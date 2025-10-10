Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thêm công ty chứng khoán phải trả thay hơn chục tỷ cho nhà đầu tư ngoại

10-10-2025 - 11:10 AM | Thị trường chứng khoán

Việc này được áp dụng theo quy định mới tại Thông tư 68 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 2/11/2024.

Mới đây, CTCP Chứng khoán VNDirect (mã: VND) báo cáo về việc nhà đầu tư tổ chức nước ngoài không thực hiện thanh toán tiền trong thời hạn quy định.

Cụ thể, ngày 7/10, United Sustainable Asia Top - 50 Fund (Singapore) đã đặt mua và khớp lệnh đối với hai mã chứng khoán, bao gồm 66.300 cổ phiếu MWG với giá trị khớp lệnh hơn 5,2 tỷ đồng và 362.900 cổ phiếu MBB với giá trị khớp lệnh hơn 9,8 tỷ đồng. Tổng cộng, 2 giao dịch trên cần thanh toán hơn 15 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tổ chức đến từ Singapore đã không thanh toán, do đó Chứng khoán VNDirect phải chịu trách nhiệm trả thay.

Tới ngày 9/10/2025, VNDIRECT đã hoàn tất việc chuyển giao số cổ phiếu tương ứng cho khách hàng/nhà đầu tư theo quy định hiện hành. VNDIRECT và nhà đầu tư đã thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến cơ chế Non-prefunding, bảo đảm xử lý nghĩa vụ phát sinh kịp thời và tuân thủ đúng quy trình của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thông tư 68 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 2/11/2024 quy định NĐTTCNN không cần đủ tiền trước khi đặt lệnh mua cổ phiếu (Non-prefunding). Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thanh toán đủ tiền cho giao dịch, nghĩa vụ thanh toán sẽ chuyển sang công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư đặt lệnh thông qua tài khoản tự doanh.

Kể từ thời điểm chính thức áp dụng Non-prefunding, VNDirect là công ty chứng khoán thứ hai thông báo về giao dịch không thành công của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Vào hồi giữa tháng 12 năm ngoái, khi CTCP Chứng khoán Vietcap (mã: VCI) đã phải thanh toán gần 4 tỷ đồng tiền mua 26.600 cổ phiếu FPT cho Aegon Custody B.V (Hà Lan).

Việc tháo gỡ "nút thắt" Non-prefunding là một bước tiến rất quan trọng giúp thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp theo tiêu chí của FTSE Russell. Đây là cột mốc quan trọng, ghi nhận thành quả của quá trình cải cách quyết đoán và đồng bộ của Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế Quốc gia trên bản đồ đầu tư toàn cầu.﻿

Tại sự kiện Investor Day mới đây, ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital cho rằng việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng là thành quả xứng đáng sau hơn một thập kỷ nỗ lực không ngừng của các cơ quan quản lý. Đó không chỉ là bước tiến mang tính kỹ thuật, mà còn là dấu mốc thể hiện sự trưởng trưởng thành của thị trường về mọi mặt.

Trong khi việc được FTSE Russell nâng hạng là bước tiến quan trọng, thì đích đến cuối cùng mà Việt Nam hướng tới là được MSCI công nhận là thị trường mới nổi. Ông ví MSCI như “con cá lớn nhất”, và khẳng định hành trình hướng tới mục tiêu này không chỉ giúp thị trường tăng trưởng về chiều sâu mà còn mở rộng mạnh mẽ về quy mô và cấu trúc.

"Tôi kỳ vọng trong 5 năm tới, sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tương đương với thành quả của 10–15 năm cộng lại, xét cả về chính sách, hạ tầng và độ sâu" , Giám đốc Dragon Capital nhận định.

Với kinh nghiệm từ các thị trường đi trước và nội lực vĩ mô đang được củng cố, ông Tuấn tin tưởng rằng nếu Việt Nam duy trì được đà tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới và thị trường chứng khoán hoàn toàn có thể bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới, không chỉ về quy mô mà cả chất lượng, chiều sâu và khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Ngọc Ly

