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Thí sinh đạt 9,5 điểm Toán thi tốt nghiệp ở Bắc Ninh bị trừ một nửa vì chép bài

| | Sống

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh quyết định trừ 50% điểm thi môn Toán đối với thí sinh N.T.T.N do chép bài của thí sinh H.P.N - người từng là thủ khoa khối D01 của tỉnh Bắc Ninh.

Liên quan vụ tiêu cực thi tốt nghiệp năm 2026 ở điểm thi trường THPT Lương Tài, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh cho biết, thí sinh N.T.T.N bị trừ 50% điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán do chép bài từ thí sinh H.P.N. Theo tìm hiểu của phóng viên, thí sinh H.P.N từng là thủ khoa khối D01 của tỉnh Bắc Ninh.

Cũng theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, thí sinh N.T.T.N đạt 9,5 điểm môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trước đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã quyết định hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với thí sinh H.P.N do vi phạm quy chế thi.

Trường THPT Lương Tài.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện phản ánh liên quan kết quả thi tốt nghiệp THPT của thí sinh H.P.N, tại điểm thi Trường THPT Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Thí sinh này là con gái ông H.Đ.L., Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài.

Nội dung phản ánh trên mạng xã hội cho rằng ông L. đã bố trí để giám thị hỗ trợ giải đề môn Toán và Tiếng Anh cho con gái trong quá trình thi. Thông tin trên mạng xã hội cũng nêu thí sinh H.P.N đạt điểm tuyệt đối môn Toán và thí sinh N.T.T.N ngồi cạnh được cho là đã chép bài của thí sinh này, đạt 9,5 điểm.

Kết quả trên giúp H.P.N trở thành thủ khoa khối D01 của tỉnh Bắc Ninh. Sau khi xuất hiện các phản ánh trên mạng xã hội, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh.

Theo Nguyễn Thắng

Tiền phong

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