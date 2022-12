Thị trường mua bán bất động sản rơi vào trầm lắng, mảng cho thuê sôi động mạnh

Báo cáo mới đây của Batdongsan.com.vn cho thấy, thị trường cho thuê bất động sản phục hồi mạnh so với đầu năm, song Hà Nội vẫn có tốc độ chậm hơn so với TP. HCM. Mức độ quan tâm tới bất động sản cho thuê tại Hà Nội tăng 63%, còn tại TP. HCM tăng 103% so với quý IV/2022.



Cụ thể, tại Hà Nội, nhà phố cho thuê có mức độ quan tâm tăng 179%, văn phòng tăng 153%, nhà riêng tăng 77%, chung cư tăng 21%, còn nhà trọ giảm 10% so với hồi đầu năm. Tại TP. HCM mức độ quan tâm có sự tăng trưởng đột biến, đặc biệt ở phân khúc nhà phố tăng 263%, văn phòng 244%, nhà riêng tăng 157%, nhà trọ tăng 84%, chung cư tăng 57%.

Đối với thị trường chung cư cho thuê, mức độ quan tâm và giá thuê đều tăng mạnh. So với quý I/2022, tại quận Cầu Giấy, giá thuê tăng 25%, mức độ quan tâm 34%; tại Nam Từ Liêm, giá thuê tăng 30%, mức độ quan tâm 0%, tại Thanh Xuân, giá thuê tăng 29%, mức độ quan tâm tăng 15%; tại Tây Hồ giá thuê tăng 40%, mức độ quan tâm tăng 8%, tại quận Đống Đa, giá thuê tăng 23%, mức độ quan tâm tăng 25%. Tại quận Hai Bà Trưng, giá thuê tăng 25%, mức độ quan tâm giảm 3%.

So với TP.HCM, chung cư Hà Nội đang có đà tăng giá và lợi suất cho thuê tốt hơn. Bởi lẽ, mức tăng của giá chung cư TP. HCM ở cả 3 phân khúc cao cấp, trung cấp và bình dân lần lượt là 3%, 4% và 2%, thấp hơn khá nhiều so với Hà Nội. Cụ thể, biến động giá bán chung cư ở phân khúc trung cấp tăng 13%, cao cấp tăng 7%, bình dân tăng 2%. Ngoài ra, lợi suất cho thuê căn hộ Hà Nội trong năm 2022 đạt 4,6%, trong khi TP.HCM chỉ là 4,1%.

Nhà phố cho thuê cũng tăng về mức độ quan tâm và giá cho thuê từ đầu năm 2022. Trong đó, giá thuê quận Cầu Giấy tăng 14%, mức độ quan tâm tăng 53%, giá thuê nhà phố quận Ba Đình tăng 7%, mức độ quan tâm tăng 140%, giá thuê nhà phố quận Đống Đa tăng 33%, mức độ quan tâm tăng 48%, giá thuê nhà phố quận Hai Bà Trưng tăng 42%, mức độ quan tâm tăng 26%, giá thuê nhà phố quận Hà Đông tăng 60%, mức độ quan tâm giảm nhẹ 3%, giá thuê nhà phố quận Thanh Xuân giảm 3% nhưng mức độ quan tâm tăng 100%.

So với TP. HCM, loại hình nhà phố tại Hà Nội có tăng trưởng giá bán và lợi suất cho thuê thấp hơn. Biến động giá bán nhà phố Hà Nội cũng tăng 7% so với quý 1/2022 thì cùng biên độ thời gian, biến động giá bán nhà phố TP.HCM tăng 16%. Lợi suất cho thuê nhà phố của Hà Nội cũng chỉ đạt 2,7%, trong khi TP.HCM đạt 2,9%.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn cho rằng, trong bối cảnh các phân khúc bất động sản khác như đất nền, chung cư khó chuyển biến tích cực do việc kiểm soát tín dụng ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn vay và tạo áp lực cho người mua nhà, thì việc cho thuê nhà mặt phố và chung cư đang nhận được nhiều sự quan tâm và có thanh khoản tốt.

Bà Võ Thị Khánh Trang, Phó giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills TP. HCM dự báo, trong năm 2023, thị trường cho thuê dự kiến sôi động hơn khi nhu cầu thuê nhà của người trẻ ngày càng gia tăng. Nguyên do là khi giá bán căn hộ, nhà phố ở ngưỡng cao, vượt tầm tay nhiều người dân đô thị, thu nhập của nhiều người cũng giảm do kinh tế khó khăn, thì họ phải hoãn kế hoạch mua nhà và tiếp tục thuê nhà.