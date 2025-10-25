Thí sinh Olympia không giành cúp nhưng "vô địch" trong đời thật: Học ở Stanford, làm Giám đốc cấp cao tại Mỹ

Nếu Đường Lên Đỉnh Olympia được ví như “bệ phóng” cho những người trẻ tài năng, thì với nhiều thí sinh, hành trình ấy không kết thúc ở vòng nguyệt quế. Có người chọn đi du học, có người ở lại lập nghiệp trong nước và dù rẽ hướng nào, họ đều tiếp tục theo đuổi đam mê tri thức của mình.

Nguyễn Đình Quý - cựu thí sinh Olympia năm thứ 2 chính là một trong những gương mặt tiêu biểu cho tinh thần ấy. Anh không giành chức vô địch, nhưng lại “leo” đến đỉnh cao khác: du học Singapore, học tại Stanford (Mỹ) và hiện là Giám đốc R&D của tập đoàn điện tử Mitsubishi Electric tại Boston (Mỹ).

Chân dung anh Nguyễn Đình Quý.

Profile học tập ấn tượng

Được biết, thời điểm tham gia Đường Lên Đỉnh Olympia , anh Quý đang là học sinh trường THPT Kim Liên (Hà Nội). Sau đó, anh đỗ vào khoa Kỹ sư tài năng của Đại học Bách khoa Hà Nội. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, anh nhận được học bổng toàn phần ngành Điện - Điện tử tại Đại học Công nghệ Nanyang (NTU, Singapore) - ngôi trường nằm trong top đầu thế giới.

Tại NTU, anh Quý xuất sắc đến mức được “nhảy cóc” thẳng lên bậc Tiến sĩ mà không cần qua Thạc sĩ. Sau 3,5 năm miệt mài nghiên cứu trong lĩnh vực Kỹ thuật số (Digital Signal Processing), anh bảo vệ thành công luận án với 12 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí và hội nghị IEEE hàng đầu. Sau đó, anh tiếp tục thời gian nghiên cứu tại Đại học Stanford (Mỹ) - cái nôi đào tạo nhiều nhà khoa học và doanh nhân công nghệ hàng đầu thế giới.

Anh Quý sở hữu profile học tập cực đỉnh.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh trong thời gian du học là lần cùng Hội sinh viên Việt Nam tại NTU tổ chức kỳ thi ASIAN Sport and Recreation Games. Giải đấu thu hút hàng trăm sinh viên các nước tham gia, và đội tuyển cờ vua Việt Nam do anh làm đội trưởng đã xuất sắc giành Huy chương Vàng.

Là người chọn du học từ rất sớm, anh Quý từng nghe nhiều ý kiến cho rằng việc các tài năng trẻ rời Việt Nam chính là “chảy máu chất xám”. Tuy nhiên, anh có góc nhìn khác khi cho rằng phát triển tri thức không thể chỉ bó hẹp trong một môi trường. Học tập và làm việc ở nhiều quốc gia giúp mở rộng nhận thức, tạo cơ hội kết nối và đóng góp hiệu quả hơn cho đất nước.

Theo anh, những người Việt ở nước ngoài không hề “mất đi” chất Việt Nam, mà đang trở thành những cầu nối tri thức, đưa Việt Nam gần hơn với nền khoa học và công nghệ toàn cầu.

Làm việc tại các tập đoàn hàng đầu thế giới

Hoàn thành Tiến sĩ, anh Quý bắt đầu sự nghiệp tại tập đoàn dầu khí Schlumberger - nơi anh nghiên cứu về tự động hóa tại Singapore và Houston (Mỹ). Sau gần một thập kỷ gắn bó, năm 2018, anh được mời về làm việc tại bộ phận Nghiên cứu & Phát triển (R&D) của Mitsubishi Electric. Hiện tại, anh giữ vị trí Giám đốc R&D tại trụ sở Boston, Mỹ.

Trong công việc, anh ấn tượng nhất với tinh thần tận tụy của các đồng nghiệp người Nhật - những người luôn đặt sự chính xác và sáng tạo lên hàng đầu. Anh cũng là người tiên phong xây dựng nền tảng open innovation (đổi mới sáng tạo mở) cho nhóm R&D của mình, giúp kết nối các ý tưởng công nghệ từ nhiều nơi trên thế giới.

Hiện anh và gia đình đã sinh sống ở Mỹ được 10 năm. Hai con của anh thường xuyên đạt giải cao trong các cuộc thi Toán và Cờ vua cấp quốc gia.

Anh Nguyễn Đình Quý luôn hướng về Việt Nam.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Nguyễn Đình Quý còn là một trong những người khởi xướng nhiều dự án kết nối người Việt trên thế giới. Năm 2016, anh cùng bốn cộng sự sáng lập VietSearch - nền tảng cơ sở dữ liệu lớn tập hợp thông tin về cộng đồng người Việt toàn cầu, doanh nghiệp Việt và các tổ chức hoạt động ở nước ngoài.

Với anh Nguyễn Đình Quý, thành công ở nước ngoài không phải là đích đến, mà chỉ là bước đệm để trở về đóng góp cho Việt Nam. Hiện anh đang ấp ủ kế hoạch xây dựng công ty công nghệ tại Việt Nam, kết hợp các dự án nghiên cứu và tư vấn chiến lược trong lĩnh vực STEM.