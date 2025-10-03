Thi hành án dân sự năm 2025 thu kỷ lục 150.000 tỷ đồng, "đại án" Trương Mỹ Lan chiếm hơn 30%

Theo thông tin từ Cục Quản lý Thi hành án dân sự (THADS), Bộ Tư pháp, năm 2025, chỉ tiêu nhiệm vụ THADS được Quốc hội giao là 83,90% về việc; 51,90% về tiền. Cho đến nay, kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ đã vượt chỉ tiêu Quốc hội giao cả về việc và về tiền, cụ thể: thi hành xong hơn 577.000 việc, vượt 0,35% chỉ tiêu được giao; thi hành xong hơn 150.000 tỷ, vượt 4,23% chỉ tiêu được giao.

Đây là tiền thi hành án dân sự thu cao nhất từ trước đến nay.﻿

Đây là kết quả rất đáng ghi nhận đối với ngành Tư pháp, nhất là trong bối cảnh nhiệm vụ năm nay diễn ra với áp lực công việc đặc biệt lớn.﻿

Số lượng vụ việc thụ lý trong năm về việc và tiền đều tăng hơn so với năm 2024, bên cạnh đó, nhiều "đại án" có quy mô chưa từng có phát sinh, điển hình như vụ Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm với hơn 43.000 người bị hại, giá trị thi hành hơn 50.000 tỷ đồng và hàng nghìn bất động sản phải xử lý trên phạm vi cả nước.

Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp mới triển khai đòi hỏi tái thiết lập cơ chế phối hợp, trong khi gần 1.000 Chấp hành viên đã được giải quyết chế độ nghỉ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, gây thiếu hụt nghiêm trọng về nhân lực.﻿

Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự Nguyễn Thắng Lợi khẳng định: "Trong bối cảnh khó khăn trên, việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra càng cho thấy nỗ lực vượt bậc của hệ thống thi hành án dân sự cả nước. Thành tích này không chỉ mang ý nghĩa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, mà còn góp phần thu hồi hiệu quả tài sản cho Nhà nước và người dân, củng cố niềm tin vào tính nghiêm minh của pháp luật".﻿

Trong hơn một thập kỷ qua, khối lượng công việc THADS tăng với tốc độ chóng mặt. So với năm 2015, đến năm 2025 số việc phải thi hành tăng hơn 33,36%, số tiền phải thi hành tăng tới 476,79%, trong khi toàn hệ thống tinh giảm gần 1.400 biên chế. Bình quân mỗi chấp hành viên phải xử lý 123 việc với hơn 84,79 tỷ đồng mỗi năm, gấp nhiều lần so với trước đây.

Đáng chú ý, chỉ trong hai tháng 7 và tháng 8/2025, Bộ Tư pháp đã giải quyết chế độ nghỉ cho gần 1.000 Chấp hành viên. Hệ quả là đến cuối tháng 9/2025, mỗi Chấp hành viên phải đảm nhiệm trung bình 342 việc, tương ứng với 235,4 tỷ đồng.