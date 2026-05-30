Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thi Ngoại Ngữ lớp 10 ở Hà Nội: Thêm thí sinh vi phạm mang điện thoại, hơn 400 em vắng mặt

| | Sống

Thi Ngoại Ngữ lớp 10 ở Hà Nội: Thêm thí sinh vi phạm mang điện thoại, hơn 400 em vắng mặt

TPO - Ở buổi thi môn Ngoại ngữ, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Hà Nội diễn ra chiều nay, tiếp tục có thêm 1 thí sinh bị đình chỉ thi.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, lý do thí sinh bị lập biên bản đình chỉ thi là vì mang điện thoại vào phòng thi.

Việc mang thiết bị có chức năng thu phát, ghi âm, ghi hình vào phòng thi là thuộc những vật dụng bị cấm đã được nêu trong quy chế. Tất cả thí sinh đều đã được phổ biến trước kỳ thi.

Như vậy, trong ngày thi đầu tiên, Hà Nội có 2 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi bị lập biên bản và đình chỉ thi.

Ngoài ra, tại buổi thi chiều nay, toàn thành phố có 401 thí sinh vắng mặt. Không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.

Phụ huynh chờ con sau khi kết thúc môn thi

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết thêm, đến thời điểm này học sinh đã hoàn thành 2 bài thi. Các điểm thi diễn ra bình thường, an toàn, nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế. Có 5 thí sinh gặp vấn đề sức khỏe cần sự hỗ trợ của điểm thi trong quá trình thực hiện bài thi.

Sáng mai (31/5), thí sinh thực hiện bài thi môn Toán với thời gian làm bài 120 phút. Đây cũng là môn thi cuối cùng, kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên của Hà Nội, kỳ thi được cho là cam go, áp lực nhất toàn quốc vì tỉ lệ học sinh đỗ công lập năm nay chỉ đạt hơn 55%.

Vội vàng rót 1,6 tỷ đồng vào chứng khoán: Sau một năm, thứ duy nhất cụ ông 62 tuổi "lãi" là bài học này

Theo Hà Linh

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kiểm tra ngay bếp nhà bạn: 1 loại gia vị có thể trở thành “ổ chứa” chất gây ung thư, hại gan nhưng nhiều người vẫn chủ quan

Kiểm tra ngay bếp nhà bạn: 1 loại gia vị có thể trở thành “ổ chứa” chất gây ung thư, hại gan nhưng nhiều người vẫn chủ quan Nổi bật

Đề thi Ngữ văn lớp 10 Hà Nội, 'không khó', gợi ý giải đề

Đề thi Ngữ văn lớp 10 Hà Nội, 'không khó', gợi ý giải đề Nổi bật

Một sự thật rất hay ho về con trai mà nhiều cha mẹ chưa hề hay biết: Đọc ngay để thay đổi cách nuôi dạy con!

Một sự thật rất hay ho về con trai mà nhiều cha mẹ chưa hề hay biết: Đọc ngay để thay đổi cách nuôi dạy con!

16:48 , 30/05/2026
EVN Hà Nội hướng dẫn 5 bước làm trước khi bật điều hòa giúp giảm ngay 20% tiền điện

EVN Hà Nội hướng dẫn 5 bước làm trước khi bật điều hòa giúp giảm ngay 20% tiền điện

16:48 , 30/05/2026
"Siêu El Nino" đổ bộ: Chuyên gia cảnh báo về "kịch bản" nắng nóng, mưa lũ cực đoan tác động tiêu cực tại nhiều khu vực

"Siêu El Nino" đổ bộ: Chuyên gia cảnh báo về "kịch bản" nắng nóng, mưa lũ cực đoan tác động tiêu cực tại nhiều khu vực

16:32 , 30/05/2026
Tôi học lỏm 7 cách lưu trữ nhà bếp từ hàng xóm: Nhìn thì đơn giản, dọn vào ở mới thấy “đỉnh cao” của người biết sống

Tôi học lỏm 7 cách lưu trữ nhà bếp từ hàng xóm: Nhìn thì đơn giản, dọn vào ở mới thấy “đỉnh cao” của người biết sống

16:24 , 30/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên