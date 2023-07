Thị trường ngày 1/7: Giá dầu, vàng, bạch kim, đồng và cao su đồng loạt tăng, khí tự nhiên cao nhất 17 tuần

Ảnh minh họa

Giá dầu tăng tiếp

Giá dầu tăng, song có quý giảm thứ 4 liên tiếp, do các nhà đầu tư lo ngại hoạt động kinh tế toàn cầu chậm lại có thể làm giảm nhu cầu nhiên liệu.

Chốt phiên giao dịch ngày 30/6, dầu thô Brent kỳ hạn tháng 8/2023 đã hết hạn hôm 30/6/2023 tăng 56 US cent tương đương 0,8% lên 74,9 USD/thùng. Tính chung trong 3 tháng kết thúc tháng 6/2023, giá dầu giảm 6%. Dầu thô Tây Texas WTI tăng 78 US cent tương đương 1,1% lên 70,64 USD/thùng. Tính chung trong quý, giá dầu WTI giảm 6,5% - quý giảm thứ 2 liên tiếp.

Giá dầu chịu áp lực giảm từ việc tăng lãi suất tại các nền kinh tế lớn, cùng với hoạt động sản xuất và tiêu thụ của Trung Quốc hồi phục chậm hơn so với dự kiến.

Tuy nhiên, các dấu hiệu hoạt động kinh tế của Mỹ tăng mạnh và tồn trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước giảm đã hỗ trợ giá dầu.

Ngoài ra, thị trường cũng được hỗ trợ bởi sự điều chỉnh tăng nhu cầu dầu thô và các sản phẩm tinh chế tại Mỹ. Nhu cầu dầu thô và sản phẩm dầu mỏ trong tháng 4/2023 giảm xuống 20,446 triệu thùng/ngày, song vẫn tăng mạnh theo mùa, EIA cho biết. Giá dầu cũng được hỗ trợ từ kế hoạch cắt giảm sản lượng của Saudi Arabia thêm hơn 1 triệu thùng/ngày trong tháng 7/2023, cùng với thỏa thuận của OPEC+ nhằm hạn chế nguồn cung vào năm 2024.

Giá khí tự nhiên cao nhất 17 tuần

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 4% lên mức cao nhất 17 tuần, do lượng khí đốt hàng ngày dẫn đến nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tăng, trong bối cảnh các dấu hiệu lạm phát tại Mỹ giảm và dự báo thời tiết đến giữa tháng 7/2023 nóng hơn bình thường, đặc biệt tại bang Texas.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn New York tăng 9,7 US cent tương đương 3,6% lên 2,798 USD/mmBTU – cao nhất kể từ ngày 3/3/2023. Tính chung cả tuần, giá khí tự nhiên tăng 3% - tuần tăng thứ 4 liên tiếp – lần đầu tiên kể từ tháng 4/2022.

Tính chung cả tháng, giá khí tự nhiên tăng 23%, sau khi giảm 6% trong tháng 5/2023 và tính chung cả quý, giá khí tự nhiên tăng 26%, sau khi giảm kỷ lục 50% trong quý 1/2023.

Giá vàng và bạch kim tăng , palađi giảm

Giá vàng tăng, song có quý giảm đầu tiên trong 3 quý, bởi kỳ vọng việc tăng lãi suất của Mỹ nhiều hơn.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,5% lên 1.917,94 USD/ounce và vàng kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn New York tăng 0,6% lên 1.929,4 USD/ounce.

Tính chung cả quý, giá vàng giảm 2,5%, giảm từ mức cao đỉnh điểm 2.072 USD/ounce trong tháng 5/2023, do lo ngại sức khỏe lĩnh vực ngân hàng Mỹ xuống dưới 1.900 USD/ounce trong phiên trước đó.

Trong quý 2/2023, chỉ số đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đều tăng, khiến vàng kém hấp dẫn hơn khi các nhà đầu tư nắm giữ tiền tệ khác.

Giá bạch kim tăng 0,6% lên 899,27 USD/ounce, song có tháng giảm mạnh nhất trong 2 năm.

Giá palađi giảm 0,1% xuống 1.227,79 USD/ounce và có quý giảm thứ 3 liên tiếp.

Giá đồng tăng , nhôm giảm

Giá đồng tại London tăng, song có quý giảm 7,7% sau 2 quý tăng liên tiếp, do nhu cầu tại nước tiêu thụ kim loại hàng đầu – Trung Quốc – giảm và lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 1,6% lên 8.306 USD/tấn. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay, giá đồng giảm 0,8%.

Hoạt động nhà máy của Trung Quốc giảm tháng thứ 3 liên tiếp trong tháng 6/2023 và sự yếu kém trong các lĩnh vực khác ngày càng trầm trọng, làm gia tăng áp lực buộc các nhà chức trách phải hành động nhiều hơn để thúc đẩy tăng trưởng.

Giá đồng kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn Thượng Hải giảm 2,4% dựa trên cơ sở hàng quý. Tồn trữ đồng tại Thượng Hải tăng 13% lên 68.313 tấn.

Trong khi đó, tồn trữ đồng tại London giảm 2.450 tấn xuống 72.975 tấn.

Giá nhôm trên sàn London giảm 0,5% xuống 2.149,5 USD/tấn và có quý giảm đầu tiên kể từ quý 3/2022.

Giá quặng sắt giảm, thép cây không thay đổi

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm, song có tháng tăng mạnh nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay, trong bối cảnh kỳ vọng Trung Quốc sẽ đưa ra nhiều biện pháp kích thích hơn để hỗ trợ sự phục hồi kinh tế hậu Covid.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Đại Liên giảm 0,7% xuống 822,5 CNY (113,35 USD)/tấn, xói mòn mức tăng trước đó, song vẫn có tháng tăng mạnh nhất 7 tháng, tăng khoảng 17%.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn Singapore giảm 1,3% xuống 109,7 USD/tấn. Tính chung cả tháng, giá quặng sắt tăng 14% - tháng tăng mạnh nhất trong năm nay, song giảm khoảng 10% trong quý 2/2023.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây không thay đổi, thép cuộn cán nóng tăng 0,3%, thép cuộn tăng 0,9% và thép không gỉ tăng 0,5%.

Hoạt động nhà máy tại nước sản xuất thép hàng đầu – Trung Quốc – giảm tháng thứ 3 liên tiếp trong tháng 6/2023, và sự yếu kém trong các lĩnh vực khác ngày càng trầm trọng, gây áp lực buộc Bắc Kinh phải hành động nhiều hơn để thúc đẩy tăng trưởng, trong bối cảnh nhu cầu suy giảm.

Giá quặng sắt 62% Fe giao ngay sang Trung Quốc tăng lên 116 USD/tấn, do nhu cầu được cải thiện. Tính chung cả tháng giá thép giao ngay tăng 15%, công ty tư vấn SteelHome cho biết.

Giá cao su tăng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng, theo xu hướng giá cao su tại Thượng Hải tăng và đồng JPY suy yếu, song có tháng tăng thứ 5 liên tiếp và có quý giảm.

Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn Osaka tăng 0,7 JPY tương đương 0,3% lên 206 JPY (1,42 USD)/kg. Tính chung cả tuần, giá cao su không thay đổi, song tính chung cả tháng tăng 1%, theo quý giảm 1,9%.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Thượng Hải tăng 185 CNY lên 12.080 CNY (1.665,4 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn Singapore tăng 1,9% lên 132,9 US cent/kg.

Giá cà phê giảm

Giá cà phê kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn ICE giảm 2,6 US cent tương đương 1,6% xuống 1,59 USD/lb, sau khi chạm mức thấp nhất 5 tháng (1,5775 USD/lb) trong phiên trước đó. Tính chung cả tuần, giá cà phê giảm 3,5%.

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn London giảm 79 USD tương đương 3,1% xuống 2.491 USD/tấn. Tính chung cả tuần, giá cà phê giảm 7%.

Giá đường tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn ICE tăng 0,82 US cent tương đương 3,7% lên 22,89 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn London tăng 12,8 USD tương đương 2,1% lên 633,4 USD/tấn. Tuy nhiên, tính chung cả tuần giá đường trắng giảm 3,6%.

Giá đậu tương tăng, ngô và lúa mì giảm

Giá đậu tương tại Mỹ tăng 6%, sau báo cáo diện tích trồng đậu tương tại Mỹ năm 2023 và tồn trữ của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tính đến ngày 1/6/2023 thấp hơn so với dự kiến, trong khi đó giá ngô giảm do diện tích trồng trọt lớn hơn so với dự kiến.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2023 tăng 77-1/2 US cent lên 13,43-1/4 USD/bushel. Giá ngô kỳ hạn tháng 12/2023 giảm 33-3/4 US cent xuống 4,94-3/4 USD/bushel và giá lúa mì kỳ hạn tháng 9/2023 giảm 16-1/2 US cent xuống 6,51 USD/bushel.

Giá dầu cọ tăng

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng và có tháng tăng đầu tiên trong 4 tháng, được hỗ trợ bởi thuế xuất khẩu của Indonesia tăng và đồng ringgit giảm, song mức tăng bị hạn chế bởi xuất khẩu giảm.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Bursa Malaysia tăng 28 ringgit tương đương 0,75% lên 3.783 ringgit (812,15 USD)/tấn. Tính chung cả tháng, giá dầu cọ tăng 18%, song tính từ đầu năm đến nay giá dầu cọ giảm gần 9,4%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 1 / 7