Thêm một quốc gia Đông Nam Á công bố tăng trưởng GDP quý 2: Cao hơn cả nền kinh tế lớn nhất khu vực, so với Việt Nam thì sao?

Theo số liệu mới được Cơ quan Thống kê Philippines công bố, trong quý 2/2025, tăng trưởng GDP của Philippines ghi nhận đạt 5,5% so với cùng kỳ. Với kết quả này.

Trong đó, lĩnh vực đóng góp chính vào mức tăng trưởng quý là Bán buôn và bán lẻ; Sửa chữa ô tô, xe máy, tăng 5,1%; Hành chính công và quốc phòng; Bảo hiểm xã hội bắt buộc, tăng 12,8%; Hoạt động tài chính, bảo hiểm, tăng 5,6%.

Tất cả các ngành kinh tế chủ chốt gồm: Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, Công nghiệp và Dịch vụ, đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, lần lượt là 7,0%, 2,1% và 6,9%.

Về phía cầu, Chi tiêu tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình trong quý 2/2025 tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Tất cả các khoản chi tiêu lớn khác cũng tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước trong giai đoạn này: Chi tiêu tiêu dùng cuối cùng của Chính phủ tăng 8,7%; Hình thành vốn gộp tăng 0,6%; Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 4,4%; Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 2,9%.

Trước đó, theo Cục Thống kê, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 2/2025 của Việt Nam tăng trưởng tích cực, với tốc độ tăng ước đạt 7,96% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 8,56% của quý II/2022 trong giai đoạn 2020-2025.

Đối với Indonesia, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đã tăng tốc lên 5,12% trong quý 2/2025, tăng từ mức 4,87% trong quý đầu tiên. Con số này vượt kỳ vọng của các nhà kinh tế về mức tăng trưởng 4,80%.

Còn tại Singapore, kinh tế Singapore trong quý 2/2025 ghi nhận tăng trưởng 4,3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với mức tăng trưởng 4,1% ghi nhận trong quý 1/2025. Tính chung nửa đầu năm 2025, tăng trưởng GDP của Singapore đạt trung bình 4,2% so với cùng kỳ năm trước.