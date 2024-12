Thị trường ngày 11/12: Giá dầu, vàng, quặng sắt tăng, cà phê cao kỷ lục

Ảnh minh họa

Dầu tăng

Giá dầu tăng do thị trường chú ý tới nhu cầu đang tăng tại Trung Quốc, nước mua nhiều nhất thế giới, và khả năng nguồn cung hạn chế tại Châu Âu trong mùa đông tới.

Chốt phiên 10/12, dầu thô Brent tăng 0,05 USD hay 0,07% lên 72,19 USD/thùng. Dầu WTI tăng 0,22 US cent hay 0,32% lên 68,59 USD/thùng. Cả hai loại dầu này đã tăng hơn 1% trong phiên liền trước.

Hỗ trợ giá đến từ các báo cáo rằng Trung Quốc sẽ áp dụng chính sách tiền tệ nới lỏng một cách thích hợp trong năm 2025 khi Bắc Kinh cố gắng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đây sẽ là lần nới lỏng đầu tiên trong 14 năm, mặc dù thông tin chi tiết vẫn còn ít.

Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc tăng trong tháng 11 so với cùng tháng năm trước, tăng lần đầu tiên trong 7 tháng. Tuy nhiên, sự gia tăng này là do thích trữ hơn là do nhu cầu cải thiện.

Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao của Price Futures Group cho biết các quỹ đầu cơ đang mua vào dựa trên suy đoán về nhu cầu trong mùa đông.

Tại Syria, quân nổi dậy đang nỗ lực thành lập chính phủ và khôi phục trật tự sau khi Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ, các ngân hàng và ngành dầu mỏ của nước này sẽ tiếp tục hoạt động vào 10/12.

Mặc dù bản thân Syria không phải là quốc gia sản xuất dầu lớn, nhưng quốc gia này có vị trí chiến lược và có mối quan hệ chặt chẽ với Nga và Iran.

Giá dầu có thể tăng nếu Fed thông qua việc cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 17-18/12. Điều đó có thể thúc đẩy nhu cầu dầu mỏ tại nền kinh tế lớn nhất thế giới này, mặc dù các nhà đầu tư đang chờ xem liệu số liệu lạm phát trong tuần này có làm chệch hướng cắt giảm này hay không.

Vàng cao nhất hai tuần

Giá vàng đạt mức cao nhất trong hai tuần bởi căng thẳng địa chính trị gia tăng và dự đoán Fed cắt giảm lãi suất lần thứ ba vào tuần tới, trong khi sự chú ý của thị trường chuyển sang số liệu lạm phát của Mỹ công bố vào ngày 11/12.

Vàng giao ngay tăng 1,3% lên 2.692,32 USD/ounce. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 2/2025 đóng cửa tăng 1,2% lên 2.718,4 USD/ounce.

Với hai lần cắt giảm lãi suất của Mỹ từ đầu năm tới nay, các nhà đầu tư dự đoán 86% khả năng Fed sẽ tiếp tục giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào ngày 17-18/12.

Vàng được xem là đầu tư an toàn trong tình hình bất ổn kinh tế và địa chính trị và có xu hướng mạnh khi lãi suất thấp.

Đồng giảm do số liệu thương mại của Trung Quốc và USD mạnh lên

Giá đồng tại London giảm bởi áp lực từ tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc giảm và USD mạnh lên trong khi thị trường này đợi thêm manh mối về các mục tiêu quan trọng năm 2025 của Trung Quốc.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London LME giảm 0,1% xuống 9.218 USD/tấn. Hợp đồng này đóng cửa ở mức cao nhất trong gần một tháng trong phiên liền trước sau khi Trung Quốc cho biết họ sẽ hành động thêm để thúc đẩy kinh tế.

Mức hỗ trợ đối với đồng đã giảm dần vào ngày 10/12 khi dữ liệu cho thấy tăng trưởng xuất khẩu tổng thể của Trung Quốc không đạt như kỳ vọng, nhập khẩu bất ngờ giảm trong tháng 11 và mối lo ngại về triển vọng của ngành xây dựng Trung Quốc vẫn tồn tại.

Hiện tại, sự chú ý đang tập trung vào Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương của Trung Quốc diễn ra trong tuần này để có thêm thông tin rõ ràng về các mục tiêu chính trong năm tới và các biện pháp kích thích kinh tế tiềm năng.

Tuy nhiên, nhập khẩu đồng của Trung Quốc trong tháng 11 đã đạt mức cao nhất trong một năm, theo dữ liệu hải quan, nhờ vào việc tích trữ nguyên liệu trong bối cảnh hoạt động sản xuất mở rộng và giá đồng giảm.

Các nhà phân tích của Commerzbank cho biết giá đồng, đã giảm 9% kể từ khi chạm mức đỉnh 10.158 USD trong ngày 30/9, dự kiến sẽ đạt 9.700 USD vào cuối năm 2025.

USD mạnh lên, khiến các kim loại định giá bằng đồng bạc xanh này trở nên kém hấp dẫn đối với những người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Quặng sắt Đại Liên lên cao nhất hai tháng

Giá quặng sắt Đại Liên tăng vọt lên mức cao nhất hai tháng sau khi Bắc Kinh nới lỏng chính sách tiền tệ lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, thúc đẩy hy vọng về các biện pháp kích thích hơn nữa để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc đóng cửa tăng 1,87% lên 817 CNY (112,79 USD)/tấn, cao nhất kể từ ngày 8/10.

Tại Singapore quặng sắt cùng kỳ hạn tăng 0,48% lên 105,8 USD/tấn.

Quặng sắt tăng mạnh sau thông tin từ Bộ Chính trị, được hiểu là dấu hiệu cho thấy các động thái tiếp theo nhằm ổn định thị trường bất động sản.

Các nhà phân tích của ANZ cho biết tuyên bố này cũng kêu gọi chính sách tài khóa chủ động hơn để "thúc đẩy mạnh mẽ tiêu dùng", đồng thời chỉ ra việc cắt giảm lãi suất mạnh và mua tài sản sẽ hỗ trợ tăng trưởng và do đó thúc đẩy nhu cầu về kim loại.

Sự thay đổi chính sách này nhằm chống lại tác động của số liệu hải quan yếu hơn cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 11 giảm mạnh trong khi nhập khẩu bất ngờ giảm.

Đặc biệt, lượng quặng sắt nhập khẩu giảm 1,91% so với tháng 10, do lượng hàng vận chuyển chậm lại trước mùa nhu cầu thép thấp điểm khi thời tiết lạnh làm gián đoạn công việc xây dựng ở phía bắc đất nước.

Tại Thượng Hải, thép thanh tăng 2,5%, thép cuộn cán nóng tăng gần 1,9%, dây thép cuộn tăng 2,2% và thép không gỉ tăng gần 0,7%.

Cao su Nhật Bản giảm

Giá cao su Nhật Bản giảm phiên thứ hai liên tiếp do một loạt số liệu kinh tế yếu từ Trung Quốc lấn át những cam kết tăng cường kích thích kinh tế của Bắc Kinh.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa giảm 3,3 JPY hay 0,9% xuống 367,7 JPY (2,43 USD)/kg.

Cao su tại Thượng Hải cùng kỳ hạn giảm 270 CNY hay 1,44% xuống 18.530 CNY (2.558,12 USD)/tấn.

Cà phê arabica cao kỷ lục

Giá cà phê arabica cao kỷ lục do các đại lý lo lắng về sản lượng mùa vụ của Brazil sau khi Volcafe, một trong những nhà kinh doanh cà phê lớn nhất thế giới, giảm dự báo sản lượng cà phê arabica của nước này trong niên vụ 2025/26.

Brazil, quốc gia trồng gần một nửa lượng arabica trên thế giới sẽ sản xuất chỉ 34,4 triệu bao trong niên vụ tới, theo báo cáo của Volcafe. Dự báo này giảm 11 triệu bao do hạn hán trong năm nay. Do đó, Volcafe dự báo cà phê toàn cầu thiếu hụt 8,5 triệu bao trong niên vụ 2025/26, thiếu hụt chưa từng có năm thứ 5 liên tiếp.

Cà phê arabica đóng cửa tăng 1,2% lên 3,3415 USD/lb, trước đó đã đạt 3,4835 USD/lb, mức cao nhất từ trước tới nay.

Cà phê robusta tăng 0,6% lên 5.232 USD/tấn, trong phiên giá đã lên 5.510 USD/tấn gần với mức đỉnh cao nhất 47 năm tại 5.694 USD/tấn.

Đường thô kỳ hạn tháng 3/2025 đóng cửa giảm 2,1% xuống 21,04 US cent/lb. Đường trắng cùng kỳ hạn giảm 2,9% xuống 538,7 USD/tấn.

Ngô, đậu tương, lúa mì tăng

Giá ngô trên sàn giao dịch Chicago tăng do Bộ Nông nghiệp Mỹ phát hành báo cáo cung cầu hàng tháng cho thấy lượng tồn kho cuối vụ thấp hơn dự kiến.

Ngô CBOT kỳ hạn tháng 3/2025 đóng cửa tăng 7-1/4 US cent lên 4,49 USD/bushel, cao nhất kể từ ngày 25/6.

Đậu tương cũng mạnh sau báo cáo cho thấy dự trữ đậu tương cuối vụ phù hợp với dự đoán.

Đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 1/2025 tăng 4-3/4 US cent lên 9,94-3/4 USD/bushel.

Lúa mì tăng khi các nhà kinh doanh đánh giá tình trạng vụ lúa mì của Nga.

Lúa mì CBOT mềm đỏ vụ đông kỳ hạn tháng 3/2025 đóng cửa tăng 3 US cent lên 5,61-3/4 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 11/12