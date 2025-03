Thị trường ngày 13/3: Giá dầu và vàng tăng, nhôm và thép Mỹ gần mức kỷ lục

Dầu tăng 2% do nguồn cung tại Mỹ thắt chặt

Giá dầu tăng 2% vào thứ Tư khi dữ liệu của chính phủ Mỹ cho thấy dự trữ dầu và nhiên liệu thắt chặt hơn dự kiến, mặc dù các nhà đầu tư ngày càng thêm lo ngại về sự suy thoái kinh tế của Mỹ và tác động của thuế quan đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Giá dầu Brent tăng 1,39 USD, tương đương 2%, lên 70,95 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng 1,43 USD, tương đương 2,2%, lên 67,68 USD/thùng.

Dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 1,4 triệu thùng trong tuần vừa qua, thấp hơn mức dự báo là tăng 2 triệu thùng.

Dự trữ xăng của Mỹ giảm 5,7 triệu thùng, cao hơn nhiều so với mức dự báo là giảm 1,9 triệu thùng, trong khi dự trữ sản phẩm chưng cất cũng giảm nhiều hơn dự kiến.

Vàng tăng do bất ổn về thuế quan

Nhu cầu vàng làm ‘nơi trú ẩn an toàn’ tăng trở lại đẩy giá vàng tăng theo trong bối cảnh bất ổn về thuế quan và dữ liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự đoán.

Vàng giao ngay tăng 0,7% lên 2.935,59 USD/ounce, vàng kỳ hạn tháng 4/2025 tăng 0,9% lên 2.946,80 USD.

Dữ liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng 0,2% trong tháng 2/2025 sau khi tăng tốc 0,5% trong tháng 1. Tuy nhiên, sự cải thiện này có thể chỉ là tạm thời trong bối cảnh thuế quan cao đối với hàng nhập khẩu dự kiến sẽ làm tăng giá của hầu hết các mặt hàng ở Mỹ trong những tháng tới.

Nhôm và thép Mỹ gần cao kỷ lục

Giá nhôm và thép tại Mỹ dao động gần mức cao kỷ lục sau khi thuế quan 25% của Mỹ có hiệu lực và Canada và Châu Âu tuyên bố áp thuế trả đũa.

Chênh lệch (mức cộng) giá nhôm hàng thực ở Trung Tây Mỹ so với giá tham chiếu quốc tế hôm thứ Ba đã tăng mạnh lên mức kỷ lục là 45 US cent/lb, tương đương hơn 990 USD/tấn, tăng gần 20% so với phiên trước. Mức cộng này đã tăng hơn 70% kể từ đầu năm 2025.

Giá kim loại của Mỹ tăng mạnh vào thứ Ba (11/3) khi căng thẳng về thuế quan bùng phát giữa Mỹ và Canada. Theo đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tăng gấp đôi thuế quan đối với nước láng giềng phía bắc lên 50% sau khi tỉnh Ontario trả đũa bằng cách áp thuế đối với xuất khẩu điện sang Mỹ. Cả hai bên sau đó đã rút lại các mức thuế này, bãi bỏ thuế kim loại 50% và thuế điện.

Đồng cao nhất nhiều tháng

Giá đồng đạt mức cao nhất trong nhiều tháng khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho khả năng Mỹ áp thuế quan, trong khi tâm lý nhà đầu tư được thúc đẩy bởi có dấu hiệu nhu cầu cải thiện ở Trung Quốc và khả năng ngừng bắn ở Ukraine.

Đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) kết thúc phiên tăng 1,3% lên 9.785 USD/tấn. Trong phiên, có lúc giá chạm mức 9.800 USD trong thời gian ngắn, cao nhất kể từ ngày 11 tháng 10.

Giá đồng kỳ hạn tương lai trên sàn Comex của Mỹ tăng 2% lên 4,86 USD/lb sau khi đạt 4,90 USD, mức cao nhất kể từ tháng 5 năm ngoái.

Quặng sắt giảm

Giá quặng sắt trên thị trường Trung Quốc giảm thứ Tư do tâm lý các nhà giao dịch bị ảnh hưởng bởi các cuộc đàm phán đang diễn ra ở Trung Quốc về kế hoạch cắt giảm sản lượng thép thô để kiềm chế tình trạng cung vượt cầu.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc giảm 0,32% xuống còn 769,5 nhân dân tệ (106 USD)/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2025 trên Sàn giao dịch Singapore giảm 0,8% xuống 99,95 USD/tấn.

Cà phê giảm

Giá cà phê Arabica giảm 7 US cent, hay 1,8%, xuống 3,8675 USD/lb do lo ngại rằng giá tăng mạnh vào năm ngoái đang làm xói mòn nhu cầu.

Cơ quan thống kê IBGE của Brazil cho biết giá cà phê rang xay tại các cửa hàng tạp hóa đã tăng 68% kể từ đầu năm 2024. Brazil là nước tiêu thụ đồ uống lớn thứ hai thế giới.

Cà phê Robusta giá giảm 0,8% xuống 5.508 USD/tấn.

Ngô, lúa mì và đậu tương tiếp tục giảm

Giá ngô trên Sàn giao dịch Chicago tiếp tục giảm vào thứ Tư sau khi báo cáo mùa màng của chính phủ Mỹ cho thấy lượng ngô tồn kho của nước này cao hơn dự kiến, trong khi các mức thuế quan mới nhất của Mỹ và các biện pháp đối phó của châu Âu làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn thương mại.

Giá ngô kết thúc phiên giảm 9-1/2 cent xuống còn 4,60-3/4 USD/bushel, sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần trước đó. Giá đậu tương giảm 10-3/4 cent xuống còn 10,00-1/2 USD/bushel, phiên giảm thứ tư liên tiếp. Giá lúa mì kết thúc giảm 2-3/4 cent xuống còn 5,54 USD/bushel.

Cao su tăng, chấm dứt chuỗi sáu ngày giảm

Giá cao su trên thị trường Nhật Bản phục hồi vào thứ Tư do lo ngại về nguồn cung từ nhà sản xuất hàng đầu thế giới - Thái Lan, trong khi doanh số bán ô tô cải thiện cũng làm phấn chấn tâm lý nhà đầu tư.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 8 của Sở giao dịch chứng khoán Osaka (OSE) đóng cửa tăng 8,2 yên, hay 2,45%, lên 343,2 yên (2,32 USD)/kg.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 5 trên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải (SHFE) tăng 175 nhân dân tệ, hay 1,03%, lên 17.245 nhân dân tệ (2.380,53 USD)/tấn.

Đường tăng

Giá đường thô tăng vào thứ Tư do thời tiết khô hạn ở Brazil và triển vọng sản lượng giảm ở Ấn Độ và Thái Lan.

Đường thô tương tăng 0,19 cent, hay 1%, lên 18,86 US cent/lb.

Các đại lý cho biết có rất ít dấu hiệu về xuất khẩu đường Ấn Độ lúc này, mặc dù họ vẫn chưa đạt được hạn ngạch một triệu tấn.

StoneX dự báo sản lượng đường ở Trung Nam Brazil sẽ đạt tổng cộng 41,7 triệu tấn trong năm 2025/26, về cơ bản phù hợp với kết quả trong cuộc thăm dò của Reuters được công bố vào tháng trước, là 41,6 triệu tấn. Datagro ước tính ở mức 42,35 triệu tấn.

Giá đường trắng tăng 1,7%, ở mức 533,20 USD/tấn.

