Thị trường ngày 20/4: Giá dầu, đồng, quặng sắt, cà phê đồng loạt tăng trong khi vàng, thép, cao su đi xuống

Giá dầu tăng



Giá dầu tăng do đồng USD giảm, song mức tăng bị hạn chế bởi lo ngại về tác động đối với nhu cầu từ các trường hợp nhiễm virus corona tại Ấn Độ tăng.

Chốt phiên giao dịch ngày 19/4, dầu thô Brent tăng 28 US cent tương đương 0,4% lên 67,05 USD/thùng, sau khi tăng 6% trong tuần trước đó và dầu thô Tây Texas WTI tăng 25 US cent tương đương 0,4% lên 63,38 USD/thùng, sau khi tăng 6,4% trong tuần trước đó.

Đồng USD chạm mức thấp nhất 6 tuần so với giỏ các đồng tiền chủ chốt, cùng với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ chạm mức thấp nhất 5 tuần.

Đồng USD suy yếu, khiến dầu trở nên rẻ hơn khi mua bằng tiền tệ khác. Tuy nhiên, các trường hợp nhiễm Covid-19 tại Ấn Độ - nước nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ 3 thế giới tăng, làm giảm sự lạc quan về nhu cầu dầu toàn cầu hồi phục bền vững.

JP Morgan dự kiến giá dầu Brent sẽ vượt ngưỡng 70 USD/thùng vào tháng 5/2021 so với dự báo trước đó vào tháng 9/2021 và kết thúc năm giá dầu sẽ ở mức 74 USD/thùng.

Giá khí tự nhiên cao nhất 6 tuần

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng lên mức cao nhất 6 tuần do dự báo nhu cầu sưởi ấm trong tuần này cao hơn so với dự báo trước đó và xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng đạt gần mức cao kỷ lục.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 5/2021 trên sàn New York tăng 6,9 US cent tương đương 2,6% lên 2,749 USD/mmBTU – cao nhất kể từ ngày 3/3/2021.

Giá vàng rời khỏi mức cao nhất 7 tuần, palađi cao nhất hơn 1 năm

Giá vàng rời khỏi mức cao nhất hơn 7 tuần do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn và làm lu mờ sự hỗ trợ từ đồng USD suy yếu.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,3% xuống 1.770,97 USD/ounce, trong phiên có lúc đạt 1.789,77 USD/ounce – cao nhất kể từ ngày 25/3/2021.

Vàng kỳ hạn tháng 6/2021 trên sàn New York giảm 0,5% xuống 1.770,6 USD/ounce. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng giảm hơn 6% chịu áp lực bởi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, song mức giảm được hạn chế bởi đồng USD suy yếu, đồng USD chạm mức thấp nhất hơn 6 tuần so với các đồng tiền chủ chốt khác.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 1,6% sau khi chạm mức thấp nhất nhiều tuần trong tuần trước đó.

Trong khi đó, giá palađi tăng 1,5% lên 2.819,21 USD/ounce, sau khi tăng lên 2.845,5 USD/ounce – cao nhất kể từ tháng 2/2020.

Giá đồng tăng

Giá đồng tăng do thị trường chứng khoán toàn cầu đạt mức cao kỷ lục và đồng USD giảm, khi nhiều nhà phân tích và các thương nhân dự kiến giá đồng sẽ tăng lên mức cao mới 10 năm.

Giá đồng trên sàn London tăng 1,8% lên 9.379,5 USD/tấn, sau khi đạt 9.436 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 25/2/2021.

Các nhà đầu tư lạc quan về triển vọng nền kinh tế toàn cầu hồi phục từ Covid-19, thúc đẩy thị trường chứng khoán tăng.

Các nhà phân tích thuộc ING cho biết, nền kinh tế hồi phục, nguồn cung thắt chặt và triển vọng nhu cầu tăng mạnh sẽ hỗ trợ giá đồng.

Giá quặng sắt tăng, thép giảm

Giá quặng sắt tại châu Á tăng do nhu cầu thép toàn cầu tăng mạnh và các nhà máy thép Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy sản xuất, bất chấp chính phủ giám sát việc tuân thủ các quy tắc chống ô nhiễm nghiêm ngặt hơn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2021 trên sàn Đại Liên tăng 0,8% lên 1.060 CNY (162,7 USD)/tấn, tăng phiên thứ 3 liên tiếp.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2021 trên sàn Singapore tăng 1,4% lên 174,6 USD/tấn, tăng phiên thứ 4 liên tiếp.

Trong khi đó, trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm 1%, thép cuộn cán nóng giảm 0,5%, thép không gỉ tăng 0,3%.

Nhu cầu thép tại Trung Quốc – nước sản xuất và xuất khẩu nguyên vật liệu xây dựng và sản xuất hàng đầu thế giới – tăng, thúc đẩy giá nhà và doanh số bán máy xúc tăng.

Nhu cầu thép toàn cầu sẽ tăng 5,8% trong năm nay, khi các nền kinh tế hồi phục sau đại dịch Covid-19, Hiệp hội Thép Thế giới cho biết.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm hơn 3%

Giá cao su tại Nhật Bản giảm hơn 3%, do gia tăng mối lo ngại về các công ty tại Nhật Bản chịu tác động khi các trường hợp nhiễm virus corona tăng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và nền kinh tế.

Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2021 trên sàn Osaka giảm 7,8 JPY tương đương 3,3% xuống 229,9 JPY (2,1 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2021 trên sàn Thượng Hải giảm 0,6% xuống 13.655 CNY/tấn.

Giá cà phê tăng

Giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 7/2021 trên sàn ICE tăng 0,7 US cent tương đương 0,5% lên 1,319 USD/lb.

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 7/2021 trên sàn London tăng 5 USD tương đương 0,4% lên 1.385 USD/tấn.

Giá đường giảm

Giá đường thô giảm hơn 2%, sau khi đạt mức cao nhất 6 tuần trong tuần trước đó.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 5/2021 trên sàn ICE giảm 0,43 US cent tương đương 2,6% xuống 16,29 US cent/lb, trong ngày 16/4/2021 tăng lên 16,8 US cent/lb – cao nhất kể từ ngày 26/2/2021.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/2021 trên sàn London giảm 9,3 USD tương đương 2% xuống 454 USD/tấn.

Tiêu thụ đường Ấn Độ trong mùa cao điểm sẽ giảm năm thứ 2 liên tiếp, sau khi các bang khác nhau áp đặt các hạn chế nhằm ngăn chặn Covid-19 gia tăng.

Giá ngô và đậu tương tăng, lúa mì giảm

Giá ngô tại Mỹ tăng, sau khi đạt mức cao nhất nhiều năm trong tuần trước đó, do dự báo thời tiết sương giá và lượng mưa làm gia tăng mối lo ngại về tốc độ trồng trọt.

Trên sàn Chicago, giá ngô kỳ hạn tháng 5/2021 tăng 6-1/2 US cent lên 5,92 USD/bushel, trong tuần trước đó đạt 6,01-1/2 USD/bushel – cao nhất kể từ tháng 6/2013. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 5/2021 tăng 16-1/2 US cent lên 14,49-3/4 USD/bushel. Trong khi đó, giá lúa mì giao cùng kỳ hạn giảm 1/4 US cent xuống 6,52-1/4 USD/bushel, sau khi đạt 6,6-3/4 USD/bushel – cao nhất kể từ ngày 8/3/2021.

Giá dầu cọ giảm

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm do dự kiến sản lượng tăng và các trường hợp nhiễm Covid-19 tại nước nhập khẩu hàng đầu – Ấn Độ - và các nước khác tăng, dấy lên mối lo ngại về nhu cầu.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 7/2021 trên sàn Bursa Malaysia giảm 13 ringgit tương đương 0,35% xuống 3.710 ringgit (900,05 USD)/tấn, sau khi giảm 1,4% trong phiên giao dịch.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 20/4