Thêm 1 nhân tài của Trung Quốc đột ngột qua đời: Chỉ mới 28 tuổi, làm trong lĩnh vực AI, sự nghiệp ngắn ngủi nhưng đầy thành tựu

Sự ra đi bất ngờ của Li Haoran, nhà nghiên cứu trẻ người Trung Quốc trong lĩnh vực điện tử ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Đại học Princeton (Mỹ), đã khiến cộng đồng học thuật và dư luận bàng hoàng.

Theo thông báo từ nhà trường, Li Haoran, 28 tuổi, được phát hiện qua đời tại căn hộ ở West Windsor, bang New Jersey (Mỹ) vào ngày 25/9. Đại học Princeton xác nhận thông tin này hôm 26/9 nhưng chưa tiết lộ thêm chi tiết liên quan.

Tờ South China Morning Post (SCMP) cho biết, Li Haoran là gương mặt nổi bật trong ngành điện tử công suất và học máy. Anh tốt nghiệp loại ưu ngành kỹ thuật điện tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) trước khi sang Mỹ và gần đây vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Princeton.

Trong quãng thời gian nghiên cứu ngắn ngủi nhưng đầy dấu ấn, Li đã gặt hái nhiều thành tựu quốc tế. Năm 2023, anh được trao giải thưởng cao nhất của IEEE Transactions on Power Electronics (TPEL) cho công trình sử dụng dữ liệu lớn và học máy nhằm mô hình hóa vật liệu từ tính. Đây được đánh giá là nghiên cứu tiên phong, mở đường cho sự kết nối giữa các lĩnh vực khoa học.

Li bắt đầu theo học tại Princeton từ năm 2019, nhận bằng thạc sĩ vào năm 2021 và gần đây tham gia Trung tâm Năng lượng và Môi trường Andlinger.

Trong một cuộc phỏng vấn cuối năm 2024, anh từng khẳng định: “Đây là ví dụ điển hình về nghiên cứu liên ngành. Nhờ công cụ học máy, cộng đồng điện tử công suất đang được mở ra nhiều hướng quan tâm mới. Công trình này, đặc biệt là cơ sở dữ liệu mở, sẽ tạo nền móng cho nhiều ý tưởng sáng tạo khác”.

Li Haoran đang thực hiện nghiên cứu tiên phong về ứng dụng học máy nhằm cải thiện vật liệu từ tính. Ảnh: SCMP

Sự ra đi của Li nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Hàng nghìn bình luận bày tỏ sự tiếc thương cho một tài năng trẻ ra đi khi sự nghiệp mới bắt đầu. Nhiều người cũng nhắc đến thực tế gần đây liên tiếp có những trường hợp sinh viên, học giả Trung Quốc tại các trường đại học danh tiếng ở Mỹ qua đời, gây nhiều lo ngại.

Trên nền tảng RedNote, một người tự nhận từng làm việc cùng Li đã chia sẻ rằng anh là người cởi mở, thân thiện, có mối quan hệ tốt với giáo sư hướng dẫn. Tuy nhiên, bài viết này sau đó đã bị xóa.

Trong thư gửi sinh viên và giảng viên, ban lãnh đạo Princeton viết: “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Haoran, đồng thời mong họ đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau này”.

Trước khi tin về sự ra đi của Li Haoran được công bố, dư luận Trung Quốc cũng từng chấn động bởi việc một loạt nhà khoa học trẻ ở các trường đại học danh tiếng qua đời trong thời gian ngắn.

Ngày 4/8, Du Dongdong, 35 tuổi – giảng viên Trường Kỹ thuật Hệ sinh và Khoa học Thực phẩm, Đại học Chiết Giang – không may tử vong sau một cú ngã trong khuôn viên trường.

Anh được biết đến là chuyên gia trong lĩnh vực robot nông nghiệp và công nghệ thu hoạch tự động, đồng thời là người hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh.

Cũng trong tháng 8, phó giáo sư Huang Kai của Viện Công nghệ Technion-Guangdong qua đời ở tuổi 41, nguyên nhân cũng liên quan đến một vụ ngã.

Trước khi trở về nước, ông từng theo học tại Đại học Bắc Kinh, lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Toronto (Canada) dưới sự hướng dẫn của nhà khoa học đoạt giải Nobel Hóa học John Polanyi. Huang có nhiều năm nghiên cứu tại Toronto và Viện Fritz Haber (Đức), chỉ mới kết hôn hồi tháng 7 trước khi sự cố xảy ra.

Trung Quốc đang tăng tốc nỗ lực đổi mới và tự chủ công nghệ trong bối cảnh cuộc cạnh tranh công nghệ với Mỹ ngày càng gay gắt. Ảnh: Edmond So/SCMP

Cách đó ít lâu, Dong Sijia, 33 tuổi, trợ lý giáo sư Khoa Năng lượng bền vững, Đại học Nam Kinh, cũng được thông tin là đã qua đời đột ngột. Trường không đưa ra bất kỳ xác nhận hay bình luận chính thức nào, song tên cô xuất hiện trong một bài báo đăng trên Science Advances hồi tháng 6. Dong là gương mặt được kỳ vọng trong lĩnh vực hóa học biển sâu, từng có công trình nghiên cứu được đưa vào giáo trình tại các trường đại học Mỹ.

(Tổng hợp)