Thị trường ngày 18/6: Giá dầu tăng hơn 4%, đường giảm 3%

Ảnh minh họa

Dầu tăng hơn 4%

Giá dầu tăng hơn 4% do xung đột Iran-Israel tiếp diễn, mặc dù cơ sở hạ tầng dầu khí lớn và dòng chảy vẫn không bị ảnh hưởng đáng kể.

Chốt phiên 17/6, dầu thô Brent tăng 3,22 USD hay 4,4% lên 76,45 USD/thùng. Dầu WTI tăng 3,07 USD hay 4,28% lên 74,84 USD/thùng.

Mặc dù không có sự gián đoạn đáng kể nào đối với dòng chảy dầu mỏ, Iran đã tạm dừng một phần hoạt động sản xuất khí đốt tại mỏ South Pars mà nước này tham gia với Qatar sau khi một cuộc không kích của Israel gây ra hỏa hoạn tại đó. Israel cũng tấn công kho dầu Shahran ở Iran.

Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao của Price Futures Group, cho biết việc liên tục không kích giữa Israel và Iran đã làm gia tăng rủi ro địa chính trị đối với thị trường dầu mỏ vốn đã nhận thức được sự cân bằng cung cầu thắt chặt.

Vụ va chạm của hai tàu chở dầu gần eo biển Hormuz, nơi nhiễu điện tử gia tăng trong suốt cuộc xung đột, đã làm nổi bật khả năng tuyến đường thủy quan trọng để vận chuyển dầu sẽ bị cắt đứt.

Iran không có nhu cầu đóng cửa tuyến đường thủy này, vì Iran sẽ mất doanh thu và Mỹ muốn giá dầu giảm và lạm phát thấp hơn.

Bất chấp khả năng gián đoạn, vẫn có những dấu hiệu cho thấy nguồn cung dầu vẫn dồi dào trong bối cảnh dự báo nhu cầu sẽ thấp hơn.

Trong báo cáo dầu mỏ hàng tháng, Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã điều chỉnh ước tính nhu cầu dầu thế giới giảm 20.000 thùng/ngày so với dự báo của tháng trước và tăng ước tính nguồn cung thêm 200.000 thùng/ngày lên 1,8 triệu thùng/ngày.

Vàng giao ngay tăng do nhu cầu trú ẩn an toàn

Giá vàng tăng do căng thẳng giữa Iran và Israel thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn nhưng USD mạnh lên đã hạn chế đà tăng, trong khi bạc tăng vọt lên cao nhất 13 năm.

Vàng giao ngay tăng 0,2% lên 3.390,59 USD/ounce. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 8 đóng cửa giảm 0,3% xuống 3.406,9 USD/ounce.

Chỉ số USD tăng 0,8% khiến vàng định giá bằng đồng bạc xanh này đắt hơn cho người mua bằng ngoại tệ khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn "chấm dứt thực sự" tranh chấp hạt nhân với Iran và ám chỉ rằng ông có thể cử các quan chức cấp cao của Mỹ đến gặp quốc gia Cộng hòa Hồi giáo này khi cuộc chiến trên không giữa Israel và Iran diễn ra trong ngày thứ năm.

Một cuộc khảo sát của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới kỳ vọng lượng vàng nắm giữ của họ sẽ tăng trong 5 năm tới.

Bạc giao ngay tăng gần 2% lên 37,05 USD/ounce, mức cao nhất kể từ tháng 2/2012.

Đồng giảm nhẹ

Giá đồng giảm khi các cuộc không kích ngày thứ 5 giữa Israel và Iran làm gia tăng mối lo ngại về bất ổn ở Trung Đông và tác động làm giảm tăng trưởng toàn cầu cũng như nhu cầu về kim loại công nghiệp. USD mạnh lên đã củng cố tâm lý tiêu cực.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London (LME) giảm 0,3% xuống 9.677 USD/tấn.

Cổ phiếu toàn cầu giảm trong khi giá dầu tăng do cuộc chiến trên không giữa Israel và Iran làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn. Giá dầu tăng làm giảm tăng trưởng kinh tế và gây áp lực lạm phát.

Citi dự kiến gia đồng giảm xuống 8.800 USD trong quý 3 nếu Mỹ áp dụng thuế nhập khẩu đồng.

Đồng Comex của Mỹ giao dịch ở mức 4,7955 USD/lb, khiến giá cao hơn đồng LME lên gần 900 USD/tấn.

Mối lo ngại về tình trạng thiếu đồng trong hệ thống LME do lượng hàng tồn kho giảm và lượng lớn lệnh mua đã đẩy giá tăng đối với các hợp đồng kỳ hạn gần.

Quặng sắt Đại Liên ổn định

Giá quặng sắt thay đổi ít do các nhà đầu tư tiếp cận số liệu kinh tế vĩ mô trái chiều và nhu cầu thép mạnh từ Trung Quốc, nước tiêu thụ hàng đầu.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên DCE, Trung Quốc đóng cửa không đổi tại 699 CNY/tấn.

Tại Singapore quặng sắt kỳ hạn tháng 7 giảm 1,24% xuống 92,9 USD/tấn.

Các nhà phân tích của ANZ cho biết quặng sắt giảm sau khi số liệu cho thấy sản lượng thép của Trung Quốc giảm trong tháng 5. Sản lượng thép thô của Trung Quốc giảm 6,9% so với một năm trước xuống 86,55 triệu tấn, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Quốc gia NBS.

Trong khi đó, dữ liệu chính thức cho thấy giá nhà mới tại Trung Quốc đã giảm vào tháng 5, kéo dài thời kỳ trì trệ hai năm, làm nổi bật những thách thức trong lĩnh vực này mặc dù đã có nhiều biện pháp hỗ trợ chính sách.

Trong khi sản lượng lò cao đang đạt đỉnh, lợi nhuận vẫn ở mức cao và các nhà máy thép không được khuyến khích giảm sản lượng, công ty môi giới Galaxy Futures cho biết.

Theo công ty tư vấn Mysteel khoảng 60% các nhà máy thép lò cao ở Trung Quốc báo cáo có lợi nhuận tính đến ngày 12/6. Hơn nữa, dữ liệu của Mysteel cho thấy khối lượng quặng sắt cập cảng đã giảm 8,62% so với tuần trước xuống còn 23,85 triệu tấn tính đến ngày 13/6.

Tại Thượng Hải, thép thanh tăng 0,17%, thép cuộn cán nóng tăng 0,13%, dây thép cuộn và thép không gỉ đều giảm gần 0,5%.

Cao su Nhật Bản tăng do thời tiết bất lợi ở Thái Lan

Giá cao su Nhật Bản tăng do lo lắng thời tiết ảnh hưởng tới việc thu hoạch tại các khu vực sản xuất quan trọng, lấn át nhu cầu nguyên liệu sản xuất lốp cao su yếu tại Trung Quốc.

Hợp đồng cao su giao tháng 11 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa tăng 1,05% lên 297 JPY/kg.

Tại Thượng Hải, cao su kỳ hạn tháng 9 tăng 0,29% lên 13.870 CNY/tấn.

Mưa tại các khu vực sản xuất đã tăng lên, ảnh hưởng tới sản lượng nguyên liệu thô vào đầu mùa thu hoạch. Cơ quan khí thượng của Thái Lan, nước sản xuất cao su hàng đầu đã cảnh báo về những trận mưa lớn và lũ lụt có thể gây ra lũ quét từ ngày 20 tới 23/6.

Đường thô giảm gần 3%

Đường thô đóng cửa giảm 0,44 US cent hay 2,7% xuống 16,08 US cent/lb, sau khi xuống thấp nhất 4 năm tại 15,93 US cent trong ngày 16/6.

Các đại lý lưu ý rằng các nhà đầu cơ đang bán ròng rất mạnh và đợt tăng giá năng lượng bởi chiến tranh Israel-Iran phần lớn không thúc đẩy được giá đường. Về lý thuyết, giá năng lượng tăng sẽ thúc đẩy các nhà máy mía của Brazil sản xuất ít đường và nhiều ethanol hơn, một loại nhiên liệu sinh học từ mía.

Công ty môi giới Hedgepoint Global Markets cho biết họ thấy thị trường đường đang suy yếu do dự báo về hai mùa dư thừa liên tiếp ở Ấn Độ, xuất khẩu mạnh từ Thái Lan, nhập khẩu thận trọng của Trung Quốc và nhập khẩu chậm lại từ Indonesia, Bangladesh.

Đường trắng giảm 3% xuống 465,3 USD/tấn.

Cà phê giảm

Cà phê robusta đóng cửa giảm 37 USD hay 0,9% xuống 4.155 USD/tấn, giá xuống thấp nhất 10 tháng tại 4.133 USD/tấn trong tuần trước.

Nguồn cung Robusta được thúc đẩy bởi vụ thu hoạch ở Brazil nơi một vụ thu hoạch lớn được dự kiến, thời tiết ở các khu vực sản xuất chính vẫn ôn hòa.

Vụ Robusta tại Việt Nam, quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu gần như đã được bán hết và tình hình vụ mới có vẻ khả quan cho tới nay.

Cà phê arabica giảm 2,3% xuống 3,3245 USD/lb.

Đậu tương, lúa mì tăng

Đậu tương trên sàn giao dịch Chicago tăng, bởi giá dầu thô tăng và không rõ về thời tiết mùa vụ ở Midwest trong tuần tới.

Đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 7 đóng cửa tăng 4-1/4 US cent lên 10,74 USD/bushel và đậu tương vụ mới kỳ hạn tháng 11 tăng 7-1/4 US cent lên 10,67-3/4 USD/bushel.

Lúa mì đạt cao nhất một tuần do vụ thu hoạch lúa mì mùa đông của Mỹ bắt đầu chậm lại cho phép các nhà đầu cơ mua để đóng các hợp đồng bán khống.

Lúa mì CBOT mềm đỏ vụ đông kỳ hạn tháng 7 đóng cửa tăng 12-1/2 US cent lên 5,49 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 18/6