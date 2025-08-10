Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDP quý 2 của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á tăng trưởng cao nhất trong vòng 2 năm, cao hay thấp so với Việt Nam?

10-08-2025 - 08:35 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Nền kinh tế Indonesia đã tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn dự kiến trong quý hai, đánh dấu sự mở rộng nhanh nhất kể từ quý hai năm 2023, được thúc đẩy bởi đầu tư mạnh mẽ và chi tiêu hộ gia đình.

Theo đó, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã tăng tốc lên 5,12% trong quý 2/2025, tăng từ mức 4,87% trong quý đầu tiên. Con số này vượt kỳ vọng của các nhà kinh tế về mức tăng trưởng 4,80%.

Tiêu dùng hộ gia đình tiếp tục tích cực, khi tăng khoảng 4,97%. Giá trị xuất khẩu tăng 10,67%, do các công ty đẩy mạnh chuyển hàng trước khi thuế quan Hoa Kỳ có hiệu lực. Sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Indonesia là than, dầu cọ và niken.

Kết quả mạnh mẽ này xuất hiện bất chấp những lo ngại về các chỉ số kinh tế suy yếu, bao gồm doanh số bán xe hơi giảm, niềm tin tiêu dùng suy giảm và chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) co lại, điều này đã gợi ý về hoạt động kinh tế đang chậm lại.

Tháng trước, Ngân hàng Trung ương Indonesia nhận xét, tăng trưởng trong quý 2 được thúc đẩy bởi đầu tư vào giao thông vận tải, xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên và công nghiệp chế tạo. Tiêu dùng hộ gia đình, chiếm 1 nửa nền kinh tế, cần củng cố hơn nữa trong bối cảnh tăng trưởng bán lẻ chậm lại.

Để khôi phục nhu cầu tiêu dùng nội địa, tháng trước Ngân hàng Trung ương Indonesia đã giảm lãi suất 0,25% xuống còn 5,25%. Thống đốc Perry Warjiyo thông tin, họ đang đánh giá để xem còn dư địa hạ tiếp hay không.

Tổng thống Prabowo Subianto cam kết sẽ đưa nền kinh tế tăng trưởng dần đều, đạt 8% vào cuối nhiệm kỳ, tức giai đoạn 2028 – 2029. Đây là con số cao hơn nhiều 10 năm cầm quyền của người tiền nhiệm Joko Widodo, khi mức trung bình chỉ 5%.

Ngân hàng Indonesia, đã thực hiện bốn đợt cắt giảm lãi suất kể từ tháng 9, đã dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ dao động trong khoảng từ 4,6% đến 5,4% cho cả năm.

Tháng 5 vừa qua, Ngân hàng Trung ương Indonesia hạ dự báo tăng trưởng cả năm còn khoảng 4,6% đến 5,4%, ít hơn con số đưa ra trước đó là từ 4,7% đến 5,5%.

Ông Felix Darmawan, chuyên gia kinh tế tại Panin Sekuritas dự đoán, năm 2025 xứ vạn đảo tăng trưởng GDP khoảng 4,8% đến 4,9%. Ông giải thích: “Mỹ tăng thuế với hàng hóa Indonesia có thể ảnh hưởng đến các ngành sản xuất hàng hóa, như dệt may, giày dép và nội thất.”

Theo thông báo mới nhất, từ tháng 8 này, Hoa Kỳ áp thuế 19% với hàng hóa nhập khẩu từ Indonesia, giảm so với mức đe dọa 32% trước đó.

Đối với Việt Nam , số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II/2025 tăng trưởng tích cực, với tốc độ tăng ước đạt 7,96% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 8,56% của quý II/2022 trong giai đoạn 2020-2025.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,89%, đóng góp 5,19% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,97%, đóng góp 43,63%; khu vực dịch vụ tăng 8,46%, đóng góp 51,18%.

GDP 6 tháng đầu năm 2025 tăng 7,52% so với cùng kỳ năm trước, là mức cao nhất của sáu tháng đầu năm trong giai đoạn 2011-2025. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,84%, đóng góp 5,59%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,33%, đóng góp 42,20%; khu vực dịch vụ tăng 8,14%, đóng góp 52,21%.

Là quốc gia ASEAN thứ hai công bố kết quả kinh tế quý II/2025, tăng trưởng GDP của Singapore cao hay thấp so với Việt Nam?

Hoàng Nguyễn

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 24 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?

Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 24 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu? Nổi bật

Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc sang đề xuất hợp tác tham gia các dự án hạ tầng lớn của Việt Nam, nhưng Đèo Cả có một điều kiện đặc biệt

Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc sang đề xuất hợp tác tham gia các dự án hạ tầng lớn của Việt Nam, nhưng Đèo Cả có một điều kiện đặc biệt Nổi bật

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về cơ chế đặc thù xây dựng sân bay Gia Bình

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về cơ chế đặc thù xây dựng sân bay Gia Bình

08:30 , 10/08/2025
"Dự án khẩn cấp" vượt tiến độ 3 tháng, Thủ tướng đề nghị khen thưởng nhà thầu ngay tại công trường

"Dự án khẩn cấp" vượt tiến độ 3 tháng, Thủ tướng đề nghị khen thưởng nhà thầu ngay tại công trường

07:50 , 10/08/2025
Hệ thống điện chịu áp lực rất lớn khi nắng nóng cực đoan kéo dài

Hệ thống điện chịu áp lực rất lớn khi nắng nóng cực đoan kéo dài

20:19 , 09/08/2025
Tàu thuyền gặp khó khi ra, vào cảng cá được đầu tư gần 300 tỉ đồng vì luồng lạch bị bồi lắng

Tàu thuyền gặp khó khi ra, vào cảng cá được đầu tư gần 300 tỉ đồng vì luồng lạch bị bồi lắng

19:58 , 09/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên