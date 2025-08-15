Thêm 1.000 căn nhà ở xã hội, người đi làm xa 20km được mua

UBND tỉnh Cà Mau vừa công bố thông tin để tìm nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội phường An Xuyên. Dự án triển khai trên khu đất sạch rộng hơn 1,97ha (đã xong giải phóng mặt bằng), với 6 khối nhà cao 12 tầng và hạ tầng liên quan, tổng số khoảng 996 căn hộ nhà ở xã hội, nhà thương mại dạng chung cư. Tổng vốn đầu tư hơn 1.215 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án 36 tháng, kể từ ngày nhà đầu tư được tỉnh Cà Mau chấp thuận chủ trương đầu tư.

Khu nhà ở xã hội phường Tân Xuyên (TP. Cà Mau cũ) đã hoàn thành 93 căn dạng nhà đất liền kề.

Sở Xây dựng Cà Mau được giao công bố thông tin dự án, tổ chức thẩm định hồ sơ nhà đầu tư và trình UBND tỉnh quyết định. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao liên quan đến thủ tục đất đai khi dự án có nhà đầu tư.

Hiện Cà Mau có 2 dự án nhà ở xã hội đang xây dựng. Trong đó, Dự án nhà ở xã hội phường Tân Xuyên (TP. Cà Mau cũ) đã hoàn thành 93 căn nhà ở xã hội dạng liền kề thấp tầng, nhưng chưa có thông báo nhận hồ sơ mua, thuê mua. Dự án nhà ở xã hội khóm 5, phường 9 (TP. Cà Mau cũ) vừa khởi công tháng 5/2025, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.

Mới đây, UBND tỉnh Cà Mau cũng có quyết định về chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội đối với người lao động có nhà ở xa nơi làm việc, áp dụng từ ngày 15/8/2025. Theo đó, ngoài các đối tượng áp dụng chung cả nước, người lao động có 1 nhà trên địa bàn tỉnh Cà Mau nhưng cách nơi làm trong bán kính từ 20km trở lên được xét mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; dự án nhà ở xã hội chọn thuê, mua phải nằm trong phạm vi 15km tính từ nơi làm việc.