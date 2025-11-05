Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thêm chiêu trò lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện liên quan đến shipper giao hàng

05-11-2025 - 20:16 PM | Xã hội

Chỉ với một cuộc gọi thông báo nhận kiện hàng "ship tận nơi" với giá 10.000 đồng, ông Nguyễn Văn S. (53 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) suýt rơi vào một cái bẫy lừa đảo được tính toán hết sức tinh vi.

Theo báo điện tử Vietnamnet, đang có thêm những chiêu trò lừa đảo tinh vi bằng thủ đoạn giả mạo shipper giao hàng. Ông Nguyễn Văn S. (53 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) suýt rơi vào một cái bẫy lừa đảo được tính toán tinh vi.

Sự việc xảy ra vào chiều 25/10, khi ông S. đang ở cơ quan thì nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên giao hàng, thông báo ông có gói hàng 10.000 đồng.

Do bận việc, ông S. đề nghị shipper mang hàng xuống phòng bảo vệ và nhận tiền mặt. Tuy nhiên, người này khăng khăng: “Bên em không nhận tiền mặt, chỉ nhận chuyển khoản”. Dù thấy bất hợp lý, ông S. vẫn đồng ý và yêu cầu gửi số tài khoản.

Sau khi ông S. chuyển khoản 10.000 đồng, kịch bản lừa đảo mới thực sự bắt đầu.

Chỉ vài phút sau, kẻ gian liên tục gọi lại, ban đầu là thúc ép xem đã chuyển tiền chưa, sau đó chuyển sang hù dọa: “Anh ơi, em đưa nhầm tài khoản công ty rồi. Anh phải hủy giao dịch ngay, nếu không vài tháng nữa công ty sẽ bắt anh trả phí chuyển hàng vài chục triệu mỗi tháng. Khi ấy sẽ rất rắc rối, còn liên quan đến pháp lý đấy”.

Đây là thủ đoạn rõ ràng nhằm gây áp lực, khiến nạn nhân hoảng sợ và làm theo hướng dẫn để chiếm đoạt thêm tiền.

Tuy nhiên, ông S. đã nhận ra điều bất thường và bình tĩnh đáp trả: “10 nghìn đồng có bao nhiêu đâu. 50 triệu, 500 triệu hay 5 tỷ cũng được, cứ để giám đốc em đến gặp tôi mà thu. Em cũng đến luôn, rồi chúng ta cùng nhau lên Công an… uống nước”.

Nghe thấy vậy, kẻ lừa đảo lập tức "cúp máy cái rụp" và biến mất. Một giờ sau, ông S. xuống kiểm tra thì không có bất kỳ gói hàng nào được giao.

Trước những thủ đoạn ngày càng phức tạp, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần luôn ghi nhớ 3 nguyên tắc sau để bảo vệ tài sản của mình:

TUYỆT ĐỐI KHÔNG cung cấp thông tin: Không bao giờ cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc mạng xã hội, dù họ tự xưng là công an, nhân viên điện lực, hay shipper.

CẢNH GIÁC với mọi yêu cầu bất thường: Nếu có bất kỳ yêu cầu chuyển tiền phát sinh ngoài quy trình thông thường (như phí hủy dịch vụ, phí nâng cấp...), hãy dừng lại và xác minh trực tiếp với đơn vị cung cấp dịch vụ qua các kênh chính thống.

HÀNH ĐỘNG ngay khi nghi ngờ: Nếu nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, hãy ngay lập tức chấm dứt cuộc trò chuyện và trình báo sự việc cho cơ quan Công an gần nhất. Đồng thời, chủ động lưu lại toàn bộ bằng chứng (ảnh chụp tin nhắn, ghi âm cuộc gọi, sao kê giao dịch...) để phục vụ công tác điều tra.

Theo Khả Văn

