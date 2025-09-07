Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

DN liên quan Trương Mỹ Lan nắm trong tay loạt khách sạn đắc địa bậc nhất Hà Nội và Tp.HCM đã lỗ luỹ kế 3.100 tỷ, “gánh” khoản nợ 9.000 tỷ đồng

07-09-2025 - 11:51 AM | Doanh nghiệp

Đơn vị kiểm toán (Công ty A&C) đã từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính của Bông Sen. Lý do được đưa ra là "không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp"

DN liên quan Trương Mỹ Lan nắm trong tay loạt khách sạn đắc địa bậc nhất Hà Nội và Tp.HCM đã lỗ luỹ kế 3.100 tỷ, “gánh” khoản nợ 9.000 tỷ đồng- Ảnh 1.

Khách sạn Palace Sài Gòn.

Kinh doanh dưới giá vốn, kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến

Theo báo cáo tài chính hợp nhất gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Bông Sen tiếp tục ghi nhận một kỳ kinh doanh dưới giá vốn, với khoản lỗ sau thuế gần 356 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025. Kết quả này đã nâng tổng mức lỗ lũy kế của công ty tại thời điểm 30/06/2025 lên gần 3.100 tỷ đồng.

DN liên quan Trương Mỹ Lan nắm trong tay loạt khách sạn đắc địa bậc nhất Hà Nội và Tp.HCM đã lỗ luỹ kế 3.100 tỷ, “gánh” khoản nợ 9.000 tỷ đồng- Ảnh 2.

Trong khi vốn chủ sở hữu bị bào mòn, giảm xuống chỉ còn 4.539,3 tỷ đồng , thì tổng nợ phải trả lại phình to, tăng gần 9% lên mức 9.076 tỷ đồng .

Đơn vị kiểm toán (Công ty A&C) đã từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính của Bông Sen. Lý do được đưa ra là "không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp", điều này cho thấy tính minh bạch và độ tin cậy của các số liệu tài chính do công ty công bố đang bị đặt một dấu hỏi lớn.

Tình hình hoạt động của Bông Sen trở nên đặc biệt nghiêm trọng khi các vấn đề pháp lý phát sinh. Trọng tâm của gánh nặng nợ là lô trái phiếu duy nhất đang lưu hành BSENCH2126003 với dư nợ 4.800 tỷ đồng . Theo lý giải từ phía công ty, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc mất khả năng thanh toán là do toàn bộ tài khoản ngân hàng đã bị phong tỏa để phục vụ quá trình điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát.

Việc dòng tiền bị "đóng băng" đột ngột đã khiến mọi hoạt động tài chính của Bông Sen tê liệt, không thể thực hiện các nghĩa vụ thanh toán cơ bản, bao gồm cả khoản lãi đến hạn vào tháng 6/2025. Đây không phải lần đầu công ty thất hẹn với trái chủ, trước đó kỳ trả lãi năm 2024 cũng không thể thực hiện với lý do tương tự. Được biết, lô trái phiếu này sẽ đáo hạn vào tháng 10/2026 và có mức lãi suất rất cao, lên tới 15,75%/năm.

Nghịch lý sở hữu 'đất vàng' và hướng xử lý của tòa án

DN liên quan Trương Mỹ Lan nắm trong tay loạt khách sạn đắc địa bậc nhất Hà Nội và Tp.HCM đã lỗ luỹ kế 3.100 tỷ, “gánh” khoản nợ 9.000 tỷ đồng- Ảnh 3.

Số 93-95-97 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM

Dù kết quả kinh doanh bết bát, Bông Sen lại đang là chủ sở hữu của một loạt bất động sản có vị trí "kim cương" tại lõi trung tâm Quận 1, TP.HCM. Danh sách các tài sản nổi bật bao gồm: số 55-56 Nguyễn Huệ (Khách sạn Palace Saigon), số 117-123 Đồng Khởi (KS Bông Sen sài Gòn và trụ sở chính), 61-63 Hai Bà Trưng (KS Palace Saigon), các bất động sản tại số 5 Nguyễn Thiệp, 93-95-97 Đồng Khởi, và 24-24 Đông Du.

DN liên quan Trương Mỹ Lan nắm trong tay loạt khách sạn đắc địa bậc nhất Hà Nội và Tp.HCM đã lỗ luỹ kế 3.100 tỷ, “gánh” khoản nợ 9.000 tỷ đồng- Ảnh 4.

KS Bông Sen tại số 117 - 123 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM.

Tại phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, Hội đồng xét xử đã xác định toàn bộ các bất động sản này là tài sản có liên quan cần được xử lý để khắc phục hậu quả. Theo đó, các tài sản "vàng" này sẽ được ưu tiên dùng để thi hành án, bồi thường cho các nạn nhân dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng.

Bông Sen Corp từng là thành viên của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) có vốn điều lệ 130 tỷ đồng, tiến hành cổ phần hoá từ tháng 1/2005. Sau đó, doanh nghiệp liên tiếp thực hiện nhiều đợt tăng vốn và giảm sở hữu của nhà nước xuống mức thấp.

Sau khi đổi chủ, Công ty đã thực hiện thương vụ thâu tóm gây tiếng vang lớn tại CTCP Daeha (chủ sở hữu Khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) khi chi hàng nghìn tỷ đồng để sở hữu 51,05% cổ phần tại công ty trên.

Tại phiên toà giữa tháng 3/2024, bà Trương Mỹ Lan xác nhận Bông Sen Corp là thuộc gia đình bà và đang nắm giữ 93,6 % cổ phần tại khách sạn Daewoo Hà Nội. Bà Lan đã đề nghị bán khách sạn này để nộp tiền khắc phục hậu quả cho vụ án.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau 1 tuần, tài sản 20 người giàu nhất TTCK Việt Nam 'bay' mất 6.900 tỷ, vợ chồng tỷ phú Trần Đình Long ngược dòng tăng mạnh nhất

Sau 1 tuần, tài sản 20 người giàu nhất TTCK Việt Nam 'bay' mất 6.900 tỷ, vợ chồng tỷ phú Trần Đình Long ngược dòng tăng mạnh nhất Nổi bật

Quỹ ngoại 120 năm tuổi lần đầu tiên rót vốn vào logistics Việt Nam: Công ty dịch vụ hàng hóa sân bay tại Nội Bài, xử lý 250.000 tấn hàng mỗi năm

Quỹ ngoại 120 năm tuổi lần đầu tiên rót vốn vào logistics Việt Nam: Công ty dịch vụ hàng hóa sân bay tại Nội Bài, xử lý 250.000 tấn hàng mỗi năm Nổi bật

Tin vui cho EVN

Tin vui cho EVN

11:35 , 07/09/2025
Giám đốc Proship: Năm 2015 giao hàng nội thành mất 25.000 đồng thì hiện chỉ còn khoảng 14.000 đồng qua TikTok hay Shopee

Giám đốc Proship: Năm 2015 giao hàng nội thành mất 25.000 đồng thì hiện chỉ còn khoảng 14.000 đồng qua TikTok hay Shopee

11:23 , 07/09/2025
Bắt tạm giam, khám xét nơi ở của 2 lãnh đạo doanh nghiệp

Bắt tạm giam, khám xét nơi ở của 2 lãnh đạo doanh nghiệp

07:15 , 07/09/2025
Công ty ô tô lớn nhất sàn chứng khoán nghĩ "mưu" mới, giải phóng luôn 579 xe tồn kho trong 1 phiên đấu giá, thu về 130 tỷ đồng

Công ty ô tô lớn nhất sàn chứng khoán nghĩ "mưu" mới, giải phóng luôn 579 xe tồn kho trong 1 phiên đấu giá, thu về 130 tỷ đồng

00:11 , 07/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên