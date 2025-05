Thị trường địa ốc đón vận hội mới, tương lai BĐS biển sẽ ra sao?

Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi từ cuối năm 2024, thị trường được nhìn nhận đã bước sang một chu kỳ tăng trưởng mới, mở ra những cơ hội đầu tư hấp dẫn. Trong số đó, BĐS biển là phân khúc nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Vận hội mới của thị trường BĐS

Năm 2024, thị trường BĐS đã trở lại ấn tượng, trên tất cả phương diện: nguồn cung, giao dịch, giá cả. Theo thống kê của Hội môi giới BĐS Việt Nam (VARS), năm 2024, toàn thị trường ghi nhận 81.000 sản phẩm chào bán, tăng 40%; riêng số sản phẩm chào bán mới là hơn 65.000, tăng gấp 3 lần so với năm trước. Thanh khoản bùng nổ với hơn 47.000 giao dịch thành công, tăng gấp 3 lần năm 2023, tỷ lệ hấp thụ lên tới 72%.

Dưới tác động của chính sách tiền tệ mở rộng, tín dụng định hướng tăng trưởng tới 16% và nền lãi suất được duy trì trung - dài hạn ở mức rất thấp, việc sử dụng đòn bẩy tài chính trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, càng thúc đẩy nhà đầu tư mạnh dạn giao dịch. Mặt khác, nền lãi suất thấp cũng tạo ra sự dịch chuyển của dòng vốn, từ kênh gửi tiết kiệm sang kênh BĐS - vốn được đánh giá cao hơn cả về mức độ an toàn lẫn khả năng sinh lời, nhất là trong giai đoạn nhiều biến chuyển như hiện nay.

Hội tụ đầy đủ các yếu tố hỗ trợ mạnh nên trong giai đoạn vừa qua, thị trường đã chứng kiến hàng loạt kỷ lục về thanh khoản tại nhiều dự án, khi bảng hàng được "quét sạch" chỉ trong một thời gian ngắn. Đáng chú ý, tình trạng này không chỉ diễn ra tại các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM mà còn xuất hiện tại các tỉnh thành địa phương. Điều này là do dòng tiền đầu tư đang di cư về các tỉnh.

Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đang là địa phương hút giới đầu tư BĐS hiện nay.

Trên thực tế, tại các thành phố lớn, giá đã được đẩy lên mức rất cao, khiến suất đầu tư lớn, khả năng đột phá về giá giảm, kéo theo biên lợi nhuận bị thu hẹp. Trong khi đó, tại các tỉnh, nhất là địa phương có nền kinh tế năng động, hạ tầng phát triển, du lịch bùng nổ, nguồn cung ở mức dồi dào mà giá vẫn đang ở vùng hấp dẫn, có khả năng đột phá trong tương lai nên đặc biệt hấp dẫn nhà đầu tư.

Hấp lực mới của bất động sản biển

Tại các địa phương, bất động sản biển là đích đến của dòng tiền đầu tư. Nguyên do là từ năm 2024, ngành du lịch tăng trưởng thần tốc, lấy lại phong độ thời điểm trước dịch.

Theo Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, năm 2024, số du khách nội địa đã vượt mốc 110 triệu lượt, số du khách quốc tế đạt tới 17,5 triệu lượt, gần như tương đương với năm đỉnh cao trước dịch (năm 2019: 18 triệu lượt). Công suất cho thuê của các sản phẩm bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng biển cũng từ đó tăng cao, mang lại dòng tiền đều đặn và lợi nhuận đáng kể cho chủ sở hữu, từ đó nâng cao giá trị cho các sản phẩm bất động sản biển.

Ghi nhận của VARS cho thấy trong năm 2024, toàn thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng có hơn 2.500 giao dịch, tỷ lệ hấp thụ trên nguồn cung mới đạt hơn 50%. Quý I/2025, tỷ lệ hấp thụ tiếp tục duy trì ở mức 51%, phản ánh sức mua đang trở lại ấn tượng. Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Hotels, đánh giá: "Ngành nghỉ dưỡng Việt Nam đang khôi phục mạnh mẽ, phần lớn các điểm đến ghi nhận sự cải thiện về nguồn cầu, cũng như hoạt động kinh doanh".

Năm 2025, sân bay Quốc tế Cam Ranh khai thác nhiều đường bay thẳng từ các quốc gia trên thế giới, giữ vững danh hiệu top 1 sân bay đón khách quốc tế tại Việt Nam.

Thực tế cũng cho thấy, hấp lực mới của bất động sản biển không chỉ diễn ra với riêng Việt Nam mà là xu hướng chung trên thị trường quốc tế, biểu hiện qua sự chênh lệch giá rõ rệt giữa các sản phẩm. Theo Knight Frank, năm 2024, giá trung bình một căn nhà ven mặt nước tại Anh cao hơn 48% so với bất động sản "xa bờ". Trên phạm vi toàn cầu, giá nhà ven mặt nước tại 17 thị trường bất động sản cao cấp cũng cao hơn trung bình 49% so với các bất động sản không gần mặt nước. Miami (Mỹ) là thị trường có mức chênh lệch giá cao nhất, theo bảng xếp hạng của Knight Frank. Một căn nhà ven mặt nước tại thành phố này có thể đắt hơn tới 93% so với nhà trong nội địa, gần gấp đôi mức trung bình toàn cầu.

Cảng biển quốc tế Cam Ranh cũng là cảng nước sâu duy nhất tại Việt Nam đón tàu du lịch và tàu hàng trực tiếp, không cần qua trung chuyển.

Có thể nói, phân khúc bất động sản biển đang có sức hấp dẫn trở lại và cũng là hấp lực mạnh nhất trong vòng 5 năm qua. Đây là một biểu hiện rõ nét cho sự khởi đầu của một chu kỳ mới, đồng pha với chu kỳ của thị trường bất động sản nói chung.

Sở hữu lâu dài – lợi thế vượt trội của bất động sản biển

Thị trường bất động sản biển đang có biến chuyển tích cực, tuy nhiên trải qua những biến động khác nhau, giới đầu tư có sự tính toán chọn lọc và khắt khe hơn. Các nhà đầu tư (NĐT) không còn tập trung hoàn toàn vào những mức cam kết lợi nhuận như trước, thay vào đó, yếu tố pháp lý của dự án được đặt lên hàng đầu, thậm chí xem đó là tiêu chí quyết định trong lựa chọn đầu tư. Bởi vậy, dự án bất động sản biển có pháp lý vững chắc, được sở hữu lâu dài đang là tâm điểm chú ý, được các NĐT săn đón, nhất là dự án có quy mô bề thế, quy hoạch hiện đại, vị trí đắc địa, hệ sinh thái hoàn thiện mang tính all-in-one.

Bãi Dài - Cam Ranh trước đây vốn nguyên sơ vắng vẻ, nay đã có công viên biển CaraWorld đầu tiên mở cửa tự do, thu hút người dân địa phương và du khách đến vui chơi.

Là một nhà đầu tư đã có kinh nghiệm gần 10 năm nghiên cứu về các dòng BĐS biển, chị Mai Hương (Hà Nội) cho biết trong 2 năm trở lại đây, gia đình chị đã chuyển dần từ Hà Nội vào Cam Ranh - Khánh Hoà để sinh sống và có kế hoạch định cư tại đây. Tìm hiểu về các dự án BĐS biển tại Cam Ranh, chị đánh giá cao các sản phẩm có pháp lý vững chắc và sở hữu lâu dài, bên cạnh đó, uy tín của Chủ đầu tư (CĐT) cũng là yếu tố được ưu tiên.

"Mình đã đầu tư 2 căn nhà phố biển ở Sông Town, thuộc CaraWorld của CĐT KN Cam Ranh, 1 căn cho cả nhà định cư, căn còn lại để khai thác cho thuê và khi có tiềm năng thì sẽ thanh khoản sinh lời. Pháp lý vững chắc và sở hữu lâu dài vừa là để gia đình yên tâm định cư, vừa là tài sản để đầu tư tương lai cho con." - Chị Mai Hương chia sẻ.

Nhà đầu tư bày tỏ thêm, trong vòng 2 năm sinh sống tại Cam Ranh, nhờ hệ sinh thái thiên nhiên cạnh biển và khí hậu ôn hoà, sức khỏe của cả gia đình được cải thiện rõ rệt, đó cũng là một trong những yếu tố khiến gia đình quyết tâm chuyển từ Hà Nội vào Cam Ranh định cư lâu dài. Với 38 đại tiện ích all-in-one mà Siêu đô thị này sở hữu, nhà đầu tư cũng tin tưởng sẽ đáp ứng 100% nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng và gia tăng thu nhập của gia đình khi an cư tại Cam Ranh.

Cùng với sở hữu lâu dài, nhà phố biển Sông Town còn bàn giao hoàn thiện nội thất, như vậy NĐT hoàn toàn có thể vào ở ngay sau khi nhận nhà.

Tọa lạc tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, CaraWorld được đánh giá là dự án bất động sản biển chiếm ưu thế hàng đầu hiện nay. Dự án sở hữu vị trí đắc địa khi nằm bên Bãi Dài – một trong mười bãi biển đẹp nhất hành tinh, liền kề sân bay quốc tế Cam Ranh và cảng biển quốc tế Cam Ranh. Đồng thời, hạ tầng với 5 tuyến đường cao tốc trọng điểm đổ về Khánh Hòa, giúp dự án được đánh giá là hồng tâm của mọi tuyến đường.

Từ đây, CaraWorld đón đầu lưu lượng khách khổng lồ từ đường bay, đường biển, đường bộ, góp phần khai thông kinh tế - du lịch tại miền Nam Việt Nam. Việc làn sóng cư dân đổ về khu vực Bãi Dài - Cam Ranh để an cư và phát triển kinh tế du lịch biển góp phần nâng tầm định vị Cam Ranh trong kịch bản kinh tế vùng, nhất là trong bối cảnh 2 tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận sáp nhập, trở thành địa phương có đường biển dài nhất Việt Nam và sở hữu bãi biển đẹp top 10 hành tinh.

Giữa thị trường đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới, các dự án BĐS bên biển không chỉ là một điểm đến nghỉ dưỡng, mà còn là tài sản sinh lời bền vững trong dài hạn. Những nhà đầu tư thông thái sẽ sớm nhận ra cơ hội và nắm bắt thời điểm "vàng" để đón đầu làn sóng mới của thị trường bất động sản biển.