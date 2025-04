Thị trường ngày 1/4: Giá vàng ghi nhận quý tăng mạnh nhất kể từ năm 1986, dầu tăng 3%

Dầu tăng khoảng 3%

Giá dầu tăng khoảng 3% lên mức cao nhất trong 5 tuần do lo lắng về nguồn cung có thể giảm nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện lời đe dọa áp đặt thêm thuế quan đối với Nga và có khả năng tấn công Iran.

Chốt phiên 31/3, dầu thô Brent tăng 1,11 USD hay 1,5% lên 74,74 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 2,12 USD hay 3,1% lên 71,48 USD/thùng.

Đây là mức đóng cửa cao nhất của dầu Brent kể từ ngày 24/2 và đóng cửa cao nhất của dầu WTI kể từ ngày 20/2.

Chênh lệch giữa dầu Brent và WTI giảm xuống 3,02 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2024.

Reuters dẫn lời hai nguồn tin, các cuộc đàm phán nối lại xuất khẩu dầu của người Kurd thông qua đường ống Iraq – Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp trở ngại vì vẫn chưa rõ ràng về các khoản thanh toán và hợp đồng.

Trong một động thái khác có thể hạn chế nguồn cung dầu thế giới, chính quyền Mỹ đã thông báo cho công ty dầu mỏ Tây Ban Nha Repsol rằng giấy phép xuất khẩu dầu từ Venezuela của công ty này sẽ bị thu hồi. Repsol cho biết họ đang đàm phán với chính quyền Mỹ về cách công ty có thể tiếp tục hoạt động tại Venezuela.

Sản lượng dầu thô của Mỹ giảm 305.000 thùng/ngày xuống 13,15 triệu thùng/ngày trong tháng 1, thấp nhất kể từ tháng 2/2024.

Tại Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, hoạt động sản xuất tháng 3 tăng với tốc độ nhanh nhất trong một năm, các đơn hàng mới thúc đẩy sản xuất.

Tại Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, lạm phát giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng 3 củng cố thêm lý do các nhà hoạch định chính sách muốn ngân hàng Trung ương châu Âu tiếp tục cắt giảm lãi suất. Lãi suất giảm làm giảm chi phí vay của người tiêu dùng, có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu mỏ.

Vàng tăng vọt vượt 3.100 USD/ounce

Giá vàng tiếp tục tăng vượt 3.100 USD/ounce lên mức cao kỷ lục mới, do tình hình không chắc chắn xung quanh thuế quan sẽ gây ra lạm phát và cản trở tới tăng trưởng kinh tế đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn và khiến vàng có quý tăng mạnh nhất kể từ năm 1986.

Vàng giao ngay tăng 1% lên 3.116,94 USD/ounce, trước đó đã lên kỷ lục 3.128,06 USD. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 4 đóng cửa tăng 1,2% lên 3.150,30 USD/ounce.

Thổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thông báo mức thuế quan vào ngày 2/4 trong khi thuế với ô tô sẽ có hiệu lực vào ngày 3/4.

Vàng đã tăng khoảng 18% từ đầu năm tới nay sau khi tăng hơn 27% trong năm 2024, bởi chính sách tiền tệ thuận lợi, hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương và nhu cầu đối với các quỹ hoán đổi danh mục và các yếu tố khác.

Đồng thấp nhất hai tuần

Giá đồng giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai tuần do lo lắng về thuế quan mới của Mỹ trong tuần này, nhưng đà giảm bị hạn chế bởi số liệu sản xuất mạnh từ Trung Quốc.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London giảm 0,9% xuống 9.704 USD/tấn, trước đó đã chạm 9.679,5 USD/tấn, thấp nhất kể từ ngày 12/3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố hôm chủ nhật rằng mức thuế mà ông dự định áp dụng trong tuần này sẽ áp dụng cho tất cả các quốc gia, khiến cổ phiếu và các thị trường tài chính khác lao dốc không phanh.

Nhưng số liệu ngày 31/3 cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc trong tháng 3 đã tăng ở tốc độ nhanh nhất trong một năm.

Đồng LME đã tăng 11% từ đầu năm tới nay trong khi thị trường đồng Comex của Mỹ tăng vọt 27%.

Đồng Comex giảm 1,9% xuống 5.03 USD/lb, khiến chênh lệch của đồng Comex với đồng LME giảm xuống 1.387 USD/tấn từ 1.565 USD/tấn.

Quặng sắt giảm do lo lắng về nhu cầu của Trung Quốc

Giá quặng sắt giảm bởi lo lắng về triển vọng nhu cầu tại Trung Quốc, nước tiêu thụ hàng đầu của mặt hàng này sau khi các nhà sản xuất thép cắt giảm sản lượng.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc (DCE) đóng cửa giảm 1,47% xuống 773 CNY (106,59 USD)/tấn. Bắc Kinh cho biết họ dự định cắt giảm sản lượng thép trong nước do dư thừa công suất.

Mặc dù vẫn chưa có thông báo chính thức, một số nhà sản xuất thép đã tự nguyện giảm sản lượng do đó hạn chế nhu cầu quặng sắt.

Hơn nữa, lo ngại gia tăng về triển vọng nhu cầu bởi sự leo thang của cuộc chiến thương mại toàn cầu do thuế quan mới của Mỹ cũng đang gây áp lực lên giá.

Tại Thượng Hải, thép thanh giảm 1,03%, thép cuộn cán nóng giảm 0,79%, dây thép cuộn giảm 0,79% và thép không gỉ mất 0,85%.

Cao su Nhật Bản giảm

Giá cao su Nhật Bản giảm, đánh dấu tháng giảm thứ hai liên tiếp trong bối cảnh lo sợ ngày càng tăng về thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump với lĩnh vực ô tô và các lĩnh vực khác có thể làm chậm kinh tế toàn cầu và hạn chế tiêu thụ.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 9 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa giảm 0,2 JPY hay 0,1% xuống 349 JPY (2,3 USD)/kg. Hợp đồng này ghi nhận tháng giảm 3,2% và giảm 6,8% trong quý này, giảm quý thứ hai liên tiếp.

Giá cao su tại Thượng Hải giao tháng 5 giảm 295 CNY xuống 16.560 CNY (2.284 USD)/tấn. Dự trữ cao su tại Thượng hại thay đổi ít.

Đường thô thấp nhất trong gần 3 tuần

Đường thô đóng cửa giảm 0,1 US cent hay 0,5% xuống 18,86 US cent/lb. Thị trường này trước đó đã giảm xuống 18,72 US cent, mức thấp nhất trong gần 3 tuần.

Các đại lý cho biết vụ thu hoạch mía ở Trung Nam Brazil có khởi đầu tốt hơn dự kiến trong khi nhu cầu đường vẫn chậm chạp. Thị trường đang đợi xem liệu kết thúc tháng Ramadan có thể thúc đẩy nhu cầu mua mới trong những ngày tới không.

Đường trắng thay đổi ít tại 534,9 USD/tấn.

Cà phê giảm

Cà phê arabica đóng cửa giảm 0,2 US cent hay 0,1% xuống 3,7975 USD/lb.

Các đại lý cho biết sự tập trung vẫn vào vụ thu hoạch sắp tới của Brazil, với Co-Op Cooxupe và nhà môi giới Marex dự kiến tương tự như năm 2024.

Hạn hán đã ảnh hưởng nặng nề cho nông dân trồng cà phê ở Brazil vào năm ngoái, làm cây khô héo và đẩy giá toàn cầu lên mức cao kỷ lục. Nhưng một số nông dân đã đầu tư vào thủy lợi đang kỳ vọng năng suất tốt trong năm nay.

Cà phê robusta giảm 1,1% xuống 5.295 USD/tấn.

Đậu tương giảm, ngô, lúa mì tăng

Đậu tương trên sàn giao dịch Chicago giảm do Bộ Nông nghiệp Mỹ báo cáo dự trữ đậu tương tăng và nông dân được dự tính giảm diện tích trồng đậu tương.

Đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 5 đóng cửa giảm 8-1/4 US cent xuống 10,14-3/4 USD/bushel.

Ngô tăng do Bộ Nông nghiệp Mỹ ước tính nông dân chuẩn bị tăng diện tích trồng ngô 5% trong năm 2025 lên mức cao nhất trong 12 năm, nhưng dự trữ ngô giảm so với năm trước, phù hợp với dự kiến.

Ngô CBOT kỳ hạn tháng 5 đóng cửa tăng 4 US cent lên 4,57-1/4 USD/bushel.

Lúa mì tăng do Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết nông dân dự tính diện tích trồng lúa mì năm 2025 ít hơn so với giới phân tích đã dự kiến.

Lúa mì CBOT mềm đỏ vụ đông kỳ hạn tháng 5 tăng 8-3/4 US cent lên 5,37 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 1/4