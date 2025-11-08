Thêm 250 tỷ đồng trái phiếu ‘đổ’ về F88

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (F88).

Theo đó, từ ngày 1/10/2025 đến ngày 29/10/2025, F88 đã chào bán thành công 2.500 trái phiếu mã F8812507 ra thị trường trong nước.

Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 250 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 1/4/2027.

Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo,... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận trên HNX, lô trái phiếu này có lãi suất 10%/năm.

Thống kê từ HNX cho thấy, đây là lô trái phiếu thứ 7 được F88 phát hành kể từ đầu năm đến nay. Gần nhất, F88 đã phát hành thành công lô trái phiếu mã F8812506 có tổng giá trị phát hành 100 tỷ đồng.

Trái phiếu được phát hành ngày 18/8/2025, hoàn thành vào ngày 20/8/2025, kỳ hạn 18 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 18/2/2027, lãi suất cố định 10,5%/năm.

Ở chiều ngược lại, ngày ngày 1/10/2025, F88 đã thực hiện thanh toán 70 tỷ đồng tiền gốc và gần 1,9 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã F88CH2425006, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.

Được biết, lô trái phiếu mã F88CH2425006 gồm 700 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 70 tỷ đồng, được F88 phát hành từ ngày 1/10/2024, kỳ hạn 12 tháng.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, F88 ghi nhận lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 252,4 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ năm ngoái. Nhờ vậy mà F88 đã chuyển từ lỗ lũy kế thành lãi lũy kế gần 99 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của F88 ở mức gần 2.044,8 tỷ đồng, tăng 34,6% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu vẫn giữ nguyên ở mức gần 1.673,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận gần 371,6 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu so với kỳ trước giảm từ 1,96 lần xuống còn 1,77 lần, tương đương tổng nợ phải trả ở mức hơn 3.612,3 tỷ đồng.

Trong đó, nợ vay từ phát hành trái phiếu gần 763,6 tỷ đồng, tăng 28,5%; nợ vay khác gần 2.351,3 tỷ đồng, chiếm 65,1% tổng nợ; nợ phải trả khác gần 497,5 tỷ đồng.



