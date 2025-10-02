Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thêm một đại gia phân phối ô tô trên sàn muốn nhảy vào lĩnh vực lắp ráp với nhà máy rộng hơn 100.000m2 tại Hải Phòng

02-10-2025 - 13:39 PM | Doanh nghiệp

Doanh nghiệp dự kiến đặt trụ sở tại lô CN26-01, Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Hải Phòng), hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất ô tô và xe có động cơ khác.

Ngày 29/9, CTCP Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam (VIMID, mã CK: VVS) thông qua việc góp vốn thành lập Công ty con với tên gọi Công ty TNHH Một Thành viên Ô tô VMASS (VMASS AUTO CO., LTD), vốn điều lệ 50 tỷ đồng, do VIMID góp 100%.

Người đại diện pháp luật kiêm quản lý phần vốn góp là ông Kiều Anh Đào (Giám đốc VIMID).

Thời điểm góp vốn được thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ khi công ty con được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, dự kiến trong quý IV/2025.﻿

Cùng ngày, ﻿VIMID cũng thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Vũ Trụ (Chủ tịch HĐQT) đại diện đàm phán và ký kết hợp đồng đặt cọc thuê đất với CTCP Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ.

Theo đó, VIMID đặt cọc hơn 33,4 tỷ đồng để giữ quyền sử dụng lô đất CN26-01, diện tích gần 105.000 m² tại Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Hải Phòng).

Quỹ đất này được dùng để thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án nhà máy sản xuất, lắp ráp xe tải cùng các hoạt động liên quan.

Khoản tiền đặt cọc sẽ được hạch toán và chuyển thành phần vốn góp của VIMID tại công ty con sau khi doanh nghiệp này hoàn tất thủ tục cấp giấy phép đăng ký kinh doanh.

Về kết quả kinh doanh, nửa đầu năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu đạt 3.200 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận trước thuế là 102 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là hơn 81 tỷ đồng, tăng 300% so với cùng kỳ. ﻿

So với kế hoạch năm 2025, công ty đã hoàn thành 76% kế hoạch doanh thu và đạt 113% kế hoạch lợi nhuận trước thuế. ﻿

Công ty CP đầu tư phát triển máy Việt Nam thành lập ngày 5/3/2010 với trụ sở đầu tiên đặt tại Hà Nội. VIMID là đơn vị sở hữu hệ thống chuỗi trạm 3S chuyên nghiệp trải dài khắp Việt Nam. ﻿

Phương Anh

