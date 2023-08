Thị trường ngày 12/8: Dầu bật tăng, quặng sắt vượt hơn 2%

Ảnh minh họa

Dầu bật tăng sau khi IEA dự báo về nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu

Giá dầu bật tăng trong ngày giao dịch cuối tuần sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo nhu cầu toàn cầu kỷ lục và nguồn cung thắt chặt, đẩy giá lên tuần tăng thứ bảy liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ năm 2022.

Giá dầu thô Brent giao sau tăng 41 cent, tương đương 0,5%, chốt phiên ở mức 86,81 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ tăng 37 cent, tương đương 0,5%, đạt 83,19 USD. Tính chung cả tuần, giá cả hai loại dầu đều tăng khoảng 0,5%.

IEA ước tính nhu cầu dầu toàn cầu đạt mức kỷ lục 103 triệu thùng/ngày vào tháng 6/2023 và có thể đạt đỉnh khác trong tháng này.

Trong khi đó, việc cắt giảm sản lượng từ Saudi Arabia và Nga đã tạo tiền đề cho tồn kho giảm mạnh trong thời gian còn lại của năm 2023, điều này có thể đẩy giá dầu lên cao hơn nữa. Việc cắt giảm nguồn cung của OPEC+ có thể làm xói mòn tồn kho dầu trong thời gian còn lại của năm nay, có khả năng đẩy giá cao hơn nữa, trước khi những cơn gió ngược kinh tế hạn chế tăng trưởng nhu cầu toàn cầu vào năm 2024.

Trong khi đó, OPEC cũng đưa ra dự kiến nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng 2,44 triệu thùng/ngày trong năm nay, không thay đổi so với dự báo trước đó.

Vàng dao động quanh mức thấp nhất 1 tháng

Giá vàng dao động gần mức thấp nhất trong một tháng và đang hướng tới mức giảm hàng tuần thứ ba liên tiếp, khi đồng USD và lợi suất trái phiếu mạnh lên sau khi dữ liệu cho thấy giá sản xuất của Mỹ tăng trong tháng 7.

Sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 7/7/2023 trong phiên, vàng giao ngay ít thay đổi ở mức 1.913,35 USD/ounce. Vàng thỏi đã giảm 1,4% từ đầu tuần đến nay.Giá vàng kỳ hạn của Mỹ chốt phiên giảm 0,1% xuống 1.946,60 USD.

Đồng đô la Mỹ tăng 0,3% so với các đối thủ và đang trên đà tăng hàng tuần thứ tư liên tiếp, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ tiền tệ khác. Trái phiếu 10 năm cũng tăng tuần thứ tư liên tiếp.

Quặng sắt bật tăng hơn 2%

Giá quặng sắt kỳ hạn tăng hơn 2% do sản lượng nhà máy thép tăng ở Trung Quốc, mặc dù lĩnh vực bất động sản yếu vẫn tiếp tục gây áp lực tới nhu cầu thép. Giá quặng sắt giao tháng 1/2024 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên tăng 2,1% lên 728 nhân dân tệ (100,64 USD)/tấn. Trên Sàn giao dịch Singapore, quặng sắt tháng 9/2023 tăng 2,2% lên 103 USD/tấn.

Lo ngại rằng gã khổng lồ bất động sản Trung Quốc Country Garden đang chuẩn bị tái cơ cấu nợ đã khiến chứng khoán của họ xuống mức thấp kỷ lục và làm sâu sắc thêm lo ngại về triển vọng lĩnh vực bất động sản trong trường hợp không có sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ Bắc Kinh.

Trong khi đó, tồn kho của 5 mặt hàng thép carbon chính do 184 nhà máy thép Trung Quốc nắm giữ trong ngày 3-9/8 tăng 4% so với tuần liền trước lên 4,55 triệu tấn do nhu cầu yếu.

Giá thép tại Thượng Hải biến động trái chiều. Giá thép cây kỳ hạn nhích lên 0,1%, thép cuộn cán nóng không đổi, thanh thép mất 0,7% trong khi thép không gỉ tăng 1,5%.

Đồng tiếp tục giảm

Giá đồng tiếp tục giảm và đang trên đà giảm hàng tuần lớn nhất trong ba tháng sau khi dữ liệu cho thấy sự phục hồi chậm chạp sau đại dịch của Trung Quốc và USD mạnh hơn.

Giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) giảm 1,0% xuống 8.305 USD/tấn sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 7/7 là 8.252 USD trong ngày. Trong tuần, giá đồng giảm 3,2%.

Các khoản vay ngân hàng mới của Trung Quốc đã giảm trong tháng 7/2023, với tăng trưởng hàng năm của tổng dư nợ tài chính toàn xã hội (TSF) - một thước đo rộng về tín dụng và thanh khoản trong nền kinh tế - chậm lại còn 8,9%. TSF đã giảm xuống còn 528,2 tỷ nhân dân tệ (73 tỷ USD) từ mức 4,22 nghìn tỷ nhân dân tệ vào tháng 6.

Mối lo ngại về sức khỏe của lĩnh vực bất động sản cũng đã nổi lên trở lại, với khả năng tái cơ cấu nợ của Country Garden, công ty bất động sản tư nhân hàng đầu của Trung Quốc.

Đường thô tiếp tục tăng

Giá đường tiếp tục tăng lên do tâm lý lo ngại nguồn cung toàn cầu thiếu hụt trong mùa 2023-2024. Giá đường thô kỳ hạn tháng 10 tăng 0,38 cent, tương đương 1,6%, lên 24,33 cent/lb. Hợp đồng này đã tăng 2,7% trong tuần. Đường trắng kỳ hạn tháng 10/2023 tăng 6,10 USD, tương đương 0,9%, lên 697,10 USD/tấn.

Đường thô dự kiến kết thúc năm quanh mức hiện tại nhưng đánh dấu mức tăng mạnh so với cuối tháng 12/2022 khi thị trường toàn cầu có vẻ sẽ ghi nhận năm thứ hai thâm hụt nguồn cung, một cuộc thăm dò của Reuters với 11 thương nhân và nhà phân tích cho thấy. Các nhà phân tích thị trường đường dự kiến trong niên vụ tới thị trường sẽ thâm hụt toàn cầu lần thứ hai liên tiếp do sản lượng gần kỷ lục từ nhà sản xuất hàng đầu Brazil sẽ không đủ để bù đắp sản lượng giảm ở những nơi khác.

Cà phê tiếp tục giảm

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2023 giảm 1,95 cent, tương đương 1,2%, xuống 1,577 USD/lb. Cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2023 giảm 17 USD, tương đương 0,7%, xuống 2.517 USD/tấn.

Nông dân trồng cà phê Brazil đã bán được 41% vụ mùa 2023/24 vào đầu tháng 8, công ty tư vấn Safras & Mercado cho biết, thấp hơn mức trung bình dài hạn trong giai đoạn này là 46%.

Vụ thu hoạch arabica ở Brazil đang bước vào giai đoạn cuối cùng với điều kiện khí hậu thuận lợi và dự kiến nguồn cung sắp tới sẽ ồ ạt vào thị trường.

Đậu tương, ngô và lúa mì đều giảm

Giá đậu tương, ngô và lúa mì tại Chicago đều giảm khi thời tiết ngày càng cải thiện khiến các nhà đầu tư dự đoán rằng điều kiện vụ mùa ở Trung Tây nước Mỹ sẽ được cải thiện.

Giá đậu tương kỳ hạn giảm 10-3/4 cent xuống 13,07-1/2 USD/bushel. Giá ngô giảm 9 cent xuống 4,87-1/4 USD/bushel và lúa mì đóng cửa giảm 11 cent xuống 6,26-3/4 USD/bushel.

Vụ thu hoạch ngô của Mỹ có thể lớn thứ hai trong lịch sử do những cơn mưa trong tháng 7 đã giúp cây trồng vượt qua giai đoạn phát triển quan trọng, bù đắp cho điều kiện khô hạn vào đầu mùa và nhiệt độ nóng bức của mùa hè. Vụ thu hoạch bội thu sẽ bổ sung vào các kho dự trữ trong nước dự kiến sẽ tăng lên do nhu cầu đối với ngô xuất khẩu của Mỹ giảm do vụ thu hoạch ồ ạt ở Brazil, quốc gia dự kiến sẽ vượt Mỹ trở thành nhà cung cấp ngô hàng đầu thế giới.

