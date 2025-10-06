Thị phần môi giới HoSE quý 3/2025: SSI lên cao nhất 5 năm, MBS bứt tốc đẩy VNDirect ra khỏi top 6

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố danh sách 10 công ty chứng khoán có thị phần giao dịch môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có đảm bảo lớn nhất trong quý 3/2025 bao gồm: VPS, SSI, TCBS, Vietcap, HSC, MBS, VNDirect, Mirae Asset, VCBS và KIS VN với tổng thị phần 69,05%.

Bảng xếp hạng thị phần môi giới chứng khoán trên HoSE trong quý 3/2025 ghi nhận việc Chứng khoán SSI có quý thứ 4 liên tiếp mở rộng thị phần, con số đạt 11,82%, mốc cao nhất trong gần 5 năm. Cùng với đà giao dịch sôi động, năng lực phục vụ và quy mô vốn là các yếu tố trọng yếu hỗ trợ tăng trưởng thị phần của SSI.

Tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 25/9, đại diện SSI cho biết dư nợ cho vay ký quỹ có thời điểm đạt khoảng 42.000 tỷ đồng khi thị trường vượt đỉnh lịch sử trong quý 3. Về năng lực vốn, SSI đã bán riêng lẻ 104 triệu cổ phiếu và nâng vốn điều lệ lên 20.779 tỷ đồng. CTCK này dự kiến sẽ chào bán 415,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; sau khi hoàn tất, vốn điều lệ dự kiến đạt 24.963,5 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động ưu tiên cho dịch vụ ký quỹ và đầu tư – kinh doanh, song song với đầu tư công nghệ và trải nghiệm khách hàng.

Trở lại với bảng xếp hạng thị phần môi giới, cùng chiều cải thiện, thị phần của Chứng khoán VPS đã mở rộng trở lại lên 17,05% sau khi đã sụt giảm trong quý trước đó, qua đó tiếp tục ngôi vị dẫn đầu. TCBS và MBS cũng mở rộng thị phần trong quý 3 vừa qua, lần lượt đứng vị trí thứ 3 với 7,75% và thứ 6 với 5,61%. Ngược lại, Chứng khoán VNDirect rời xuống vị trí thứ 7 (so với vị trí thứ 6 trong quý 2 liền trước) với thị phần 5,42%.

Về thị trường chứng khoán quý 3/2025, VN-Index đã đánh dấu cột mốc lịch sử khi tăng 23% từ 1.380 điểm lên mốc 1.700 điểm vào đầu tháng 9. Thanh khoản bùng nổ với nhiều phiên lên tới 60.000 - 80.000 tỷ đồng. Tuy có sụt giảm trong tháng 9, song giá trị giao dịch bình quân trong quý 3 vẫn đạt hơn 38.000 tỷ đồng, tăng 74% so với quý 2.