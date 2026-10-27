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Thi hành lệnh khám xét, bắt tạm giam ông Quách Chí Lâm 62 tuổi

| | Xã hội

Ông Quách Chí Lâm bị bắt khi công an điều tra, mở rộng vụ án sai phạm trong khai thác khoáng sản tại xã Hợp Kim (Phú Thọ).

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ về tập trung điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm trong khai thác khoáng sản tại xã Hợp Kim.

Ngày 26/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Quách Chí Lâm, sinh năm 1964, nguyên quán: Xã Thống Nhất, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình (nay là xã An Bình, Phú Thọ sau sát nhập), hiện thường trú tại phường Cẩm Phả, thành phố Quảng Ninh về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", quy định tại khoản 2 Điều 366 Bộ luật Hình sự.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Quách Chí Lâm. Ảnh: Công an Phú Thọ

Như đã thông tin trước đó, ngày 18/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 2 vụ án, 4 bị can về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên". Quá trình điều tra mở rộng, ngày 22/10/2026, Cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can là Bí thư, Chủ tịch và cán bộ xã Hợp Kim về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

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Cơ quan Cảnh sát Điều tra khám xét nơi ở của Quách Chí Lâm. Ảnh: Công an Phú Thọ

Thi hành lệnh khám xét, bắt tạm giam ông Quách Chí Lâm 62 tuổi - Ảnh 3.

Ảnh: Công an Phú Thọ

Kết quả điều tra bước đầu xác định, tháng 2/2026, Quách Chí Lâm đã cùng Phùng Sơn Hải, Lưu Tiến Nguyên thành lập Công ty cổ phần đầu tư thương mại 336. Với mục đích khai thác đất san lấp để bán kiếm lời và được chia lợi nhuận, Quách Chí Lâm đã lợi dụng ảnh hưởng của bản thân để gặp gỡ, tác động, hứa hẹn "cho tiền" để ông Hoàng Văn Lộc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim và ông Đinh Thanh Tùng - Chủ tịch UBND xã Hợp Kim cấp 09 Giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản từ hoạt động cải tạo vườn ươm trái quy định cho Công ty cổ phần đầu tư thương mại 336 với tổng khối lượng theo giấy phép là 1,08 triệu mét khối. Lợi dụng vào các giấy xác nhận trái phép trên, Công ty cổ phần đầu tư thương mại 336 đã khai thác trái phép tổng khối lượng đất san lấp lần gần 238 nghìn mét khối, bán thu bất chính tổng số tiền hơn 15,6 tỷ đồng.

Hiện Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đang quyết liệt chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống & Pháp luật

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