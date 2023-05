Thị trường bất động sản xuất hiện những trường hợp cá biệt bán “phá giá” vài trăm triệu đồng: “Ở đây lô nào rẻ hơn, tôi sẽ bán thấp hơn nữa”

Thị trường bất sản đến nay vẫn giữ nhịp độ trầm lắng, thông tin rao bán giảm giá, “cắt lỗ” ngày càng lan rộng tại nhiều khu vực. Cùng với áp lực tài chính lớn, một số nhà đầu tư đã chấp nhận bán “phá giá” để trả nợ.

Đơn cử, tại Bắc Giang, một lô đất có diện tích 90m2 thuộc khu đấu giá trên địa bàn thị trấn Neo (huyện Yên Dũng), hiện đang được rao bán với mức giá 2,3 tỷ đồng, tương đương 25,5 triệu đồng/m2.

Môi giới cho biết, mảnh đất này do chủ trúng đấu giá vào cuối năm 2021 với mức giá hơn 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chủ nhà gặp khó khăn về tài chính nên chấp nhận bán rẻ hơn so với các lô đất xung quanh. “Nếu anh muốn biết rõ hơn về mức giá có thể liên hệ trực tiếp với chủ để thương thảo”, môi giới nói.

Liên hệ với chủ đất, người này nói: “Mảnh đất này đã thấp hơn với các lô xung quanh khoảng 200 - 300 triệu đồng. Nếu anh tìm được mảnh đất nào rẻ hơn giá này, tôi sẽ bán thấp hơn 300 triệu đồng so với các lô đất tương tự, chắc chắn không tìm được mảnh thứ 2 như này tại đây. Do đang giữ nhiều lô đất khác nên tôi bán bớt để trả nợ”.

Chủ đất cho biết thêm, nếu mua sẽ cung cấp giấy tờ ban đầu để người mua có thể so sánh mức giá trước đó với hiện tại.

Trước đó, giai đoạn 2019 đến đầu năm 2022 thị trường Bắc Giang diễn biến rất sôi động. Theo đó, đầu năm ngoái chỉ cần nghe phong phanh có lô đất nào là rất nhiều người tập trung trả giá, thậm chí 1 lô đất có tới 20 người tranh mua.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi tại Bắc Giang, hiện nay giá đất nền đã giảm phổ biến khoảng 20 - 30%, thậm chí xuất hiện một số lô đã giảm 40 - 50% so với đầu năm ngoái. Mức độ giảm giá cũng tùy thuộc vào việc chủ đất cần bán gấp hay không.

Không chỉ tại Bắc Giang, tình trạng đất nền bán phá giá cũng xảy ra tại một số vùng ven Hà Nội. Anh Nguyễn Minh Hoàng, chủ phòng giao dịch bất động sản tại Hà Nội cho biết, hiện nay cũng xuất một số lô đất tại vùng ven Hà Nội có mức giá bán rẻ hơn so với thị trường khu vực khoảng 50 - 200 triệu đồng/lô.

“Những trường này thường do đến hạn trả nợ ngân hàng, hoặc gặp khó khăn về dòng tiền nên cần bán gấp. Thậm chí, ngoài việc bán giá thấp hơn, một số chủ đất còn chấp nhận bao hết chi phí sang tên cho người mua. Tuy nhiên, đây là những trường hợp cá biệt, không đại diện cho toàn bộ thị trường”, người này cho biết.

Thực tế, thời gian qua thanh khoản đất nền xuống thấp, nên các thông tin bán giảm giá, cắt lỗ, bán gấp,... không còn quá xa lạ trên thị trường. Theo thống kê quý I/2023 của Bộ Xây dựng, phân khúc đất nền ghi nhận 67.268 giao dịch thành công. Qua số liệu cho thấy, lượng giao dịch đất nền trong quý vừa qua giảm gần 55% so với quý trước đó và giảm 56% so với cùng kỳ. Nếu so sánh số lượng trên với thời điểm thị trường diễn biến sôi động nhất (quý II/2022; lượng giao dịch đất nền là 213.018), lượng giao dịch đất nền đã giảm 68,4%.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn cho rằng, các chính sách của Chính phủ dự kiến cần thời gian để thị trường thẩm thấu. Tâm lý nhà đầu tư đã dần tích cực và góp phần để đà phục hồi diễn ra nhanh hơn trong thời gian tới.

"Diễn biến tích cực từ chính sách điều hành kinh tế, tài chính tiền tệ của Chính phủ đang tạo ra tâm lí tích cực hơn cho thị trường, góp phần định hướng nhu cầu bất động sản trở về với giá trị thực. Thị trường bất động sản sẽ đảo chiều vào năm 2024 trong điều kiện các chính sách điều hành vĩ mô tiếp tục tích cực như hiện nay", ông Quốc Anh dự báo.