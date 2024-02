Thị trường ngày 1/3: Giá dầu quay đầu giảm, vàng cao nhất 1 tháng và nickel cao nhất hơn 2 tháng

Giá dầu giảm

Giá dầu giảm, do số liệu lạm phát của Mỹ cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đang suy yếu, có thể khiến nhu cầu dầu thô giảm, cùng với đó là sản lượng dầu của OPEC tăng cũng gây áp lực giá.

Chốt phiên giao dịch ngày 29/2, dầu thô Brent kỳ hạn tháng 4/2024 giảm 6 US cent xuống 83,62 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI giảm 28 US cent xuống 78,26 USD/thùng.

Chỉ số chi tiêu tiêu thụ cá nhân của Mỹ (PCE) – thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho biết, lạm phát tháng 1/2024 phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế, khiến việc cắt giảm lãi suất trong tháng 6/2024 vẫn được cân nhắc.

Ngoài ra, giá dầu chịu áp lực giảm bởi tồn trữ dầu thô của Mỹ - nước sản xuất hàng đầu – tăng tuần thứ 5 liên tiếp, tăng 4,2 triệu thùng, cao hơn so với dự báo tăng 2,7 triệu thùng.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm tháng thứ 4 liên tiếp

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm và có tháng giảm thứ 4 liên tiếp, do nguồn cung dồi dào.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 4/2024 trên sàn New York giảm 2,5 US cent tương đương 1,4% xuống 1,86 USD/mmBTU. Trong phiên trước đó, giá khí tự nhiên tăng 7%, hồi phục từ mức thấp nhất kể từ tháng 6/2020 vào đầu tuần.

Tính chung cả tháng, giá khí tự nhiên giảm hơn 10% - tháng giảm thứ 4 liên tiếp và có chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 3/2020, chịu ảnh hưởng bởi mùa đông ôn hòa khiến tồn trữ cao hơn bình thường, sản lượng đạt gần mức cao kỷ lục, mặc dù đợt đóng băng ở Bắc cực trong tháng 1/2024 đã làm giảm sản lượng trong ngắn hạn và đẩy nhu cầu khí đốt đạt mức cao kỷ lục.

Giá vàng cao nhất 1 tháng

Giá vàng tăng lên mức cao nhất 1 tháng, do đồng USD giảm sau số liệu lạm phát của Mỹ phù hợp với kỳ vọng. Các thương nhân chuyển tập trung sang bình luận từ các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ về tín hiệu cắt giảm lãi suất.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,6% lên 2.046,29 USD/ounce và vàng kỳ hạn tháng 4/2024 trên sàn New York tăng 0,6% lên 2.054,7 USD/ounce.

Số liệu cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu thụ cá nhân của Mỹ trong tháng 1/2024 tăng 0,3%, trong khi chỉ số giá PCE lõi tăng 0,4%, gây áp lực lên đồng USD, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ tiền tệ khác.

Giá nickel cao nhất hơn 2 tháng

Giá nickel đạt mức cao nhất hơn 2 tháng, do lo ngại nguồn cung từ nước sản xuất hàng đầu – Indonesia.

Giá nickel giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 1,3% lên 17.830 USD/tấn, trong phiên có lúc đạt 17.935 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 9/11/2023. Tính chung cả tháng, giá nickel tăng 10% và có tháng tăng đầu tiên kể từ tháng 7/2023.

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên và thép cây giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên dao động trong phạm vi hẹp, do các nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng nhu cầu trong ngắn hạn tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc, trong bối cảnh kỳ vọng các nhà máy thép tăng cường sản xuất, bất chấp mối lo ngại về lĩnh vực bất động sản.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Đại Liên giảm 0,17% xuống 892 CNY (124 USD)/tấn.

Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn Singapore tăng 0,46% lên 116,55 USD/tấn.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm 0,66%, thép cuộn cán nóng giảm 0,38%, thép cuộn tăng 0,3% và thép không gỉ không thay đổi.

Giá cao su tại Nhật Bản tiếp đà giảm

Giá cao su tại Nhật Bản giảm phiên thứ 2 liên tiếp, trong bối cảnh thị trường chứng khoán nội địa và giá dầu giảm, đồng JPY tăng mạnh, song giá cao su có tháng tăng.

Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2024 trên sàn Osaka (OSE) giảm 4,1 JPY tương đương 1,36% xuống 297 JPY (1,98 USD)/kg – thấp nhất kể từ ngày 22/2/2024. Tính chung cả tháng, giá cao su tăng 4,21% - tháng tăng thứ 2 liên tiếp.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Thượng Hải tăng 10 CNY lên 13.960 CNY (1.940,69 USD)/tấn, trong bối cảnh lạc quan về gói kích thích sắp tới của Trung Quốc.

Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn Singapore giảm 1,18% xuống 159,2 US cent/kg.

Giá cà phê đồng loạt tăng tại Việt Nam, Indonesia, London và New York

Giá cà phê tại các nước cung cấp hạt cà phê robusta lớn của châu Á bao gồm Việt Nam và Indonesia tăng, do nhu cầu vẫn còn cao, trong khi nguồn cung hạn chế.

Giá cà phê robusta xuất khẩu của Việt Nam (loại 2, 5% đen & vỡ) chào bán ở mức cộng 400-450 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn London và so với mức cộng 300-350 USD/tấn 1 tuần trước đó. Tại thị trường nội địa, cà phê nhân xô được bán với giá 82.700-83.700 VND (3,36-3,4 USD)/kg, tăng so với 81.600-82.500 VND/kg 1 tuần trước đó.

Việt Nam xuất khẩu 398.000 tấn cà phê trong 2 tháng đầu năm 2024, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu cà phê tăng 67,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,25 tỉ USD.

Tại Indonesia, giá cà phê robusta loại 4 (80 hạt lỗi) chào bán ở mức cộng 800 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 4/2024 trên sàn London, tăng so với mức cộng 720 USD/tấn 1 tuần trước đó.

Tại London, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 5/2024 tăng 51 USD tương đương 1,7% lên 3.095 USD/tấn.

Tại New York, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 5/2024 tăng 1,4% lên 1,8435 USD/lb.

Giá đường giảm

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn ICE giảm 1,43 US cent tương đương 6% xuống 22,58 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn London giảm 3,1% xuống 615,1 USD/tấn.

Giá đậu tương thấp nhất 3 năm, ngô và lúa mì tăng

Giá đậu tương trên sàn Chicago giảm xuống mức thấp nhất 3 năm, chịu áp lực giảm bởi thời tiết tại Nam Mỹ được cải thiện và doanh số xuất khẩu của Mỹ giảm.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 5/2024 giảm 4-1/2 US cent xuống 11,4-3/4 USD/bushel. Trước đó trong phiên chạm 11,28-1/2 USD/bushel – thấp nhất kể từ tháng 11/2020. Giá ngô kỳ hạn tháng 5/2024 tăng 1 US cent lên 4,29-1/2 USD/bushel và giá lúa mì giao cùng kỳ hạn tăng 1-1/2 US cent lên 5,76-1/4 USD/bushel.

Giá gạo giảm tại Việt Nam, không thay đổi tại Ấn Độ và Thái Lan

Giá gạo xuất khẩu từ Việt Nam giảm tuần thứ 2 liên tiếp, do nguồn cung được bổ sung từ vụ thu hoạch mới, trong khi giá gạo Ấn Độ vẫn ở gần mức cao kỷ lục trong bối cảnh nguồn cung hạn chế.

Tại Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo hàng đầu, giá gạo 5% tấm ở mức 546-554 USD/tấn, không thay đổi so với 1 tuần trước đó.

Đối với loại 5% tấm, giá gạo Việt Nam ở mức 600 USD/tấn, giảm so với 625-630 USD/tấn 1 tuần trước đó.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm vẫn ở mức 615 USD/tấn, không thay đổi so với 1 tuần trước đó.

Giá dầu cọ tăng

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng, theo xu hướng giá dầu thực vật khác tăng, trong khi thị trường chờ đợi thông tin dẫn dắt từ một hội nghị ngành lớn sẽ được tổ chức tại Kuala Lumpur vào tuần tới.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Bursa Malaysia tăng 62 ringgit tương đương 1,59% lên 3.969 ringgit (836,99 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 1 / 3