Nam – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đất Xanh phát biểu tại sự kiện

Đại diện Tập đoàn Đất Xanh, Ông Vũ Quốc Việt Nam – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đất Xanh nhấn mạnh: "Hà Nội luôn là thị trường trọng yếu trong chiến lược phát triển của Đất Xanh. Chúng tôi đã chứng kiến sức mạnh đầu tư của cộng đồng khách hàng miền Bắc – những người luôn tiên phong, nhìn xa trông rộng và sẵn sàng lựa chọn những tài sản giá trị nhất. Trong giai đoạn 2 này, chúng tôi mang The Privé đến Hà Nội để khách hàng miền Bắc có cơ hội tiếp cận trực tiếp một trong những sản phẩm khan hiếm và đẳng cấp nhất thị trường."

Tại sự kiện, hơn 2.000 đại sứ kinh doanh từ các đơn vị phân phối lớn phía Bắc đã lấp kín hội trường Trung tâm hội nghị quốc gia. Hội trường đông kín, không khí sôi động và hào hứng xuyên suốt chương trình cho thấy sức hút đặc biệt của dự án.

Sự xuất hiện đông đảo của đại diện các đại lý và đại sứ kinh doanh miền Bắc cũng cho thấy xu hướng "Nam tiến" đang trở lại mạnh mẽ. Dòng tiền miền Bắc, vốn từng bùng nổ hơn một thập kỷ trước, nay quay lại trong bối cảnh thị trường bất động sản TP.HCM nói riêng và toàn quốc đang phục hồi mạnh mẽ.

Ông Vũ Cương Quyết – Tổng Giám đốc Đất Xanh Miền Bắc – chia sẻ: "Từ những năm 2008 – 2010, làn sóng Nam tiến của nhà đầu tư miền Bắc đã bùng nổ mạnh mẽ, đặc biệt tập trung vào các dự án cao cấp, số lượng giới hạn tại trung tâm TP.HCM. Không khó lý giải vì sao các dự án bất động sản cùng phân khúc tại TP.HCM trước đây từng ghi nhận tới 40% giao dịch đến từ khách hàng miền Bắc."

Trên thực tế, khách hàng miền Bắc thường ưu tiên các dự án trung tâm, có pháp lý rõ ràng, tiện ích đầy đủ và tiềm năng tăng trưởng ổn định. Trong bối cảnh đó, phân khúc bất động sản trung tâm hạng sang tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhóm khách hàng tinh hoa.

The Privé: Vị trí chiến lược – Lợi thế tăng trưởng dài hạn

Sự đón nhận và hưởng ứng nhiệt tình từ cả hai miền Bắc - Nam cho thấy The Privé đáp ứng đúng nhu cầu thị trường và nhận được sự đồng thuận tích cực từ cộng đồng phân phối lẫn khách hàng, nhà đầu tư

Nếu sự kiện phản ánh sự quan tâm sôi động từ thị trường, thì The Privé lại ghi dấu nhờ những giá trị bền vững mang tính lâu dài. Dự án tọa lạc tại Nam Rạch Chiếc, liền kề Thủ Thiêm – trung tâm tài chính quốc tế tương lai của TP.HCM, khu vực được quy hoạch thành đầu tàu phát triển mới với hạ tầng đồng bộ và vai trò kinh tế – tài chính hàng đầu khu vực.

Với vị trí gần nút giao An Phú, cư dân The Privé dễ dàng tiếp cận các trục giao thông huyết mạch như metro số 1, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ, Xa Lộ Hà Nội và sân bay quốc tế Long Thành. Đây là những yếu tố hiếm có, giúp dự án nắm giữ tiềm năng tăng trưởng bền vững cả về giá trị lẫn khả năng khai thác.

Với lợi thế ba mặt hướng sông, 3 tòa tháp 9, 10, 11 mang đến tầm nhìn khoáng đạt cùng tổ hợp tiện ích thể thao – giải trí đa dạng nhất dự án: hồ bơi, phòng golf 3D, bóng bàn, billiard, bi lắc, gym hướng hồ, sân thể thao đa năng, karaoke, rạp chiếu phim và thư viện,…

Jewel Tower – Tháp 12, với lợi thế bốn mặt giáp sông cùng tiêu chuẩn bàn giao nâng cấp tiếp tục chinh phục khách hàng miền Bắc – cộng đồng được biết đến với những tiêu chí khắt khe trong việc lựa chọn bất động sản

Việc chọn thời điểm ra mắt phân khu mới của The Privé tại Hà Nội cũng được thị trường đánh giá mang tính chiến lược. Theo đại diện một đơn vị phân phối tại Hà Nội, việc ra mắt phân khu mới với những ưu thế nổi trội đã giúp The Privé nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư miền Bắc. Đây là dòng căn hộ hiếm hoi tại trung tâm TP.HCM, vừa mang tính độc bản, vừa đáp ứng đúng thị hiếu của nhóm khách hàng luôn đề cao giá trị vị trí và yếu tố khan hiếm.

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế, dòng sản phẩm compound ven sông như The Privé được xem là "của hiếm" trên thị trường, vừa mang giá trị tích lũy lâu dài, vừa đáp ứng khẩu vị đầu tư của khách hàng miền Bắc. Ghi nhận từ các đơn vị phân phối cho thấy, nhiều khách hàng tham gia giai đoạn 1 đã đạt mức tăng giá trị khoảng 10% chỉ trong chưa đầy một tháng sau mở bán, phản ánh rõ rệt tiềm năng sinh lời của dự án.

Bên cạnh tiềm năng tăng giá, các chuyên gia đánh giá The Privé còn mang lại giá trị khai thác ổn định nhờ vị trí gần trung tâm tài chính Thủ Thiêm, nơi tập trung đông đảo chuyên gia quốc tế và quản lý cấp cao. Đây chính là nguồn cầu thuê bền vững, mở ra cơ hội khai thác dòng tiền cho nhà đầu tư. Sự kết hợp giữa tăng trưởng dài hạn và lợi tức ổn định khiến The Privé trở thành lựa chọn chiến lược cho nhà đầu tư muốn cân bằng giữa an toàn và khả năng sinh lời.

Tín hiệu tích cực từ sự kiện mở màn giai đoạn 2 cho thấy The Privé đang khẳng định sức hút, trở thành một trong những dự án được săn đón nhất thị trường bất động sản dịp cuối năm. Là sản phẩm thuộc phân khúc hạng sang đầy tâm huyết của Tập đoàn Đất Xanh, sự đón nhận từ thị trường, chất lượng sản phẩm chuẩn mực cùng tiềm năng tăng trưởng bền vững, The Privé nổi bật như một tài sản chiến lược – vừa là nơi an cư xứng tầm, vừa là kênh đầu tư dài hạn cho cộng đồng khách hàng tinh hoa.

Để khám phá chi tiết về không gian sống độc bản và những giá trị tinh hoa tại The Privé, vui lòng truy cập website chính thức của dự án: https://theprive.vn