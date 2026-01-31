Thêm một địa phương sẽ lắp đặt camera AI nhận diện vi phạm, người dân chú ý!

Lực lượng chức năng sử dụng camera AI để phát hiện vi phạm (Ảnh: Công an Hà Nội)

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Huế, mục tiêu trong giai đoạn 2026-2028, Thành phố sẽ triển khai hệ thống camera AI nhận diện vi phạm giao thông, xử lý tự động 80% trường hợp.

Mục tiêu này nằm trong Kế hoạch số 50/KH-UBND do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Hải Minh ký ban hành. Kế hoạch nhằm xây dựng nền tảng chung thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu từ hệ thống cơ sở dữ liệu giao thông, hệ thống Internet vạn vật (IoT) phục vụ quản lý, điều hành và khai thác hệ thống giao thông thông minh.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026-2028, Huế sẽ triển khai tích hợp dữ liệu IoT giao thông vào nền tảng điều hành đô thị thông minh dùng chung toàn thành phố theo hướng “Điều hành trực tuyến”.

Đồng thời, Thành phố sẽ triển khai bản đồ giao thông thời gian thực tích hợp cảm biến IoT, dự báo ùn tắc với độ chính xác 90%, sử dụng ứng dụng bản đồ giao thông, hệ thống cảnh báo giao thông và cơ sở dữ liệu giao thông…

Trong giai đoạn 2029-2035, Huế phấn đấu đạt 100% dữ liệu IoT giao thông được chuẩn hóa và sẵn sàng kết nối, chia sẻ liên thông với Bộ Xây dựng, Bộ Công an.

Ngoài ra, hệ thống đèn tín hiệu giao thông thông minh tiếp tục được triển khai tại 150 nút giao. Thành phố sẽ triển khai bãi đỗ xe công cộng trang bị hệ thống thông tin chỗ đỗ thời gian thực, với hệ thống cảm biến chỗ đỗ, ứng dụng thông tin chỗ đỗ và bảng hiển thị chỗ trống.

Tháng 12/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 3808/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Tích hợp camera và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để khai phá dữ liệu camera phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông”

Theo Quyết định, dự án sẽ đầu tư lắp đặt khoảng 1.100 camera giám sát AI tại 12 xã, phường trung tâm, trọng điểm về chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Đồng thời, tỉnh sẽ tích hợp khoảng 1.000 camera hiện có đáp ứng tiêu chuẩn.

Hệ thống dữ liệu sẽ được khai phá bằng công nghệ AI, kết nối và chia sẻ với Trung tâm giám sát của Công an tỉnh, Công an các xã, phường và IOC phường Hạc Thành, Sầm Sơn. Dự án cũng đầu tư trang thiết bị giám sát cho các phòng trực ban tại cơ sở.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 170 tỷ đồng (ngân sách Trung ương hỗ trợ 50 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách tỉnh bố trí).

Còn tại Hà Nội, từ tháng 12/2025, hệ thống camera AI đã chính thức hoạt động. Các camera này được bố trí tại các tuyến, nút giao thông trọng điểm, khu vực trung tâm, cửa ngõ ra vào Thành phố nhằm phục vụ công tác quản lý, giám sát giao thông và đảm bảo an ninh, trật tự đô thị.

Không chỉ phạt nguội trong lĩnh vực giao thông, Công an Hà Nội đã mở rộng hệ thống camera để phạt nguội các hành vi vi phạm trật tự đô thị (lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; bày bán hàng hóa trái quy định…), vi phạm vệ sinh môi trường (thu gom, thải rác trái quy định…).