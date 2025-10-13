Thị trường nâng hạng, Chứng khoán Shinhan tung ưu đãi lớn tiếp sức nhà đầu tư

"Chốt điểm về đích" với ưu đãi thưởng tiền mặt lên đến 5 triệu đồng

Khi thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell công bố nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market), cơ hội bứt phá dành cho nhà đầu tư trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Hòa cùng dấu mốc này, cũng như hướng đến việc khích lệ nhà đầu tư mới khởi động hành trình đầu tư thuận lợi và hiệu quả hơn, Chứng khoán Shinhan Việt Nam (SSV) triển khai chương trình ưu đãi lớn nhất năm 2025 mang tên "Smash to Win - Chốt điểm, về đích cùng SSV", với tổng giá trị phần thưởng tiền mặt lên đến 5 triệu đồng cho mỗi nhà đầu tư.

Chương trình diễn ra từ ngày 08/10/2025 đến 31/12/2025, dành cho khách hàng cá nhân trong nước mở mới tài khoản và thực hiện ít nhất một giao dịch, khách hàng sẽ nhận ngay quà chào mừng 50.000 đồng.

Đặc biệt, khách hàng có thể nâng hạng để nhận thêm phần thưởng là quà nâng hạng từ 200.000 đến 5.000.000 đồng, tùy theo giá trị tài sản ròng (NAV) đạt được. Càng giao dịch nhiều, tài sản càng lớn, phần thưởng càng to. Mỗi khách hàng có cơ hội nhận tối đa 1 quà chào mừng và 1 quà nâng hạng bằng tiền mặt, trực tiếp vào tài khoản chứng khoán tại SSV.

Bảng chi tiết quà tặng chương trình "Smash to Win - Chốt điểm về đích cùng SSV"

Không chỉ dừng lại ở ưu đãi tiền mặt, người tham gia chương trình còn được hưởng "cú bùng nổ kép" khi kết hợp cùng chính sách "Chọn Shinhan - Trọn đời không phí". Đây là một trong những chính sách cạnh tranh hàng đầu trên thị trường, nhà đầu tư sẽ được hưởng 0% phí giao dịch trọn đời và 0% lãi vay margin trong 2 tháng đầu, chỉ 6,8% cho 4 tháng tiếp theo với hạn mức lên đến 10 tỷ đồng.

Sự kết hợp giữa chính sách miễn phí trọn đời và chương trình thưởng tiền mặt hấp dẫn giúp nhà đầu tư vừa tiết kiệm chi phí, vừa tối ưu hiệu quả sinh lời, đồng thời mở rộng cơ hội đầu tư trong giai đoạn thị trường sôi động cuối năm.

Mỗi giao dịch tại SSV không chỉ mang lại lợi nhuận, mà còn mang lại giá trị thực và ưu thế khác biệt cho nhà đầu tư. Đầu tư ở đâu cũng được - nhưng ở SSV, giao dịch không mất phí mà còn được thưởng tiền.

Xem chi tiết chương trình "Smash to Win - Chốt điểm, về đích cùng SSV" tại đây.

Đừng bỏ lỡ cơ hội chốt điểm và về đích cùng SSV - đầu tư thông minh, sinh lời ngay từ bước khởi đầu.

Để mở tài khoản chứng khoán tại SSV, nhà đầu tư truy cập ứng dụng Sàn Xịn Ha - nền tảng đầu tư chuyên nghiệp do SSV phát triển. Liên hệ Hotline (028) 6299 8000 hoặc truy cập website của Chứng khoán Shinhan shinhansec.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết.