Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thi hành án dân sự năm 2025 thu kỷ lục 150.000 tỷ đồng, "đại án" Trương Mỹ Lan chiếm hơn 30%

03-10-2025 - 11:03 AM | Doanh nghiệp

Thi hành án dân sự năm 2025 thu kỷ lục 150.000 tỷ đồng, "đại án" Trương Mỹ Lan chiếm hơn 30%

Số lượng vụ việc thụ lý trong năm về việc và tiền đều tăng hơn so với năm 2024, bên cạnh đó, nhiều "đại án" có quy mô chưa từng có phát sinh.

Theo thông tin từ Cục Quản lý Thi hành án dân sự (THADS), Bộ Tư pháp, năm 2025, chỉ tiêu nhiệm vụ THADS được Quốc hội giao là 83,90% về việc; 51,90% về tiền. Cho đến nay, kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ đã vượt chỉ tiêu Quốc hội giao cả về việc và về tiền, cụ thể: thi hành xong hơn 577.000 việc, vượt 0,35% chỉ tiêu được giao; thi hành xong hơn 150.000 tỷ, vượt 4,23% chỉ tiêu được giao.

Đây là tiền thi hành án dân sự thu cao nhất từ trước đến nay.﻿

Đây là kết quả rất đáng ghi nhận đối với ngành Tư pháp, nhất là trong bối cảnh nhiệm vụ năm nay diễn ra với áp lực công việc đặc biệt lớn.﻿

Số lượng vụ việc thụ lý trong năm về việc và tiền đều tăng hơn so với năm 2024, bên cạnh đó, nhiều "đại án" có quy mô chưa từng có phát sinh, điển hình như vụ Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm với hơn 43.000 người bị hại, giá trị thi hành hơn 50.000 tỷ đồng và hàng nghìn bất động sản phải xử lý trên phạm vi cả nước.

Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp mới triển khai đòi hỏi tái thiết lập cơ chế phối hợp, trong khi gần 1.000 Chấp hành viên đã được giải quyết chế độ nghỉ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, gây thiếu hụt nghiêm trọng về nhân lực.﻿

Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự Nguyễn Thắng Lợi khẳng định: "Trong bối cảnh khó khăn trên, việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra càng cho thấy nỗ lực vượt bậc của hệ thống thi hành án dân sự cả nước. Thành tích này không chỉ mang ý nghĩa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, mà còn góp phần thu hồi hiệu quả tài sản cho Nhà nước và người dân, củng cố niềm tin vào tính nghiêm minh của pháp luật".﻿

Trong hơn một thập kỷ qua, khối lượng công việc THADS tăng với tốc độ chóng mặt. So với năm 2015, đến năm 2025 số việc phải thi hành tăng hơn 33,36%, số tiền phải thi hành tăng tới 476,79%, trong khi toàn hệ thống tinh giảm gần 1.400 biên chế. Bình quân mỗi chấp hành viên phải xử lý 123 việc với hơn 84,79 tỷ đồng mỗi năm, gấp nhiều lần so với trước đây.

Đáng chú ý, chỉ trong hai tháng 7 và tháng 8/2025, Bộ Tư pháp đã giải quyết chế độ nghỉ cho gần 1.000 Chấp hành viên. Hệ quả là đến cuối tháng 9/2025, mỗi Chấp hành viên phải đảm nhiệm trung bình 342 việc, tương ứng với 235,4 tỷ đồng.

DN liên quan Trương Mỹ Lan nắm trong tay loạt khách sạn đắc địa bậc nhất Hà Nội và Tp.HCM đã lỗ luỹ kế 3.100 tỷ, “gánh” khoản nợ 9.000 tỷ đồng

Lịch Thiệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Pizza 4P's chuẩn bị mở cửa hàng ở Mỹ, mục tiêu doanh thu 3 triệu USD

Pizza 4P's chuẩn bị mở cửa hàng ở Mỹ, mục tiêu doanh thu 3 triệu USD Nổi bật

Các ông chủ ngành gỗ nước Mỹ: 'Sản xuất đồ gỗ tại Mỹ là gần như không thể, chúng tôi sẽ ở lại Việt Nam'

Các ông chủ ngành gỗ nước Mỹ: 'Sản xuất đồ gỗ tại Mỹ là gần như không thể, chúng tôi sẽ ở lại Việt Nam' Nổi bật

AEON MALL: Từ TTTM đến “hạ tầng mềm” thúc đẩy phát triển đô thị bền vững

AEON MALL: Từ TTTM đến “hạ tầng mềm” thúc đẩy phát triển đô thị bền vững

10:00 , 03/10/2025
Mua công ty của Vingroup, Tập đoàn có vốn hóa hơn 150 tỷ USD muốn Việt Nam trở thành cứ điểm quan trọng

Mua công ty của Vingroup, Tập đoàn có vốn hóa hơn 150 tỷ USD muốn Việt Nam trở thành cứ điểm quan trọng

09:09 , 03/10/2025
Aeon sẽ mở rộng quy mô hoạt động ở Việt Nam gấp 3 lần vào năm 2030

Aeon sẽ mở rộng quy mô hoạt động ở Việt Nam gấp 3 lần vào năm 2030

08:29 , 03/10/2025
Đồng loạt khởi động 3 dự án với quy mô 38.000 tỷ đồng, Chủ tịch Sun Group khẳng định: Sẽ đưa Quảng Trị trở thành điểm đến xứng tầm quốc gia và quốc tế

Đồng loạt khởi động 3 dự án với quy mô 38.000 tỷ đồng, Chủ tịch Sun Group khẳng định: Sẽ đưa Quảng Trị trở thành điểm đến xứng tầm quốc gia và quốc tế

08:09 , 03/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên