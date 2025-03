Thị trường chứng khoán Đông Nam Á bị bán tháo nhiều nhất thế giới nhận ‘liên hoàn’ tin dữ, chính phủ bơm hơn 4 tỷ USD cũng không thể ‘giữ chân’ nhà đầu tư

Chỉ số tham chiếu của thị trường này, SET Index, đã giảm hơn 16% trong năm nay, trở thành chỉ số có thành tích kém nhất thế giới. Trong 12 tháng qua, các quỹ ngoại đã rút 4,2 tỷ USD, con số lớn nhất trong số các thị trường Đông Nam Á.

Yếu tố khiến tình hình trở nên kém khả quan là các nhà đầu tư thiếu tự tin về việc các nhà hoạch định chính sách nước này có thể thúc đẩy nền kinh tế mà không dựa vào lĩnh vực du lịch. Ngoài ra, thị trường cũng lo ngại về mức nợ hộ gia đình cao, bất ổn chính trị và bê bối của các doanh nghiệp.

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai kế hoạch áp thuế càng khiến tình hình trở nên căng thẳng khi đồng USD vốn đã mạnh lên, thúc đẩy nhà đầu tư rút tiền khỏi các thị trường mới nổi.

Theo giới chuyên gia, định giá thị trường chứng khoán Thái Lan ở mức rất rẻ nhưng lại khó thu hút khối ngoại đầu tư do tâm lý bi quan và triển vọng kinh tế yếu kém. Dù chính phủ đã có động thái giải cứu thị trường nhưng vẫn cần nhiều bước đi cấp bách hơn nữa.

Hiện tại, kế hoạch hỗ trợ thị trường đang bị chững lại và là lời cảnh báo cho các nhà hoạch định chính sách nước này về khả năng tác động đến thị trường của các quỹ do nhà nước điều hành.

Quỹ Vayupak - quỹ đầu tư do nhà nước quản lý, được bơm 4,5 tỷ USD cách đây 7 tháng. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng số tiền này vẫn rất ít đối với SET Index.

Khi giới chức Thái Lan thông báo hỗ trợ Vayupak vào tháng 8 năm ngoái, giới phân tích đã rất lạc quan về kế hoạch này. Goldman Sachs khi đó đã nâng hạng thị trường nước này, kỳ vọng đợt bơm vốn sẽ giúp thu hút nhà đầu tư ngoại. Dẫu vậy, bất ổn chính trị và lợi nhuận doanh nghiệp thấp đã khiến cả thị trường rung lắc trong phần lớn năm ngoái.

Nhiều thách thức khác cũng xuất hiện. Dữ liệu chính thức cho thấy, nợ hộ gia đình ở Thái Lan vẫn ở mức cao, tăng trưởng kinh tế thấp hơn so với dự báo và chậm nhất trong số các nước Đông Nam Á. Tháng 11, Goldman Sachs đã hạ kỳ vọng với thị trường Thái Lan do tăng trưởng kinh tế kém và định giá cao.

Theo ước tính, ít nhất 50% đến 60% trong số 4,5 tỷ USD vốn mà Vayupak nhận đã được giải ngân. Trong khi đó, SET Index giảm gần 10% kể từ đợt bơm vốn.

Các nhà đầu tư kỳ vọng sự thay đổi sẽ phụ thuộc vào việc chính phủ của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn để phục hồi nền kinh tế. Đầu tháng này, Thái Lan đã công bố kế hoạch phát tiền mặt trị giá 4,4 tỷ USD để kích thích tăng trưởng và muốn đồng nội tệ yếu hơn, nhằm hỗ trợ ngành du lịch và xuất khẩu. Hơn nữa, nước này cũng đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng và đều xuất hợp pháp hoá hoạt động kinh doanh casino, đưa ra ưu đãi thuế cho các khoản đầu tư vào thị trường.

Dẫu vậy, tâm lý thị trường yếu khiến các biện pháp trên cũng chưa thực sự hiệu quả trước những bất ổn trên toàn cầu.

Thái Lan không phải là thị trường mới nổi duy nhất ở châu Á chứng kiến diễn biến này. Thị trường chứng khoán và tiền tệ ở Indonesia và Ấn Độ cũng bị bán tháo do đồng USD mạnh. Tuy nhiên, thị trường Thái Lan có thể giảm mạnh đến gấp đôi so với các thị trường khác vào năm 2025 do ngày càng nhiều nhà đầu tư bi quan với triển vọng kinh tế.

Tham khảo Yahoo Finance; Market Watch