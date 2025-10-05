Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thi hành lệnh khám xét nơi ở của nữ kế toán Phạm Thị Thủy

05-10-2025 - 08:32 AM | Xã hội

Đối tượng Phạm Thị Thủy bị khởi tố để điều tra về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thủy (37 tuổi), kế toán Xí nghiệp Cơ điện Dịch vụ, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Thi hành lệnh khám xét nơi ở của nữ kế toán Phạm Thị Thủy- Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Thị Thủy (Ảnh: Công an Lào Cai).

Theo cơ quan điều tra, trong năm 2022, Phạm Thị Thủy là kế toán Xí nghiệp Cơ điện dịch vụ được giao nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo đề xuất mua vật tư phục vụ sửa chữa thiết bị của cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai bị hỏng. 

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai xác định: Trong thời gian đó, Phạm Thị Thủy đã mua hàng hóa là thiết bị phụ tùng xe không có hóa đơn giá trị gia tăng phục vụ sửa chữa phương tiện bị hỏng. 

Để hợp thức hóa hàng hóa đã mua, lập hồ sơ quyết toán tiền với Công ty cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai, Phạm Thị Thủy mua của Trần Thị Dung 16 số hóa đơn giá trị gia tăng (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo) với giá 12% số tiền ghi trên hóa đơn. 

Tổng số tiền trước thuế của 16 số hóa đơn giá trị gia tăng là hơn 305 triệu đồng.

Thi hành lệnh khám xét nơi ở của nữ kế toán Phạm Thị Thủy- Ảnh 2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Thủy (Ảnh: Công an Lào Cai).

Thi hành lệnh khám xét nơi ở của nữ kế toán Phạm Thị Thủy- Ảnh 3.

Thi hành lệnh khám xét chỗ ở của Phạm Thị Thủy (Ảnh: Công an Lào Cai).

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Thủy để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

Theo Duy Anh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bắt tạm giam "thầy giáo" Nguyễn Mạnh Tuân

Bắt tạm giam "thầy giáo" Nguyễn Mạnh Tuân Nổi bật

Danh tính người phụ nữ lái xe tốc độ cao, tông tử vong chủ tịch xã rồi rời khỏi hiện trường

Danh tính người phụ nữ lái xe tốc độ cao, tông tử vong chủ tịch xã rồi rời khỏi hiện trường Nổi bật

Bắt tạm giam giám đốc Phan Thế Hoài và em trai Phan Bạch Thông

Bắt tạm giam giám đốc Phan Thế Hoài và em trai Phan Bạch Thông

08:09 , 05/10/2025
Chiêu của Hoàng Hường sau khi bị bắt

Chiêu của Hoàng Hường sau khi bị bắt

07:16 , 05/10/2025
Bão số 11 sức gió rất mạnh sắp đổ bộ vào nước ta: Hà Nội và 16 tỉnh, thành đặc biệt chú ý

Bão số 11 sức gió rất mạnh sắp đổ bộ vào nước ta: Hà Nội và 16 tỉnh, thành đặc biệt chú ý

07:13 , 05/10/2025
Bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Trình

Bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Trình

07:08 , 05/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên