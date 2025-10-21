Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Suốt 25 năm Olympia, chỉ 4 cô gái chạm tay vào ngôi vị Quán quân: Họ là ai?

21-10-2025 - 21:45 PM | Sống

Chỉ có 4 nữ Quán quân trong hơn 2 thập kỷ Olympia, nhưng ai cũng tài giỏi, truyền cảm hứng và khiến khán giả tự hào.

Đường Lên Đỉnh Olympia là cuộc thi kiến thức dành cho học sinh trung học phổ thông, được xem là sân chơi trí tuệ uy tín và lâu đời nhất của Việt Nam. Suốt 25 năm phát sóng, chương trình đã chứng kiến hàng nghìn thí sinh tài năng tranh tài, cùng nhau tạo nên những trận đấu kịch tính và đầy cảm xúc. Trong số đó, 24 người đã xuất sắc bước lên ngôi vị Quán quân.

Thế nhưng, giữa rất nhiều thí sinh tài năng qua từng mùa, chỉ có bốn cô gái xuất sắc giành được ngôi vị Quán quân. Thành tích ấy khiến khán giả khâm phục và nhớ mãi mỗi khi nhắc đến họ.

1. Trần Ngọc Minh 

Trần Ngọc Minh, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long), đã xuất sắc giành ngôi quán quân trong mùa đầu tiên của Đường Lên Đỉnh Olympia. Sau chiến thắng, cô nhận học bổng du học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne (Úc) và tốt nghiệp cử nhân ngành Viễn thông và Công nghệ thông tin với thành tích top 5% sinh viên xuất sắc nhất. Ngọc Minh tiếp tục theo học chương trình Tiến sĩ ngành Mạng thông tin tại Swinburne và hiện cùng gia đình định cư tại Melbourne, Australia, sống một cuộc sống kín tiếng và ít chia sẻ với truyền thông.

Suốt 25 năm Olympia, chỉ 4 cô gái chạm tay vào ngôi vị Quán quân: Họ là ai?- Ảnh 1.

Cuộc sống của nữ Quán quân Olympia mùa đầu tiên vô cùng kín tiếngCuộc sống của nữ Quán quân Olympia mùa đầu tiên vô cùng kín tiếng

2. Lương Phương Thảo 

Lương Phương Thảo – học sinh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (Vĩnh Long) là nữ quán quân thứ hai của Đường Lên Đỉnh Olympia, đăng quang vào năm thứ 3 của chương trình. Sau chiến thắng đáng nhớ ấy, cô sang Úc du học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne. Tại đây, Phương Thảo hoàn thành cả bậc Cử nhân và Thạc sĩ ngành Kinh doanh. Hiện nay, cô đang làm việc cho một công ty đa quốc gia và vẫn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Suốt 25 năm Olympia, chỉ 4 cô gái chạm tay vào ngôi vị Quán quân: Họ là ai?- Ảnh 2.

Lương Phương Thảo là Quán quân nữ thứ 2 trong lịch sử Đường Lên Đỉnh OlympiaLương Phương Thảo là Quán quân nữ thứ 2 trong lịch sử Đường Lên Đỉnh Olympia

3. Phạm Thị Ngọc Oanh

Phạm Thị Ngọc Oanh, học sinh Trường THPT Tiên Lãng (Hải Phòng) đã giành chức vô địch trong mùa thi Olympia năm thứ 11. Sau khi đăng quang, cô theo học ngành Thương mại tại Đại học Kỹ thuật Swinburne (Úc) và xuất sắc đậu cấp độ 3 chương trình CFA danh giá. Hiện tại, Ngọc Oanh đang làm việc tại một công ty tài chính lớn tại Melbourne và tiếp tục theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính.

Suốt 25 năm Olympia, chỉ 4 cô gái chạm tay vào ngôi vị Quán quân: Họ là ai?- Ảnh 3.

Quán quân Phạm Thị Ngọc Oanh

4. Nguyễn Thị Thu Hằng 

Là học sinh Trường THPT Kim Sơn A (Ninh Bình), Nguyễn Thị Thu Hằng xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc tại Olympia năm thứ 20. Sau khi đăng quang, cô theo học ngành Kinh doanh tại Đại học Kỹ thuật Swinburne (Úc). Bên cạnh việc học, Thu Hằng còn tham gia các hoạt động ngoại khóa và dành thời gian du lịch để cân bằng cuộc sống, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng tại Ninh Bình.

Suốt 25 năm Olympia, chỉ 4 cô gái chạm tay vào ngôi vị Quán quân: Họ là ai?- Ảnh 4.

Thu Hằng là nữ thí sinh thứ 4 vô địch Olympia

Hành trình của bốn nữ quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia cho thấy nghị lực, sự kiên trì và khát vọng chinh phục tri thức của các cô gái Việt Nam. Mỗi người một con đường, nhưng tất cả đều trở thành nguồn cảm hứng, khuyến khích thế hệ trẻ tự tin theo đuổi đam mê và không ngừng nỗ lực để đạt được ước mơ.

Theo Đông

Đời sống pháp luật

