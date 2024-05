Thị trường ngày 17/05: Dầu tiếp đà tăng, vàng giảm, gạo Thái cao nhất 3 tháng

Dầu tăng sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ củng cố kỳ vọng cắt giảm lãi suất

Giá dầu thô tiếp tục tăng sau khi dữ liệu cho thấy thị trường việc làm của Mỹ ổn định, thúc đẩy kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vào mùa thu, điều này sẽ kích thích nền kinh tế và thúc đẩy nhu cầu dầu.

Giá dầu thô Brent giao sau tăng 52 cent, tương đương 0,6%, lên 83,27 USD/thùng, trong khi dầu thô (WTI) của Mỹ kết thúc ở mức 79,23 USD, tăng 60 cent, tương đương 0,8%.

Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã giảm vào tuần trước, cho thấy sức mạnh cơ bản trong thị trường lao động.

Dữ liệu lạm phát của Mỹ chậm hơn dự kiến trong tháng 4 cũng làm tăng kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9, điều này có thể làm giảm sức mạnh của đồng đô la và làm cho dầu định giá bằng đồng bạc xanh có giá cả phải chăng hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Chứng khoán, có xu hướng di chuyển song song với giá dầu, tăng nhờ hy vọng cắt giảm lãi suất, với chỉ số Dow lần đầu tiên đạt mức cao nhất mọi thời đại là 40.000.

Tuy nhiên, nhu cầu xăng của Mỹ tiếp tục giảm xuống dưới 9 triệu thùng mỗi ngày trong tuần thứ sáu liên tiếp, thấp hơn mức điển hình vào mùa lái xe mùa hè, chính thức bắt đầu từ Ngày Tưởng niệm vào cuối tháng này.

Vàng giảm khi USD tăng trở lại

Giá vàng giảm khi đồng USD tăng trở lại, mặc dù các dấu hiệu lạm phát của Mỹ hạ nhiệt đã củng cố hy vọng cắt giảm lãi suất từ Fed trong năm nay và giữ vàng thỏi gần mức đỉnh một tháng.

Vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 2.379,60 USD/ounce vào lúc 18h17 GMT, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 19/4 trước đó trong phiên. Vàng thỏi tăng hơn 1% vào thứ Tư.

Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 6 giảm 0,4% xuống 2385,50 USD/ounce.

Đồng đô la tăng 0,2% so với các đồng tiền khác sau khi chạm mức thấp nhất trong nhiều tháng trong phiên trước đó sau khi dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ tăng ít hơn dự kiến trong tháng 4.

Đồng USD mạnh hơn khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ tiền tệ khác.

Trong khi đó, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương New York John Williams cho biết những thông tin tích cực xung quanh lạm phát hạ nhiệt là không đủ để kêu gọi ngân hàng trung ương Mỹ sớm cắt giảm lãi suất. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng không sinh lời.

Bạc giao ngay giảm 0,2% xuống 29,63 USD/ounce sau khi chạm mức cao nhất kể từ tháng 2/2021 trước đó trong phiên. Palladium mất 2% xuống 989,62 USD, trong khi bạch kim giảm 0,3% xuống 1.060,90 USD sau khi đạt mức cao nhất trong một năm trước đó trong phiên.

Quặng sắt tăng trở lại nhờ chính sách kích thích bất động sản, tồn kho thấp

Giá quặng sắt kỳ hạn tăng trở lại khi có tin về việc chính phủ Trung Quốc xem xét mua nhà xây mới chưa bán của tư nhân, đã nâng cao tâm lý nhà đầu tư và triển vọng nhu cầu đối với thành phần sản xuất thép chính.

Giá quặng sắt giao tháng 9 tại Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc chốt phiên tăng 2,56% lên mức 881 nhân dân tệ (122,09 USD)/tấn. Quặng sắt chuẩn tháng 6 trên Sàn giao dịch Singapore tăng 2,46% lên 116,5 USD/tấn, vào lúc 0730 GMT.

Tổng tồn kho của 5 sản phẩm thép chính đã giảm gần 4% so với tuần trước xuống mức thấp nhất trong 4 tháng là 18,13 triệu tấn tính đến ngày 16/5, dữ liệu từ công ty tư vấn Mysteel cho thấy.

Tại sở giao dịch Đại Liên, giá than luyện cốc và than cốc tăng lần lượt 3,33% và 2,31%.Tại Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, giá thép cây tăng 2,38%, thép cuộn cán nóng tăng 1,86%, thanh thép tăng 1,04% và thép không gỉ ít di chuyển.

Đồng quanh quẩn mức cao kỷ lục

Giá đồng trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago dao động gần mức cao kỷ lục khi người mua đổ xô vào thị trường và người bán không có hàng để giao.

Đồng tại CME chốt phiên giảm 1,4% xuống 4,9025 USD/lb sau khi đạt mức cao kỷ lục 5,1775 USD/lb, tương đương 11.414 USD/tấn vào phiên trước đó.

Đồng tại CME đã tăng 27% từ đầu năm tới nayy, vượt xa mức tăng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) và tạo cơ hội cho các nhà giao dịch mua trên LME và bán trên CME.

Nhưng việc di chuyển kim loại từ sàn giao dịch này sang sàn giao dịch khác sẽ rất khó khăn, vì một nửa số đồng có sẵn trong hệ thống LME có nguồn gốc từ Nga và không thể được chuyển vào CME.

Giá đồng trên sàn LME chốt phiên tăng 1,9% lên 10.417 USD/tấn, tăng 22% từ đầu năm đến nay.

Chốt phiên, nhôm giảm 0,4% xuống 2.589,5 USD/tấn. Niken tăng 2,5% lên 19.970 USD, chì cũng tăng 1% lên 2.292 USD, thiếc tăng 1,2% lên 33.800 USD, trong khi kẽm mất 0,5% xuống 2.962 USD.

Gạo Thái Lan cao nhất 3 tháng do nguồn cung thắt chặt

Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan đã tăng lên mức cao nhất trong hơn ba tháng trong tuần này, do nguồn cung mỏng và nhu cầu mạnh, trong khi giá gạo của Ấn Độ vẫn ổn định do nhu cầu mờ nhạt.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan tiếp tục tăng, đạt 632 USD đến 640 USD/tấn so với mức giá 600 USD của tuần trước.

Việc tăng giá là do nguồn cung giảm và nhu cầu mạnh mẽ từ Indonesia và Brazil bị lũ lụt. Lũ lụt đất nông nghiệp và thị trấn ở miền nam Brazil đã giết chết người, gia súc, làm tê liệt cơ sở hạ tầng và cản trở việc vận chuyển ngũ cốc đến các nhà chế biến địa phương và cảng Rio Grande.

Nhu cầu và hoạt động trong nước cũng nhộn nhịp và nguồn cung mới sẽ đến vào tháng Bảy, một thương nhân khác có trụ sở tại Bangkok cho biết.

Giá gạo đồ 5% vỡ của Ấn Độ được báo giá ở mức 531 - 539 USD/tấn trong tuần này, không thay đổi so với tuần trước. Trong khi đó, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 585-590 USD/tấn vào thứ Năm, tăng từ 585 USD một tuần trước, các thương nhân cho biết.

"Nhu cầu vẫn mạnh mẽ trong khi nguồn cung trong nước đang cạn kiệt", một thương nhân có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng cơ quan thu mua lương thực nhà nước Bulog của Indonesia đang tìm cách mua thêm gạo. Các thương nhân cho biết nguồn cung sẽ được cải thiện từ tháng 6 khi vụ thu hoạch hè thu bắt đầu.

Đậu tương tăng do lo ngại vụ mùa Brazil, nhu cầu của Mỹ yếu

Giá đậu tương kỳ hạn tại Chicago tăng khi những lo lắng mới về lũ lụt lớn ở miền nam Brazil bù đắp dữ liệu cho thấy nhu cầu đậu tương thấp hơn từ các nhà chế biến của Mỹ. Hợp đồng đậu tương kỳ hạn tháng 7 trên sàn Chicago tăng 2-3/4 cent lên 12,16-1/4 USD/bushel.

Lúa mì, ngô giảm

Trong khi đó, ngô và lúa mì giảm do doanh số xuất khẩu đáng thất vọng của Mỹ. Giá lúa mì tại CBOT kỳ hạn tháng 7 giảm 2-1/2 cent xuống 6,63-1/4 USD/bushel, trong khi ngô kỳ hạn tháng 7 giảm 5-1/2 cent xuống 4,57 USD/bushel. Lúa mì tăng so với kháng cự kỹ thuật sau khi đạt mức cao nhất trong 10 tháng trong tuần này do thời tiết vụ mùa xấu ở nước xuất khẩu hàng đầu Nga, McCormick cho biết.

Đường thô thấp nhất 18 tháng do sản lượng Brazil tăng mạnh

Giá đường thô kỳ hạn trên ICE giảm xuống mức thấp nhất 18 tháng do sản lượng tại Trung-Nam Brazil tiếp tục vượt xa tốc độ của mùa trước.

Đường thô tháng 7/2024 giảm 0,32 cent, tương đương 1,7%, ở mức 18,33 cent/lb sau khi thiết lập mức thấp nhất trong 18 tháng là 17,95 cent. Đường trắng tháng 8 giảm 1,1% xuống 536,20 USD/tấn.

Các đại lý cho biết sự khởi đầu mạnh mẽ của vụ thu hoạch ở Trung Nam Brazil vẫn ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường.

Tập đoàn ngành đường UNICA hôm thứ Tư báo cáo rằng sản lượng đường ở khu vực Trung Nam đạt tổng cộng 1,84 triệu tấn trong nửa cuối tháng 4, tăng 84,25% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, họ lưu ý rằng sự gia tăng một phần phản ánh điều kiện khô hạn hơn và mức độ gia tăng có thể không được duy trì vào cuối mùa.

Cà phê tăng cao

Giá cà phê trong nước tại Việt Nam đã lấy lại mốc 100.000 đồng/kg trong tuần này do lo ngại về điều kiện thời tiết có thể ảnh hưởng đến vụ mùa tiếp theo, trong khi phí bảo hiểm tăng ở Indonesia do nguồn cung địa phương hạn chế.

Nông dân ở Tây Nguyên, khu vực trồng cà phê lớn nhất Việt Nam, đang bán cà phê với giá 100.400-101.500 đồng (3,95 - 3,99 USD) mỗi kg, tăng từ 94.000-97.000 đồng của tuần trước. Cà phê Robusta giao tháng 7 giảm 31 USD xuống 3.402 USD/tấn vào thứ Tư.

Các thương nhân chào bán 5% cà phê robusta loại 2 màu đen và vỡ với mức phí bảo hiểm 600 - 700 USD/tấn so với hợp đồng tháng 7.

Tại tỉnh Lampung của Indonesia trên đảo Sumatra, một thương nhân đã chào bán hạt cà phê robusta với giá cao hơn 1.200 USD so với hợp đồng tháng 7, tăng từ 720-820 USD hai tuần trước trong bối cảnh nhà ga London giảm và nguồn cung địa phương hạn chế.

Tại New York, giá cà phê Robusta tháng 7 tăng 18 USD, tương đương 0,5%, ở mức 3.420 USD/tấn. Cà phê arabica tháng 7 giảm 0,8% xuống 1,979 USD/lb.

Các đại lý cho biết những cơn mưa gần đây tại Việt Nam đã gây áp lực lên giá, mặc dù vẫn có một số lo ngại rằng thời tiết khô hạn sớm hơn có thể tác động tiêu cực đến mùa màng.

Cao su Nhật Bản đà tăng dài nhất trong hơn 1-1/2 tháng

Giá cao su kỳ hạn của Nhật Bản tăng trong bối cảnh lo ngại về thời tiết ở nhà sản xuất hàng đầu Thái Lan và giá dầu cao hơn, mặc dù đồng yên mạnh hơn đã hạn chế mức tăng.

Hợp đồng cao su giao tháng 10 đóng cửa tăng 5,3 yên, tương đương 1,67%, lên 322,5 yên (2,09 USD)/kg, đóng cửa cao nhất kể từ ngày 12/4. Hợp đồng này tăng phiên thứ tư liên tiếp, đánh dấu đà tăng dài nhất kể từ ngày 1/4.

Hợp đồng cao su trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) giao tháng 9 tăng 3.30 nhân dân tệ kết thúc ở mức 14.710 nhân dân tệ (2.038,30 USD)/tấn.

Cơ quan khí tượng Thái Lan cảnh báo về "điều kiện thời tiết khắc nghiệt", "mưa lớn đến rất to" và "lũ quét" từ ngày 16-21/5, có khả năng gây thiệt hại mùa màng.

Hợp đồng cao su giao tháng trước trên sàn SICOM giao tháng 6 chốt phiên ở mức 168,7 US cent/kg, tăng 1,57%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 17/05/2024: