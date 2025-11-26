Thêm 205,7 tỉ đồng đến tay trái chủ trong vụ án Trương Mỹ Lan

Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM cho biết hôm nay, 26-11, đã thực hiện chi trả đợt 5 cho các trái chủ trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, với tổng số tiền hơn 205,7 tỉ đồng, tương ứng tỉ lệ 0,683% trên số tiền được thi hành án cho từng trường hợp.



Theo THADS TPHCM, đây là khoản tiền thu được từ việc xử lý tài sản liên quan vụ án. Đợt chi trả lần này có 42.451 trái chủ nhận tiền. Đồng thời, cơ quan này cũng đã gửi tiết kiệm phần tiền của 657 trái chủ chưa cung cấp thông tin tài khoản, chờ hoàn thiện hồ sơ để tiếp tục chi trả sau.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại toà - Ảnh: Hoàng Triều

Trước đó, cơ quan thi hành án đã hoàn tất 4 đợt chi trả với tổng số tiền hơn 8,62 ngàn tỉ đồng, được phân bổ theo các tỷ lệ khác nhau tùy theo từng giai đoạn.



Song song với việc chuyển tiền, THADS TP HCM tiếp tục xử lý tài sản, xác minh, đo vẽ, thẩm định giá tài sản của bà Trương Mỹ Lan và các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ thi hành án; đồng thời yêu cầu Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) chuyển số tiền bị phong tỏa theo các bản án để phục vụ những đợt chi trả tiếp theo.

Cơ quan thi hành án khuyến cáo người dân không truy cập các đường link không chính thống, không tụ tập đông người để tránh bị lợi dụng, đồng thời theo dõi thông tin từ các kênh chính thức của THADS TP HCM để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình.

THADS TPHCM đang thực hiện bản án liên quan đến Trương Mỹ Lan và đồng phạm theo các phán quyết của tòa. Nội dung bản án yêu cầu bà Trương Mỹ Lan phải bồi thường hơn 30.081 tỉ đồng cho 43.108 người đã mua trái phiếu liên quan vụ án. Khoản tiền này được chi trả cho những người sở hữu các mã trái phiếu gồm: QT-2018.12.1; SET.H2025; ADC-2018.09; ADC-2019.01; ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10. Những mã trái phiếu không nằm trong bản án thì không được thực hiện chi trả, vì không thuộc phạm vi thi hành án đã được tòa tuyên.



