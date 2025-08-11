Thêm một quốc gia Đông Nam Á công bố tăng trưởng GDP quý 2: Cao hơn cả nền kinh tế lớn nhất khu vực, so với Việt Nam thì sao?
Sau Việt Nam, Singapore, Indonesia, Philippines là quốc gia tiếp theo trong nhóm các nước ASEAN-6 công bố tăng trưởng GDP quý 2.
Theo số liệu mới được Cơ quan Thống kê Philippines công bố, trong quý 2/2025, tăng trưởng GDP của Philippines ghi nhận đạt 5,5% so với cùng kỳ. Với kết quả này.
Trong đó, lĩnh vực đóng góp chính vào mức tăng trưởng quý là Bán buôn và bán lẻ; Sửa chữa ô tô, xe máy, tăng 5,1%; Hành chính công và quốc phòng; Bảo hiểm xã hội bắt buộc, tăng 12,8%; Hoạt động tài chính, bảo hiểm, tăng 5,6%.
Tất cả các ngành kinh tế chủ chốt gồm: Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, Công nghiệp và Dịch vụ, đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, lần lượt là 7,0%, 2,1% và 6,9%.
Về phía cầu, Chi tiêu tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình trong quý 2/2025 tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Tất cả các khoản chi tiêu lớn khác cũng tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước trong giai đoạn này: Chi tiêu tiêu dùng cuối cùng của Chính phủ tăng 8,7%; Hình thành vốn gộp tăng 0,6%; Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 4,4%; Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 2,9%.
Trước đó, theo Cục Thống kê, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 2/2025 của Việt Nam tăng trưởng tích cực, với tốc độ tăng ước đạt 7,96% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 8,56% của quý II/2022 trong giai đoạn 2020-2025.
Đối với Indonesia, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đã tăng tốc lên 5,12% trong quý 2/2025, tăng từ mức 4,87% trong quý đầu tiên. Con số này vượt kỳ vọng của các nhà kinh tế về mức tăng trưởng 4,80%.
Còn tại Singapore, kinh tế Singapore trong quý 2/2025 ghi nhận tăng trưởng 4,3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với mức tăng trưởng 4,1% ghi nhận trong quý 1/2025. Tính chung nửa đầu năm 2025, tăng trưởng GDP của Singapore đạt trung bình 4,2% so với cùng kỳ năm trước.
