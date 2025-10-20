Thêm "tay chơi" mới muốn tham gia tài sản số, tham vọng doanh thu 1.000 tỷ/năm: Vỏn vẹn 2 nhân viên, lỗ luỹ kế hàng trăm tỷ đồng

Ngày 6/11 tới đây, CTCP An Trường An (UPCoM: ATG) sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025. Nội dung cuộc họp sẽ liên quan tới phương án tăng vốn thông qua phát hành riêng lẻ, đổi tên công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh, chiến lược hoạt động đến hết năm 2030, góp vốn thành lập công ty công nghệ Blockchain và AI và một số vấn đề khác.

Mong muốn "thay tên đổi vận"

Cụ thể hơn, An Trường An trình cổ đông thông qua việc đổi tên thành CTCP ATG Planet. Công ty cho biết việc đổi tên phản ánh chiến lược phát triển mới, tập trung vào lĩnh vực công nghệ blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI), tài sản số và sản xuất vật liệu xây dựng, nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu, thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Đồng thời, công ty muốn bổ sung ngành nghề để phù hợp với chiến lược đa dạng hóa kinh doanh, bao gồm công nghệ số và vật liệu xây dựng, nhằm tận dụng cơ hội thị trường, hỗ trợ dự án cụm công nghiệp Cẩm Sơn, và đảm bảo tuân thủ các quy định về đăng ký kinh doanh.

Cũng theo tài liệu, ATG muốn xin cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ 10 triệu cổ phiếu, giá 20.000 đồng/cp, tương ứng số tiền thu về đạt 200 tỷ đồng.

Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, gồm cả tổ chức và cá nhân trong, ngoài nước như IDG, cổ đông Hàn Quốc và Chứng khoán APG. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của ATG sẽ tăng lên 252,2 tỷ đồng.

Về số vốn 200 tỷ đồng thu về, ATG dự kiến huy động thêm 100 tỷ đồng vốn vay và thành lập Công ty TNHH MTV ATG Planet Stone tại Thanh Hóa, chuyên sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng cao cấp. Công ty kỳ vọng tăng cường năng lực tài chính, mở rộng quy mô sản xuất, tạo nền tảng cho các bước phát triển sau.

Theo kế hoạch, nhà máy dự kiến khởi công quý 4/2025, vận hành từ quý 2/2026, hướng tới doanh thu 171 tỷ đồng/năm và lợi nhuận 127-132 tỷ đồng/năm, thời gian thu hồi vốn 14-18 tháng.

Tham vọng doanh thu 1.000 tỷ/năm, trọng tâm vào Blockchain và AI

Theo BCTC quý 2/2025, ATG có lãi trước thuế 6 tháng đạt 345 triệu đồng. Tuy nhiên, khoản lỗ lũy kế vẫn ghi nhận hơn 157 tỷ đồng tại thời điểm 30/6/2025, khiến vốn chủ sở hữu chỉ còn hơn 400 triệu, Đây là hậu quả từ năm 2022 khi công ty lỗ 122 tỷ đồng. ATG chỉ có 2 nhân viên, tương tự cuối năm trước.

Sang tới năm 2026, ATG dự kiến sẽ chấm dứt tình trạng âm vốn chủ sở hữu, đồng thời góp vốn thành lập Công ty ABI PLANET tại Khu công nghệ Đà Nẵng, tập trung vào Blockchain và AI; mời các nhà đầu tư nước ngoài có kinh nghiệm trong Blockchain và Tài sản số (BTC, ETH...) làm cổ đông chiến lược; tiếp tục phát hành tăng vốn theo các hình thức hợp pháp để đầu tư vào kho Tài sản số khi pháp luật cho phép.

ATG cũng tham vọng đưa cổ phiếu về giao dịch hằng ngày vào tháng 01/2026.

Lộ trình đến năm 2030, ATG lên mục tiêu đầu tư mạnh vào nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ Blockchain và AI trong các lĩnh vực sản xuất, tài chính, và quản trị; đạt doanh thu 1.000 tỷ VND/năm và lợi nhuận 150 tỷ VND/năm.

Trên thị trường, cổ phiếu ATG hiện đang thuộc hiện hạn chế giao dịch do VCSH âm, chốt phiên 17/10 đạt 8.300 đồng/cp.