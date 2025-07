Thị trường bất động sản cao cấp tại Đà Nẵng sôi động trở lại, xuất hiện thương hiệu mới

Theo đó, thương hiệu ROX Signature hướng tới nhóm khách hàng có yêu cầu cao về phong cách sống, thiết kế và dịch vụ với 3 dòng sản phẩm chủ đạo: Elite, Prime và Prestige.

Cũng trong dịp ra mắt thương hiệu, ROX Group đã giới thiệu dự án The Legend Danang (do ROX Signature phát triển). Dự án này tọa lạc tại khu đất A20, phường An Hải, với 4 mặt tiền trên các trục đường Ngô Quyền, Mai Hắc Đế, Võ Văn Kiệt và Lý Nam Đế, ngay đầu Cầu Rồng.

Với tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, The Legend Danang được quy hoạch trên khu đất rộng 11.487m², gồm 2 tòa tháp: tòa tháp căn hộ cao cấp 29 tầng nổi và 3 tầng hầm; tòa tháp khách sạn 5* quốc tế cao 25 tầng nổi và 3 tầng hầm; cung cấp ra thị trường căn hộ thương mại, căn hộ dịch vụ và phòng khách sạn cao cấp.

Được biết, thời gian gần đây, thị trường bất động sản cao cấp tại Đà Nẵng đang ghi nhận nhiều tín hiệu phục hồi tích cực trong nửa đầu năm 2025, cả ở phân khúc nghỉ dưỡng lẫn căn hộ để bán. Nhu cầu từ du khách nội địa, quốc tế cùng với làn sóng đầu tư quay lại thành phố biển đã góp phần thúc đẩy nguồn cung, giá bán và tỷ lệ hấp thụ tại nhiều dự án trọng điểm.

Cụ thể, theo báo cáo của CBRE Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2025, Đà Nẵng có thêm 2 dự án mới với gần 600 phòng nâng tổng số phòng khách sạn 4-5 sao lên 18.610 phòng từ 95 dự án. Trong đó, số lượng phòng khách sạn 5 sao và 4 sao lần lượt chiếm 40% và 60%.

Công suất phòng khách sạn 4-5 sao tại Đà Nẵng trong nửa đầu năm đạt 65,5%, tăng 4,8 điểm phần trăm so với thời kỳ trước COVID (2019). Giá phòng bình quân đạt cũng ghi nhận mức tăng trưởng 2% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 112 USD/phòng/đêm.

Sự hồi phục mạnh mẽ này có thể được lý giải bởi sự bùng nổ của khách du lịch trong nước và quốc tế. Nguồn cung mới giúp thị trường thêm phần sôi động, tình hình hoạt động dự kiến sẽ tiếp tục duy trì mức ổn định, CBRE cho biết.

Bùng nổ nhất là thị trường căn hộ bán, với 950 căn mới được tung ra, nâng tổng nguồn cung lên gần 12.300 căn. Giá bán sơ cấp trung bình tăng vọt 27% so với cùng kỳ, đạt mức 85 triệu đồng/m². Sự xuất hiện của các dự án hạng sang dọc sông Hàn đã đẩy giá bán lên ngưỡng 130-200 triệu đồng/m².

Dù giá cao khiến lượng giao dịch có phần chậm lại so với cuối năm 2024, nhưng vẫn tăng gấp 2,2 lần so với nửa đầu năm 2024. Với dự báo khoảng 10.000 căn hộ mới sẽ ra mắt trong 3 năm tới, phân khúc này được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường bất động sản Đà Nẵng.