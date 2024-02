Thị trường ngày 2/2: Giá dầu, đồng, sắt thép, cao su và đường đồng loạt giảm, vàng cao nhất gần 1 tháng

Giá dầu giảm 2%

Giá dầu giảm hơn 2%, sau báo cáo không có căn cứ về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas và sau sự cố mất điện buộc 1 nhà máy lọc dầu lớn của Mỹ phải đóng cửa.

Chốt phiên giao dịch ngày 1/2, dầu thô Brent giảm 1,85 USD tương đương 2,5% xuống 78,7 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI giảm 2,03 USD tương đương 2,7% xuống 73,82 USD/thùng.

Hoạt động sản xuất của Mỹ trong tháng 1/2024 ổn định, trong bối cảnh số lượng đơn đặt hàng mới tăng trở lại, song lạm phát tại cổng nhà máy tăng.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ thấp nhất 9 tháng

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 2% xuống mức thấp nhất 9 tháng, do dự báo thời tiết vẫn ấm hơn bình thường đến giữa tháng 2/2024, khiến nhu cầu sưởi ấm giảm.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn New York giảm 5 US cent tương đương 2,4% xuống 2,05 USD/mmBTU – thấp nhất kể từ ngày 13/4/2023.

Giá vàng cao nhất gần 1 tháng

Giá vàng tăng lên mức cao nhất gần 1 tháng, sau số liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ trong tuần trước tăng, trong khi thị trường chuyển tập trung sang số liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ, để có thêm manh mối về lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,9% lên 2.054,89 USD/ounce – cao nhất kể từ ngày 3/1/2024 trong đầu phiên giao dịch. Vàng kỳ hạn tháng 4/2024 trên sàn New York tăng 0,2% lên 2.071,1 USD/ounce.

Giá đồng giảm

Giá đồng tại London giảm, do giảm bớt kỳ vọng Mỹ cắt giảm lãi suất trong tháng 3/2024 và doanh số bán tăng khi giá đồng giảm xuống dưới 8.600 USD/tấn, song mức giảm được hạn chế bởi nguồn cung thắt chặt, đồng USD suy yếu và số liệu tích cực từ Trung Quốc.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 0,8% xuống 8.528 USD/tấn.

Giá đồng trong tuần này không thay đổi sau khi tăng lên mức cao nhất 1 tháng (8.704,5 USD/tấn) và sau đó giảm, do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đẩy lùi ý tưởng cắt giảm lãi suất vào đầu tháng 3/2024.

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên và thép giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm, trong khi đó giá quặng sắt tại Singapore tăng, do các nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng nhu cầu tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – trong bối cảnh khủng hoảng tài sản và nỗ lực kích thích.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Đại Liên giảm 0,36% xuống 968 CNY (134,79 USD/tấn) – giảm phiên thứ 3 liên tiếp.

Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn Singapore tăng 1,09% lên 131,2 USD/tấn.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm 0,69%, thép cuộn cán nóng giảm 0,52%, thép không gỉ giảm 1,65% và thép cuộn giảm 0,44%.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm

Giá cao su tại Nhật Bản giảm, chịu ảnh hưởng bởi số liệu sản xuất châu Á suy yếu và sản lượng xe giảm.

Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn Osaka giảm 1,4 JPY tương đương 0,49% xuống 283,6 JPY (1,93 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Thượng Hải giảm 140 CNY xuống 13.385 CNY (1.863,89 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2024 trên sàn Singapore giảm 0,33% xuống 152,4 US cent/kg.

Giá cà phê tăng tại Việt Nam, giảm tại Indonesia và London

Giá cà phê tại Việt Nam tăng, do giao dịch vẫn chậm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trong khi giá cà phê tại Indonesia giảm.

Giá cà phê robusta xuất khẩu của Việt Nam (loại 2, 5% đen & vỡ) chào bán ở mức cộng 160 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn London. Tại thị trường nội địa, cà phê nhân xô được bán với giá 79.100-80.000 VND (3,24-3,28 USD)/kg, tăng so với 73.000-75.000 VND/kg 1 tuần trước đó.

Trong 2 tuần đầu tháng 1/2024, Việt Nam xuất khẩu 96.000 tấn cà phê, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu cà phê 2 tuần đầu tháng 1/2024 tăng 40% lên 283 triệu USD.

Tại Indonesia, giá cà phê robusta loại 4 (80 hạt lỗi) chào bán ở mức cộng 480-490 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn London.

Tại London, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 3/2024 giảm 18 USD tương đương 0,5% xuống 3.287 USD/tấn.

Tại New York, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2024 thay đổi nhẹ ở mức 1,942 USD/lb.

Giá đường giảm

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn ICE giảm 0,57 US cent tương đương 2,4% xuống 23,56 US cent/lb, giảm trở lại từ mức cao nhất 7 tuần (24,62 US cent/lb) trong tuần trước đó.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn London giảm 2,1% xuống 652,2 USD/tấn.

Giá đậu tương và ngô giảm, lúa mì tăng

Giá đậu tương tại Mỹ giảm 1,5%, do số liệu về doanh thu xuất khẩu hàng tuần của Mỹ gây thất vọng, cùng với đó là cạnh tranh từ Brazil – nơi sản lượng đậu tương thu hoạch tăng mạnh.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 3/2024 giảm 19 US cent xuống 12,03-1/4 USD/bushel. Giá ngô kỳ hạn tháng 3/2024 giảm 1 US cent xuống 4,47-1/4 USD/bushel, trong khi giá lúa mì kỳ hạn tháng 3/2024 tăng 6-14 US cent lên 6,01-1/2 USD/bushel.

Giá gạo tăng tại Việt Nam và Ấn Độ, giảm tại Thái Lan

Giá xuất khẩu gạo đồ từ Ấn Độ tăng lên mức cao kỷ lục, được thúc đẩy bởi nguồn cung thắt chặt và nhu cầu tăng bởi giá tăng cao tại các trung tâm khác, trong khi giá gạo Thái Lan giảm do nguồn cung dồi dào từ vụ thu hoạch mới.

Tại Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo hàng đầu, giá gạo 5% tấm ở mức 537-546 USD/tấn, tăng so với 533-542 USD/tấn 1 tuần trước đó.

Đối với loại 5% tấm, giá gạo Việt Nam ở mức 635-640 USD/tấn, tăng so với 630 USD/tấn 1 tuần trước đó.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm ở mức 640-658 USD/tấn, giảm so với 655 USD/tấn 1 tuần trước đó.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 2/2