Thị trường bất động sản không còn hiện tượng cắt lỗ sâu

Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (DXS - FERI) vừa công bố báo cáo thị trường tháng 10/2023, theo đó, tại miền Tây là khu vực duy nhất trên cả nước không ghi nhận nguồn cung bất động sản mới.

Cụ thể, tháng vừa qua, các tỉnh Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu đều không có sản phẩm mới ra mắt thị trường. Tuy nhiên, số liệu này chưa bao gồm dự án The 5Way Phú Quốc dự kiến mở bán chính thức trong tháng 11.

Trong khi đó, khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận (gồm Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh) dẫn đầu cả nước với khoảng 1.000 sản phẩm mới, tăng 30% so với tháng 9.

Tiếp đến là khu vực TP HCM và các tỉnh lân cận (gồm Bình Dương, Đồng Nai, Long An) với khoảng 700 sản phẩm mới, tăng 90% so với tháng trước. Khu vực miền Trung (gồm Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Nam, Phú Yên) ghi nhận khoảng 150 sản phẩm mới, tăng 100% so với tháng trước.

Theo đánh giá của Dat Xanh Services, nguồn cung mới chưa có sự cải thiện rõ rệt trong tháng 10. Dự kiến từ quý IV sẽ có thêm nguồn cung từ các dự án đã thăm dò thị trường từ 2 - 3 quý trước.

Về tỷ lệ hấp thụ, Hà Nội và các tỉnh lân cận tiếp tục là khu vực dẫn đầu cả nước với khoảng 20 - 25%. Chỉ số này ở miền Trung vào khoảng 15 - 20%, ở TP HCM và các tỉnh lân cận là 20%. Miền Tây là nơi có tỷ lệ hấp thụ thấp nhất cả nước trong tháng 10 với khoảng 5%.

Về giá bán bình quân, với phân khúc căn hộ, Hà Nội và vùng lân cận duy trì mức giá ổn định theo tháng, khoảng 20 - 60 triệu đồng/m2. Căn hộ miền Trung có giá 26 - 100 triệu đồng/m2, tăng 2 - 10% theo tháng. Tại TP HCM và vùng lân cận giá 27 - 80 triệu đồng/m2, tăng 2 - 7% theo tháng. Giá căn hộ miền Tây vẫn giữ ổn định ở mức 30 - 44 triệu đồng/m2.

Giá nhà phố ở Hà Nội và vùng lân cận khoảng 38 - 171 triệu đồng/m2 (tăng 2 - 3% theo tháng). Trong khi đó, các khu vực còn lại đều duy trì giá ổn định so với tháng 9, ở miền Trung 38 - 120 triệu đồng/m2, ở TP HCM và vùng lân cận 25 - 91 triệu đồng/m2, ở miền Tây 22 - 47 triệu đồng/m2.

Với các sản phẩm biệt thự, giá bán bình quân ở Hà Nội và vùng lân cận 27 - 194 triệu đồng/m2, ở miền Trung 45 - 200 triệu đồng/m2, ở TP HCM và vùng lân cận 60 - 120 triệu đồng/m2.

Phân khúc shophouse, khu vực Hà Nội và vùng lân cận có giá 36 - 200 triệu đồng/m2 (tăng 2 - 3% theo tháng). Các khu vực còn lại giá đều ổn định theo tháng, miền Trung 45 - 220 triệu đồng/m2, TP HCM và vùng lân cận 30 - 143 triệu đồng/m2, miền Tây 25 - 43 triệu đồng/m2.

Giá bán bình quân đất nền trên cả nước trong tháng 10 không biến động nhiều so với tháng 9. Cụ thể, Hà Nội và các tỉnh lân cận duy trì mức giá 17 - 60 triệu đồng/m2, miền Trung 13 - 52 triệu đồng/m2, TP HCM và các tỉnh lân cận 15 - 55 triệu đồng/m2, miền Tây 11 - 32 triệu đồng/m2.

Tại các thành phố lớn, giá bán căn hộ tăng nhẹ tại Đà Nẵng và TP HCM; giá bán nhà phố, shophouse cũng ghi nhận tăng nhẹ tại Hà Nội.

Đánh giá chung về thị trường, Dat Xanh Services cho biết, giá bán sơ cấp gần như đi ngang, giá bán thứ cấp cũng không còn ghi nhận hiện tượng cắt lỗ sâu. Việc lãi suất huy động giảm mạnh xuống dưới 6%/năm, lãi suất cho vay dao động 7,5 - 8,5%/năm đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn.

Dự kiến quý IV, nguồn cung miền Bắc và miền Nam sẽ được cải thiện khi một số dự án mới chuẩn bị ra mắt tại Hà Nội, Hưng Yên và Bình Dương. Trong khi đó, miền Tây được dự báo sẽ lại tiếp tục khan hiếm nguồn cung mới.

“Thị trường bất động sản trở nên sôi động hơn nhờ số lượng dự án mới được rumor, kick-off hoặc truyền thông thăm dò tăng dần. Các chủ đầu tư ban hành nhiều chính sách ưu đãi nhằm kích cầu và tăng cường tuyển đại lý bán hàng. Hàng loạt sàn môi giới cũng đăng tin tuyển dụng, chuẩn bị nguồn lực cho các dự án mới vào cuối năm nay và đầu năm sau”, Dat Xanh Services cho hay.

Theo ông Lê Đình Chung, Thành viên Tổ công tác nghiên cứu thị trường Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) - Tổng Giám đốc SGO Homes, để xác định thị trường đã vượt “đáy” hay chưa. Cần đưa ra các dấu hiệu về vượt “đáy”, như đã không còn giảm giá sâu, dừng giảm giá hay giá bắt đầu tăng lên, tâm lý nhà đầu tư phục hồi tích cực,...

“Theo quan sát của tôi, thị trường bất động sản nhà ở các thành phố lớn đã có dấu hiệu vượt đáy, tập trung ở phân khúc chung cư, nhà ở giá dưới 10 tỷ đồng tại khu vực lõi trung tâm. Phân khúc đất nền chưa có tín hiệu tích cực nhưng đã có dấu hiệu vượt đáy ở loại hình đất đấu giá, ở khu vực xung quanh Hà Nội, mức giá quanh 2 tỷ đồng, có tỷ lệ hấp thụ 70%-80% với mức giá đấu cao hơn khoảng 5% mức giá khởi điểm, có thể chuyển nhượng ngay với mức chênh lệch từ 30-50 triệu đồng/nền. Trong khi đó, phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng vẫn ảm đạm.”, Ông Chung chia sẻ.