Thêm 1 gia vị bí mật, món thịt bò trở nên đậm đà, hấp dẫn chưa từng thấy

Thịt bò hầm là một món ăn phổ biến tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Món ăn này được nấu chậm từ thịt bò và các loại rau củ như khoai tây, cà rốt, hành tây, với hương vị đậm đà và thịt mềm tan trong miệng.

Thịt bò hầm thường được chế biến theo nhiều phong cách khác nhau, có thể sử dụng thêm rượu vang đỏ, bia hoặc các gia vị như sả, gừng để tăng thêm hương vị đặc trưng.

Tuy nhiên, theo tạp chí Canadian Living, có một loại gia vị bí mật có thể nâng cấp món bò hầm lên thành một món ăn đậm đà, hấp dẫn chưa từng thấy.

Đó chính là bột ca cao nguyên chất.

Canadian Living cho biết: “Bột ca cao có thể trông giống một nguyên liệu kỳ lạ khi thêm vào món hầm, nhưng nó mang đến hương vị của ca cao rang, sự đậm đà và màu sắc mà không hề có vị ngọt vốn gắn liền với món tráng miệng. Nó sẽ trở thành nguyên liệu bí mật yêu thích mới của bạn!”

Bột ca cao có thể nâng cấp món bò hầm lên thành một món ăn đậm đà, hấp dẫn chưa từng thấy.

Vì sao nên thêm bột ca cao vào món thịt bò hầm?

Lý do đằng sau điều này rất đơn giản: bột ca cao không đường mang theo vị đắng nhẹ, kết hợp hoàn hảo với thịt bò ninh lâu, hành tây và các loại rau củ.

Chỉ một đến hai thìa cà phê bột ca cao sẽ giúp tăng chiều sâu vị mặn, làm nổi bật hương thơm và làm tròn vị chua từ cà chua hoặc rượu vang. Các đầu bếp chuyên nghiệp đã âm thầm áp dụng mẹo này suốt hàng thập kỷ.

Thực vậy, nhiều đầu bếp và người nấu ăn tại nhà đã dùng ca cao để tăng độ đậm cho món hầm từ lâu. Ví dụ, món “Bò Hầm Socola” của đầu bếp Michael Smith kết hợp thịt bò nấu chậm, gia vị, cà chua và một lượng lớn bột ca cao để tạo ra món hầm đậm đà, ấm áp và vô cùng phức hợp về hương vị.

Các blogger ẩm thực cũng cho rằng mẹo này thật sự hiệu quả. Trên blog Strawberries for Supper, một công thức bò hầm nấm với ca cao yêu cầu đến 3 thìa bột ca cao, mang lại hương vị đậm đà và phần nước sốt sậm màu, bóng mượt.

Các cây viết tại blog Food Republic giải thích rằng vị đắng của ca cao không đường có thể bổ sung chiều sâu hương vị, hòa quyện cùng gia vị, thịt bò và cà chua giàu tính axit.

Các blogger của Food Republic cũng thêm bột ca cao vào công thức bò hầm và xúc xích của họ, gọi đây là “nguyên liệu bí mật” tạo nên sự đậm đà bất ngờ.

Ngay cả các đầu bếp gia đình bình thường cũng tham gia xu hướng này. Trên Reddit, một người dùng chia sẻ rằng họ bắt đầu thêm khoảng một thìa canh ca cao vào món bò hầm và cho biết điều đó “chắc chắn làm món ăn sâu vị hơn” mà không khiến nó có mùi socola.

Trong thời điểm giá thực phẩm vẫn tiếp tục gây áp lực cho các hộ gia đình, sức hấp dẫn của cách làm này rất rõ ràng. Thay vì phải chi nhiều tiền cho rượu vang đắt tiền hay nước dùng đặc biệt, chỉ một thìa nhỏ của một nguyên liệu rẻ và quen thuộc trong gian bếp cũng có thể nâng món hầm bình thường thành món ăn chuẩn nhà hàng.

Lưu ý duy nhất: chỉ nên dùng bột ca cao nguyên chất, không đường. Bất cứ thứ gì có chứa đường đều sẽ làm hỏng toàn bộ món ăn.