The Privé lập kỷ lục: 100% giỏ hàng giai đoạn 1 hết hàng chỉ sau một đêm

100% giỏ hàng giao dịch thành công xuyên đêm

Hoạt động mở bán giai đoạn 1 của The Privé đã thu hút sự tham gia của hơn 100 đơn vị phân phối cùng hàng nghìn khách hàng tham gia thực hiện giao dịch thủ tục trực tuyến. Giỏ hàng chính thức mở từ 21h30 ngày 21/8 và hết hàng chỉ sau 3 giờ, vào lúc 0h30 ngày 22/8. Ngay khi giá bán được công bố và hệ thống giao dịch kích hoạt, nhiều khách hàng nhanh chóng đưa ra quyết định sở hữu, đồng thời các đơn vị phân phối phải "tăng ca" xuyên đêm để hoàn tất thủ tục. Không khí giao dịch sôi động hiếm có này đã tạo nên một kỷ lục bán hàng đáng chú ý, nhất là đối với một dự án thuộc phân khúc bất động sản hạng sang.

Ấn tượng từ không gian căn hộ mẫu, nhiều khách hàng quyết định giao dịch ngay trong sự kiện mở bán

Chia sẻ về kỷ lục ấn tượng này, đại diện chủ đầu tư cho biết: "Kết quả này vượt xa kỳ vọng của chúng tôi. Ban đầu, chúng tôi dự kiến toàn bộ giỏ hàng sẽ được giao dịch trong vòng 24 giờ, nhưng chỉ sau 3 giờ, 100% sản phẩm giai đoạn 1 đã tìm thấy chủ nhân. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho sức hút đặc biệt của The Privé, đồng thời cũng là dự án hạng sang hiếm hoi trên thị trường hiện nay đạt tỷ lệ ‘sold out’ giai đoạn 1 chỉ trong một đêm."

Đại diện một đơn vị phân phối cũng cho biết: "Giỏ hàng chúng tôi vừa nhận từ chủ đầu tư đã nhanh chóng được phân phối hết. Đặc biệt, rất nhiều khách hàng của chúng tôi vẫn chưa chọn được sản phẩm thì đã hết hàng, đành phải hẹn vào đợt mở bán tiếp theo.

Anh Minh Nhật, chuyên viên kinh doanh, chia sẻ thêm: "Đến 3 giờ sáng tôi mới rời khỏi văn phòng, nhưng bản thân vẫn cảm thấy rất phấn khích vì đã hỗ trợ khách hàng của chúng tôi hoàn thiện mọi thủ tục. "

Là một trong những khách hàng lựa chọn được căn hộ ưng ý, anh Việt Linh cho biết: "Tôi theo dõi The Privé từ lúc dự án ra mắt thị trường, nên ngay khi mở bán tôi quyết định giao dịch ngay. Bên cạnh các yếu tố vị trí, tiện ích nội khu, thực tế, quỹ căn ở trung tâm bây giờ rất hiếm, nhất là những dự án mới, nên tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này."

Toàn bộ giao dịch đều được triển khai thông qua nền tảng Real Agent, giúp việc lựa chọn, xác nhận và chốt căn hộ diễn ra nhanh chóng, minh bạch và chính xác. Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên tỷ lệ hết hàng ấn tượng chỉ trong vài giờ.

Căn hộ mẫu The Privé gây ấn tượng giúp khách hàng dễ dàng hình dung trọn vẹn phong cách sống theo đúng tinh thần "Defining Luxury Living"

Trước đó, The Privé cũng trở thành một trong số ít dự án mới được UBND TP.HCM phê duyệt đủ điều kiện bán cho tổ chức và cá nhân nước ngoài. Trong khi phần lớn các dự án trong danh sách đều đã hoàn thiện và bàn giao từ nhiều năm, The Privé vẫn đang triển khai, qua đó càng củng cố niềm tin cho người mua về tính pháp lý minh bạch và uy tín chủ đầu tư.

Việc được phê duyệt bán cho khách hàng nước ngoài không chỉ khẳng định The Privé đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn pháp lý, mà còn mở ra cơ hội đón dòng khách chuyên gia, doanh nhân quốc tế – nhóm khách hàng có nhu cầu cao về bất động sản hạng sang. Qua đó, góp phần thúc đẩy thanh khoản và gia tăng giá trị cho thị trường trung tâm TP.HCM.

The Privé – biểu tượng sống mới giữa trung tâm TP.HCM

Tọa lạc tại Nam Rạch Chiếc, The Privé sở hữu vị trí chiến lược khi kết nối trực tiếp đến các trục giao thông huyết mạch như cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ, Xa lộ Hà Nội cùng các tuyến metro. Với quy mô hơn 6,7 ha và gần 3.200 sản phẩm đa dạng từ căn hộ hạng sang đến penthouse và duplex villa, dự án được quy hoạch theo phong cách "resort trong lòng phố".

Hệ tiện ích hiện đại tại The Privé nâng tầm chất sống, tái định nghĩa chuẩn sống thượng lưu tại trung tâm tài chính – kinh tế mới của TP.HCM

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của The Privé là không gian sống biệt lập, chỉ 25% diện tích dành cho xây dựng, phần còn lại ưu tiên cho mảng xanh, mặt nước và tiện ích. Chuỗi tiện ích cao cấp bao gồm hồ bơi điện phân muối, phòng gym view hồ, vườn nhiệt đới, thư viện, fine dining lounge, rạp chiếu phim, studio sáng tạo, không gian làm việc chung và sân thể thao đa năng. Tất cả được thiết kế để mang lại trải nghiệm sống trọn vẹn, khép kín và riêng tư cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Hoạt động mở bán giai đoạn 1 của The Privé không chỉ thiết lập kỷ lục về tốc độ giao dịch, mà còn tái khẳng định sức hút bền vững của phân khúc căn hộ hạng sang trung tâm TP.HCM. Trong bối cảnh nguồn cung ngày càng hạn chế, The Privé nổi bật như một lựa chọn hiếm hoi hội tụ đầy đủ các yếu tố: vị trí chiến lược, pháp lý minh bạch, tiêu chuẩn sống cao cấp và giá trị gia tăng bền vững.

Kỷ lục bán hàng chỉ trong vài giờ không chỉ mở màn đầy ấn tượng cho hành trình của The Privé, mà còn củng cố vị thế của The Privé như một biểu tượng mới về chuẩn sống thượng lưu ngay giữa trung tâm thành phố.

Để khám phá chi tiết về không gian sống độc bản và những giá trị tinh hoa tại The Privé, vui lòng truy cập website chính thức của dự án: https://theprive.vn/